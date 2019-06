Canarias suspende en igualdad, empleo digno, consumo responsable y erradicación de la pobreza

Andalucía, Canarias y Murcia son las tres comunidades autónomas con peor nivel de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU en su Agenda 2030, entre los que figuran la erradicación de la pobreza, el empleo digno, la reducción de la desigualdad y el consumo responsable.



Así se refleja en el informe 17X17. Análisis sobre la sostenibilidad en España 2019, elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad (OS), la consultora AIS Group y la Fundación Ciudadanía, que han estudiado cerca de 200 indicadores en las 17 comunidades autónomas para evaluar el desarrollo de estos objetivos en cada una de ellas.



El estudio se ha fijado en cuestiones como la tasa de población infantil en riesgo de pobreza, el gasto medio de las familias en las distintas partidas alimentarias y en salud, el porcentaje de personas por nivel de estudios o las tasas de desempleo por sexos, edades y sectores.



Estos datos, combinados con otras variables, han dado como resultado que el País Vasco y Navarra sean las regiones que mejor cumplen los 17 objetivos fijados por la ONU para 2030.



Tras ellas figura Aragón, mientras que Asturias, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Madrid se sitúan en una zona intermedia. Por su parte, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia ofrecen todavía un alto grado de mejora, y en el último tramo están Andalucía, Canarias y Murcia, donde es necesario realizar un esfuerzo mayor para alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible.



La finalidad principal del informe es mostrar el panorama al que se han de enfrentar los representantes políticos en esta nueva legislatura, en la que no es suficiente con evaluar el PIB o la renta per cápita, sino muchas otras variables que determinan la calidad de vida y el bienestar de la población en España.



Entre los 17 objetivos destacan la erradicación de la pobreza, el empleo digno, la reducción de la desigualdad, el consumo responsable, la igualdad de género, la lucha contra el hambre, la energía renovable y la educación de calidad.



El director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto, ha subrayado en un comunicado que este tipo de informe nunca se había hecho hasta ahora y "descubre una gran variedad de realidades en función de cada comunidad autónoma, e incluso de cada objetivo de desarrollo sostenible en cada una de ellas".



"Algunas regiones destacan muy positivamente en su aproximación a ciertos objetivos -señala- aunque arrojan un resultado bastante negativo en otros. Por ello es necesario no dejar ningún territorio atrás y avanzar de una forma armónica entre comunidades y objetivos".



Prieto ha anunciado que este estudio inicial se actualizará y perfeccionará en los próximos años, de modo que se convierta en un cuadro de mandos para medir la sostenibilidad, evaluar las políticas y rendir cuentas.