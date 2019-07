DISNEY CLASSICS MOBY DICK, STARRING DONALD DUCK

¿Cómo, entonces, casan las dos afirmaciones expuestas? Pues introduciendo clásicos de la literatura universal a un joven, a través de historias y formatos que éste entiende. Y Disney Italia ha dado en el clavo.

Disney Classic Moby Dick, starring Donald Duck. Portada: Mottura/ Andolfo

© 2019 Walt Disney Company.

Les presento Moby Dick, pero en vez de ser la obra de Herman Melville protagonizada por el demente y obsesivo Capitán Ahab a bordo del ballenero Pequod, historia contada por el marinero Ismael, ahora es la obra de Herman Melville protagonizada por el demente y obsesivo Capitán Quackhab -Tío Gilito- a bordo del ballenero Pequack, historia contada por el desastre con patas que todos queremos; es decir, el Pato Donald.

Efectivamente, se trata de una aventura de los plumíferos más famosos de la historia, sin olvidar a los tres sobrinos que, en esta ocasión, aparecen como polizones en el ballenero. Estos tres hijos de un jefe de una tribu salvaje quieren mostrar su gran valor y, de paso, hacerle la vida imposible a ese marinero que no sabe ni los nombres de las sogas que se usan en las velas del ballenero. Donald, perdón, Ismael, por mucho que le ponga ganas seguirá siempre siendo ese amuleto de mala suerte constante…

Y hablando de amuletos, precisamente lo que busca el Capitán Quackhab es, cómo no, su moneda de la suerte, su Número Uno, la primera que ganó en su vida, que ahora reposa en el interior de una misteriosa bestia blanca marina, una ballena enorme llamada Moby Dick.

La vida en el ballenero, con sus avatares y preocupaciones, se muestra al joven lector intercalada con episodios de humor, muy dignos de los patos de Disney. Dicho esto, la obra de Francesco Artibani, Paolo Mottura y Mirka Andolfo es muy respetuosa y fiel para con la novela original de Herman Melville. El lector ve claramente la obsesión que ciega al capitán, lo peligroso y maquiavélico que es Moby Dick, las motivaciones de los distintos marineros a bordo del ballenero, la dificultad que conllevaba atravesar mares y océanos a bordo de un ballenero… ¡Hasta incluso, en la primera página, aparece la célebre frase “Llamadme Ismael”!

Por si fuera poco, al final de la obra se incluye una breve biografía de Herman Melville en la que se detalla para los jóvenes lectores que el autor se embarcó en un ballenero durante tres años, además de nombrar otras obras del genial norteamericano.

Para lectores aficionados a la obra original, esta obra de Disney resulta una forma refrescante, divertida y hasta entretenida de volver a un territorio conocido, dominado por la obsesión enfermiza de dar caza a esa misteriosa ballena blanca.

A modo de curiosidad, la obra ha resultado todo un éxito y ya están disponibles los siguientes títulos:

Disney Classics Don Quixote, Starring Goofy and Mickey Mouse

Disney Classics Dracula, Starring Mickey Mouse

Disney Classics Hamlet, Starring Donald Duck

Disney Classics Frankenstein, Starring Donald Duck

Disney Classics A Christmas Carol, Starring Scrooge McDuck

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019

Moby Dick es creación de Herman Melville

Donald Duck © 2019 Walt Disney Company. All right reserved. All characters and the distinctive names and likenesses thereof, and all related indicia are trademarks of Walt Disney Company.

Para más información sobre cualquiera de los títulos que se citan en esta reseña, por favor consulten el siguiente link: www.leprechaun.es/