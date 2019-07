ALIENS VERSUS DEPREDADOR: LA SAGA ORIGINAL 1

No obstante, en lo que se diferencia esta serie gráfica, la cual combinó durante los meses en los que se publicó distintas cabeceras, la utilización del blanco y negro y el color, y un epílogo contado fuera de los números originales de la serie limitada -en España dicho epílogo se publicó en la revista Cimoc# 141(noviembre del año 1992)- fue la forma en la que se presentó su personaje principal, la directora y administradora de la colonia Prosperity Wells, Machiko Noguchi. En teoría, la burócrata no se debía salir de un guion prefijado para este tipo de personajes, pero los responsables de escribir el soporte literario prefirieron, aún en el siglo XX, dotar a la resolutiva fémina con unas señas de identidad propias de quienes ahora encabezan movimientos tan válidos, necesarios y reivindicativos para nuestra anquilosada sociedad como lo es el movimiento # Me too, #Yo también, en nuestra geografía.

Alien versus Depredador: La saga original.

Edición original © 1989, 1990 & 2007 Dark Horse Comics, Inc. All rights reserved. Edición Española © Norma Editorial, 2019

Dicho todo esto, no quiero pasar por alto un hecho incontestable cuando se habla de Alien, así como del resto de las películas de dicha saga protagonizadas por la igualmente decidida, valiente y tenaz teniente Ellen Ripley (Sigourney Weaver). Si la gráfica Machiko Noguchi rompió muchos de los estereotipos al uso, imaginen lo que supuso, una década antes, que la única superviviente del carguero Nostromo fuese la suboficial de vuelo, quien, a la postre, lograría derrotar a la sanguinaria criatura que diezmó al resto de la tripulación. 1

Un lustro después, y en una secuela que se desarrolla cincuenta y siete años después de la primera película, Ellen Ripley deberá volver a verse las caras con más criaturas, incluyendo una majestuosa reina Alien que, como ella misma al asumir el papel de protectora de la joven Newt, luchará por defender a su camada. En esta ocasión, la suboficial de vuelo degradada contará con el apoyo de otra fémina de cuidado, la soldado Vásquez (Jenette Goldstein). El problema con esta aguerrida y dispuesta marine espacial es que, al revés de lo que luego le sucede a Machiko Noguchi en las páginas de la serie gráfica, Vásquez tiene poco espacio para demostrar toda su valía, salvo cuando junto a su compañero de armas, el soldado Drake (Mark Rolston), toman la iniciativa para salir del atolladero en el que están atrapados, merced a la incompetencia de su superior directo, el teniente William Gorman (William Hope). Lo paradójico del caso es que será Vásquez quien con su posterior entrega y sacrificio redima la falta de experiencia y la notable incapacidad de Gorman quien, por una vez SÍ sabrá qué hacer llegado el momento.

Lo que diferencia a la protagonista de Alien vs Predator de Ellen Ripley -que visto con la perspectiva de quienes se empeñan en perpetuar los estereotipos más rancios, era el colmo de la osadía más sacrílega y transgresora- fue que el encuentro causal y la posterior alianza entre uno de los jóvenes depredadores que llegaron hasta el planeta Ryushi, apodado “el guerrero del colmillo roto”, y Machiko Noguchi será lo que logrará equilibrar algo las fuerzas frente al ataque de las sanguinarias criaturas que están asolando el planeta, aunque, para la mayoría de los habitantes del lugar, la ayude llegue demasiado tarde. En realidad, la actitud de Machiko era la mezcla de determinación e instinto de supervivencia que también dictó los actos de la suboficial de la nave Nostromo. Eso sí, el instinto de supervivencia de la burócrata transmutada en soldado le sirve para saber qué hacer cuando, después de lograr sobrevivir al ataque de una horda de sanguinarios xenomorfos “Aliens”. Es más, ni siquiera pierde la calma cuando, detrás de ella, aparece un depredador para rematar la faena y sacarla, definitivamente, del atolladero.

Alien versus Depredador: La saga original

Randy Stradley escribió una historia en donde este instinto de supervivencia dejaba de ser patrimonio del sexo masculino y, por ende, evitaba mostrar a las mujeres como histéricas damiselas en apuros, deseosas de ser una “reina del grito” cualquiera y no una versión femenina del guerrero Max Rockatansky. Por añadidura, el guionista no duda en plasmar, en contraposición a la recia actitud de la protagonista, a unos cuantos especímenes masculinos dignos de dar con sus posaderas delante de un juez por su comportamiento, siendo el gordinflón de Ackland el mejor ejemplo de todo lo anteriormente dicho.

