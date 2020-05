Las Palmas de Gran Canaria declara la situación de alerta por riesgo de incendio forestal

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declara a partir del sábado, desde las 7.00 horas, la alerta por riesgo de incendio forestal en aplicación del Plan de Emergencias Municipal (Pemulpa) y siguiendo instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario.



En un comunicado remitido este viernes, el Consistorio destaca que mantiene activo el Pemulpa para atender cualquier emergencia que pueda producirse como consecuencia de esta situación por temperaturas extremas.



Ante el riesgo, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía que extreme las precauciones hasta el fin de esta situación, con el propósito de evitar todo tipo de peligros y plantea una serie de recomendaciones de autoprotección.



La declaración de alerta recuerda la necesidad de prevenir incendios con medidas como apagar bien fósforos y cigarrillos y no tirarlos por la ventanilla del vehículo.



También está prohibido encender fuego en los campos de las islas, salvo en las zonas recreativas habilitadas para ello, y hay que respetar las precauciones facilitadas por los servicios de emergencia, sobre todo en los días de alerta por calor.



Por otro lado, se debe mantener el campo limpio, donde no se deben tirar botellas ni objetos de cristal.



Añade que si se van a quemar rastrojos se debe comunicar a los servicios de prevención de incendios del Cabildo de Gran Canaria, así como limpiar de maleza una franja de 2 ó 3 metros alrededor antes de encender el fuego, y apagar los rescoldos con agua.



Comenta que si se descubre un fuego en su inicio y no se puede apagar con medios propios, mejor no intentar hacerle frente, retirarse del lugar y avisar al 112, subraya la nota.



Agrega que si el fuego avanza rápidamente hay que alejarse de sus zonas laterales, siempre en sentido contrario a la dirección del viento, al tiempo que avisa de que nadie debe internarse en barrancos y zonas abruptas, ni intentar escapar ladera arriba cuando el viento es ascendente.



La nota indica que el Ayuntamiento seguirán informando sobre la evolución de la alerta y recuerda a la población que dispone el teléfono de emergencias 112, el de Bomberos (080) y el de la Policía Local (092) para informar que cualquier problemática.