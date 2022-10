Acto vandálico en Lanzarote: amanece cortada una emblemática palmera que triunfaba en Instagram

La mañana de este lunes 31 de octubre, la popular palmera inclinada de la finca de Masdache en Lanzarote ha amanecido cortada. Durante meses muchas personas se hicieron eco del paisaje y se trasladaron hasta la Isla para lograr una foto que compartir en sus redes sociales. Esta palmera no solo ganó notoriedad por su peculiar forma, que adoptó tras la tormenta tropical Delta en 2005, sino también por dónde se encontraba ubicada, una llamativa zona rodeada de lava volcánica.

Todo apunta a que se trata de un acto vandálico, ya que en las primeras indagaciones realizadas por la Policía Nacional se ha podido esclarecer que este símbolo de la isla fue talado desde la base por alguien que se aceró a pie a la zona. Según una primera valoración de José Juan Cruz, alcalde de Tías, el corte es de 25 a 30 centímetros.

No es la primera vez que vecinos y autoridades de Lanzarote se pronuncian sobre lo que rodea a la famosa palmera, pues en verano, dada la notoriedad que estaba alcanzado el ejemplar, Medio Ambiente del Cabildo hizo pública una advertencia con intención de preservar la palmera y su entorno. “Respeta, sé sensible y no repitas la misma foto por unos likes más en redes sociales”, decía el mensaje, en el que se pedía que no se colocara peso sobre el tronco, tras comprobar que los visitantes se subían para lograr la deseada imagen.

😞Tristeza y rabia a raudales 🤬



😥Sin palabras ante este atentado medioambiental



🌴La moda de los likes de Instagram ya lo había convertido en un punto de culto y ahora algún desalmado ha terminado con ella😓 pic.twitter.com/YK2zoSkGX8 — Alberto Fabricio (@AlbertoFabrici0) 31 de octubre de 2022

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha confirmado estos hechos a través de las redes sociales: “Desde el Cabildo lo hemos venido advirtiendo y señalizando. Ha terminado ocurriendo… Sin palabras. Adiós a un símbolo de supervivencia de la naturaleza en Masdache”.

La palmera canaria se considera un símbolo vegetal del Archipiélago Canario que cuenta con protección específica por lo que queda prohibido alterar o destruir los ejemplares que se encuentren en estado silvestre. De momento se desconocen los autores pero la Policía Local ya ha iniciado una investigación.