Otro de los grandes aciertos del guion radica en plantear a la raza de los Yautja “Depredadores” como algo más que unos seres que solamente disfrutan con el acto de la caza. Tal y como dejan claras las páginas de esta historia, el Depredador capturado y que, luego, cuida la doctora Miriam Revna no dudará en tratar de ayudar a ésta, llegado el momento, a pesar de que su actitud le supondrá tener que enfrentarse con un miembro de su propia raza. En esto, Aliens vs Predator propone lo mismo que la injustamente ignorada secuela Predator 2 (Stephen Hopkins, 1990), película que en sus secuencias finales nos muestra que los Depredadores son capaces de mostrar respecto para con un antagonista tan capaz y decidido como lo es el teniente Michael "Mike" R. Harrigan (Danny Glover). Esto explica el regalo que el humano recibe del líder de los Depredadores, una pistola “Flintlock” de principios del siglo XVII, arma que demuestra que la raza lleva siglo viniendo “de caza” hasta el planeta Tierra.

Alien versus Depredador: La saga original

Al final, ambos terminarán luchando juntos como compañeros de armas, sin importar la raza, ni zarandajas por el estilo. Cuando todo acaba, “el guerrero del colmillo roto” le dará un regalo de despedida a su compañera, lo que le proporcionará a Machiko una nueva visión de cómo debería ser su vida, lejos de las exigencias burocráticas de su anterior trabajo. Tras ser “despedida” por su empresa -la cual entendió su proceder, pero tampoco estaba para muchas alegrías, dado el fiasco de su operación comercial en el planeta Ryushi- Machiko Noguchi decidió quedarse entre las ruinas de lo que antaño fuera la colonia de Prosperity Wells, esperando hasta el día que los Depredadores regresaran hasta el planeta.

El epílogo, publicado como ya se ha dicho anteriormente en las páginas de la revista Cimoc, nos muestra a una guerrera quien, tras comprobar que los cazadores han regresado hasta el tablero de juego, se muestra deseosa de volver al combate. Y es que su debut no puede ser más sonado ni memorable, tanto que los Depredadores con los que se encuentra no saben muy bien qué hacer, ni cómo comportarse. Superada la sorpresa inicial, la historia termina con tres frases dignas de guardar en la memoria colectiva del imaginario gráfico contemporáneo, pronunciadas con absoluto convencimiento y total desparpajo por la transmutada “Depredadora” humana:

This is it -This is where I see if Broken Turk´s “going away present” carries any weight. If I don´t end up a trophy on somebody´s wall… Maybe I´ll get the chance to pick up a few trophies of my own.

Alien versus Depredador: La saga original

Aliens vs Predator es una historia brillante, bien escrita, bien dibujada, entintada y coloreada que no pierde el ritmo de la narración. Página a página va ganando en intensidad, sobre todo cuando la protagonista absoluta de la historia, Machiko Noguchi, aparece en escena. Los personajes están bien delimitados, al igual que sus acciones y, una vez que todo acaba, el lector tiene la sensación de no haber perdido el tiempo con su lectura.

Con unas señas de identidad tan claras y bien definidas, me cuesta entender, ya en pleno siglo XXI, cuál fue la razón por la que, cuando en el año 2004 se decidió llevar la idea hasta la gran pantalla no se recurrió al guion de esta saga gráfica… En vez de eso, se escogió una historia que mezclaba la mitología azteca, con ambas razas –además de la nuestra-, todo aderezado por algunos de los conceptos acuñados por el escritor Erich von Däniken, en especial a la relación existente entre las razas extraterrestres y la raza humana.

Lo único que se conserva del guion gráfico en la película dirigida por Paul W. S. Anderson es el carácter indómito de su protagonista, Alexa Woods (Sanaa Lathan), y su unión de conveniencia con un Depredador. Dicho esto, el nexo de unión que llegan a tener los protagonistas de la historia gráfica es mucho mayor –y está mejor desarrollado- al igual que el carácter de la heroína, dotado de muchos más matices que los que presenta el personaje cinematográfico, éste bastante plano. Queda bien claro que aún quedaba una década para reivindicar un cambio en la forma de plantear los papeles femeninos en las películas de género…

A pesar del éxito de la película –logró recaudar el triple de lo que costó-, a muchos seguidores de la serie gráfica original no les acabó de gustar el cambio de escenario, y el recurrir a muchos tópicos que rodean al concepto de primer encuentro entre los seres humanos y una raza llegada “desde las estrellas”.

Alien versus Depredador: La saga original

Portada: Glenn Fabry

Sea como fuere, con esta nueva edición de la serie limitada, las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de conocer una historia con una heroína del siglo XXI, con todo lo que ello conlleva y disfrutar del enfrentamiento definitivo entre Aliens, Depredadores y humanos, tal y como dicho enfrentamiento debe ser, sin adulterar.

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

Nota:

1- Para todos los interesados en conocer más al personaje de Ellen Ripley y cómo éste ha ayudado a derribar muchos de los estereotipos que aun deben soportar las mujeres, por favor, consulten el siguiente libro: Alien Woman: The Making of Lt. Ellen Ripley. Ximena Gallardo C. y C. Jason Smith. Continuum, 2004.