Mayo: última oportunidad para prepararse contra los incendios forestales

Arranca ‘Mayo, el mes de la prevención de incendios forestales”, la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de que la población se prepare para la temporada alta de fuegos con acciones y hábitos que en realidad se deben extender todo el año, pues incendios como el de Tasarte, con mil hectáreas afectadas en febrero, demuestran que ya no solo se producen en los meses de verano.

Un comunicado de la institución insular asegura que este mes es la última oportunidad para que la población se prepare y sume sus acciones a las del Cabildo de Gran Canaria, ya que la institución se ocupa de las zonas públicas, pero es imprescindible que la ciudadanía tome sus propias medidas de autoprotección y solo con la combinación de ambos esfuerzos Gran Canaria quedará protegida. Hay que recordar que los incendios del verano pasado transcurrieron en su mayor parte por terrenos privados abandonados.



El Cabildo asegura que los fuegos forestales deben ser considerados parte de la dinámica de la vida rural de Gran Canaria para poder afrontarlo con seguridad y que la ciudadanía participe en las tareas de prevención. Para ello, el gobierno insular da 60 charlas al año a la población rural sobre protocolos de seguridad antes y durante un incendio.

El Cabildo advierte que es muy importante que la población del medio rural mantenga limpios de vegetación seca y matorral 15 metros alrededor de las viviendas y cualquier instalación para así crear una franja de seguridad que en caso de incendio forestal impedirá que se quemen. Para esta acción no es necesario solicitar autorización del Cabildo. Solo es necesario en caso de tala de árboles silvestres. En el caso de árboles, deben ser talados o estar muy bien podados y siempre alejados de la vivienda. En los casos de vecindad y que esos 15 metros sean compartidos, deben ponerse de acuerdo por seguridad de ambos, o incluso que uno permita al otro ejecutar la limpieza.

Gráfico del Cabildo explicando cómo proteger las viviendas y fincas del fuego





Los agricultores son los principales aliados del Cabildo en la prevención de incendios. Por ello deben mantener limpios los campos de cultivo, porque además de no propagar el fuego, si actúan de excelentes cortafuegos. Para eliminar los restos vegetales se pueden hacer quemas agrícolas, siempre con precaución y en fuera de la temporada de riesgo, por ello están sujetas a autorización y prohibidas en la época de máximo riesgo, es decir, del 1 de julio al 30 de septiembre.



Muchos incendios forestales se producen por descuidos en la utilización de maquinaria como radiales y equipos de soldadura, y en menor medida, motosierras y motodesbrozadoras, que al igual que las quemas, no pueden usarse en días calurosos. Por ello, el Cabildo recomienda, además, elegir lugares que estén limpios de vegetación y material combustible.



En el caso de las motodesbrozadoras, sugiere la utilización de cabezal de hilo y disponer de un batefuegos o extintor, reseña que la maquinaria emite hasta 3.000 chispas por segundo y en días calurosos pueden actuar como una "auténtica explosión imposible de contener con una manguera o balde de agua", una precaución que muchas persona toman como si fuera suficiente. "La única precaución posible es no utilizarlas", asevera.



El Cabildo subraya que es sumamente importante colaborar en caso de incendio ya que dos de cada tres accidentes se producen al enfrentarse al fuego o cuando se intenta huir en el último momento. Por esta razón, la Institución insular advierte de la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de extinción y evacuar con tiempo suficiente. También recomienda en caso de incendio, mantener las casas despejadas de material inflamable como cortinas, toldos y sofás, así como cerrar puertas y ventanas antes de evacuar para evitar que el fuego entre.



Por su parte, el Cabildo realiza distintas actuaciones como tratamientos selvícolas a casi razón de 100 hectáreas al año, repoblaciones forestales de laurisilva para crear barreras verdes ante la propagación del fuego, así como limpiezas de barrancos y quemas prescritas por personal especializado del Cabildo, de manera que hay mil hectáreas denominadas zonas de baja carga para situadas en zonas estratégicas para frenar los incendios cuando se producen.



A través de la creación de estas zonas de baja carga, el Cabildo asegura que "la auténtica extinción se produce en invierno" consiguiento que los incendios del verano de 2019, que tenían potencial para arrasar 25.000 hectáreas se quedaran en 10.000. Fuera de esas áreas las llamas alcanzaban 50 metros y se sitúan fuera de capacidad de actuación. Es decir, en estas zonas el ser humano no se puede enfrentar al incendio de ninguna manera si, así que las zonas de baja carga es un recurso que hace que las llamas bajen y se puedan atajar. Las zonas de baja carga también han servido para atravesar la cumbre recogiendo personas, y evitan el lanzamiento de brasas a las cuencas con núcleos poblacionales, entre otras funciones.



La ganadería extensiva tradicional de ovejas, cabras, vacas y burros reduce la vegetación combustible creando cortafuegos que evitan la propagación de los incendios forestales. Por este motivo, el Cabildo ha creado un marco de colaboración con ganaderos y pastores para que sus animales pasten en montes públicos y cauces de barrancos para la prevención de incendios.



Se trata de más de 50 pastores que gestionan con sus rebaños casi 3.000 hectáreas de monte y 35 barrancos de la isla, y para los que este año habrá un programa específico.



El Cabildo apuesta por un paisaje mosaico donde convivan campos agrícolas, pastos y bosques intercalados con núcleos poblacionales como mejor opción para la prevención de los incendios forestales. Un paisaje rural vivo y dinámico que ofrezca múltiples productos y servicios que ayudan a preservar la naturaleza. Por ello, anima a la ciudadanía a consumir productos locales de Gran Canaria, para contribuir a la creación de este paisaje mosaico, que además de ayudar a prevenir los incendios sirve para impulsar el sector primario, acercarse a la soberanía alimentaria y progresar hacia una ecoisla.