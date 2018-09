ENTREVISTA CON CHARLIE ADLARD

Tras la presentación de rigor, ambos empezamos a conversar aprovechando que teníamos delante el primer número de la serie gráfica The X-Files Salaiset kansiot, basada en la serie de televisión del mismo nombre y publicada por la editorial finlandesa Semic, a partir del año 1996.

Cómics para adultos (CPA) Tengo que confesar que ésta fue la serie por la que yo conocí su trabajo, en el año 1995, estando aún en mi país de origen, aunque en esta edición que tengo delante su nombre no aparezca en la portada, cosa sí sucedía en la edición española. 1

Charlie Adlard (CA) ¡Vaya! Nunca la había visto. Y tienes razón. No aparece el nombre de ninguno de los autores que trabajábamos en el cómic… Será que, como no nos conocía nadie, tampoco importaba que aparecieran o no (risas)

CPA: Lo cierto es que la adaptación está muy bien lograda, sobre todo la pesada y agobiante atmósfera que se respira durante el desarrollo de las historias gráficas .

CA: Me alegra que me digas eso, dado que ése fue mi empeño nada más aceptar el encargo. Además, tengo que confesarte que cuando dije que sí, ni siquiera había visto la serie de televisión. No obstante, tras leer el guión de Stefan (Petrucha) quise dotar a los dibujos de una atmósfera muy particular, algo que también sucede en la serie original de televisión, la cual vi luego. Otra cosa es que, con el paso del tiempo, vea estas páginas y piense ¿ésto lo he hecho yo?

CPA: El estilo se parece mucho al suyo (risas)

CA: Sí, pero hay muchos artistas capaces de imitar mi estilo y casi te diría que hacerlo mejor (risas)

CPA: Antes de venir a esta entrevista, terminé de leer enteros, -¡Por fin!- los tres tomos que dibujó de la serie Savage , escrita por Pat Mills y publicada en el magazine 2000 AD, entre los años 2004 y 2007, y debo decir que, por momentos, estaba viendo el Story-board de película en vez de un cómic. ¿Esta forma de plasmar un guión en una hoja, tiene que ver su formación académica en cine y video-creación? 2

CA: Como ya sabrás, un Story-board es más complejo y éste se utiliza, sobre todo, para indicar el lugar donde deberá ir la cámara, antes de rodar una determinada secuencia. Sin embargo, sí que es cierto que yo me planteo el desarrollo de cada página como si estuviera rodando una película, y eso que mi forma de maquetar una página es muy clásica. De ese modo, puedo lograr que el ritmo de la narración sea más fluido y dinámico, sobre todo en las escenas de acción.

Savage vol1, página 1

CPA: En Savage esto es indudable, como luego sucede en las páginas de la serie The Walking Dead .

CA: Lo que ocurre es que en la segunda hay más tiempos muertos, más diálogos e, incluso, páginas sin ellos, y eso me permite probar cosas diferentes, pero, sin perder de vista que la acción se resienta por ello. Savage fue un trabajo del que estoy muy orgulloso, pero que debí abandonar, porque me era imposible poder compaginarlo con dibujar The Walking Dead.

CPA: También llegó a dibujar una historia de Batman, escrita por Alan Grant, aunque está más centrada en el personaje del titiritero y su marioneta “Scarface” que en Bruce Wayne y su alter ego (Batman/Scarface: A psychodrama. DC Comics 2001)

CA: Sí. Lo hice antes de trabajar con Robert y estuvo bien trabajar con Alan (Grant) en aquel proyecto.

CPA: De todas formas, la marioneta de Arnold Wesker termina dando más miedo que cualquier zombi…

CA: ¿Acaso las marionetas no dan miedo?

CPA: Sí, sin ninguna duda (risas). Volviendo al desarrollo de su carrera, ¿cómo le gusta trabajar más, en color o en blanco y negro?

CA: X-Files es en color y no me disgustó el resultado final. Warlock (Marvel comics 2004) también lo es y quedé muy satisfecho con los cuatro números que dibujé, aunque luego no pudiera seguir trabajando con el personaje, por la misma razón por la que abandoné Savage. Otra cosa es que, si puedo elegir, prefiera trabajar en blanco y negro, en vez de en color. Para mí, el blanco y negro y las tonalidades de grises que, por ejemplo, utiliza Cliff Rathburn en The Walking Dead, me ayudan a potenciar más mis lápices que cuando éstos se colorean y, con el tiempo, me he concentrado en aquellos trabajos que se publican, mayoritariamente, en blanco y negro.

CPA: ¿Tendrá que ver con el hecho de haber comenzado su carrera profesional en una revista, 2000 AD, la cual se ha labrado una reputación publicando historias dibujadas y, casi diría que, pensadas, desde el primer momento, para ser impresas en blanco y negro?

CA: ¡Por supuesto! 2000 AD es una revista pensada para dar cabida a historias publicadas en blanco y negro, y son muchos los autores que han creado personajes para ser dibujados de esta forma. Otra cosa es que, en un mundo cada vez más lleno de matices, resulte más difícil vender un producto en blanco y negro que uno en color, aunque la serie de Robert (Kirkman) demuestre lo contrario, por una vez.

CPA: Y hablando de un guionista, ¿qué es para usted lo más importante en una historia gráfica, el dibujo o el guión?

CA: Yo soy partidario de que lo ideal sea un 50% para cada cosa. Si el guión es muy denso, al guionista le costará mucho plasmarlo en una página. Y si el dibujo es poco atractivo, tampoco ayudará a que el lector le de una oportunidad.

CPA: Yo creo que el dibujo debe ser lo suficientemente atractivo como para “obligarte” a sentarte y empezar a leerlo. Si no, estamos ante un libro y no ante un cómic.

CA: Sé, es cierto. Yo echo de menos la época de Image, en sus inicios, cuando abrir un cómic de sus fundadores era como subirte a una montaña rusa. Ahora, las grandes editoriales promocionan las nuevas series, utilizando como reclamo el nombre de los guionistas y no el de los dibujantes, olvidando que el cómic es un medio visual, por encima de todo.

CPA: Bueno, por lo menos no soy el ÚNICO que echa de menos aquella época… Debe ser cosa de la edad (risas)

CA: Una vez que cumples los cincuenta, te da por mirar atrás y comparar (risas)

CPA: Sé, y lo digo de antemano, que esta pregunta es un muy tópica, pero debo hacerla antes de seguir preguntando más cosas. ¿Le gustaban las películas de zombis antes de empezar a dibujar la serie creada por Robert Kirkman?

CA: Sí que había visto los clásicos de George A. Romero y Lucio Fulci, pero no me consideraba un fan, por lo menos, como puede ser Robert (Kirkman). Una vez que acepté seguir dibujando la serie, allí donde lo dejó Tony Moore -quien sí que es un fan confeso del género- volví a revisar todas aquellas películas y vi algunas otras que no había visto anteriormente. En cierto modo fue una forma de ponerme al día para lo que luego me tocaría plasmar en el papel.

CPA: De todas formas, The Walking Dead no es una serie sobre zombis

CA: Totalmente de acuerdo. Los zombis son el Macguffin, pero Robert (Kirkman) escribe una serie sobre las peripecias vitales de un grupo de personas atrapadas en el peor escenario posible. 3

CPA: Será porque, durante más de un año, me leí todos los números de la serie, y cada uno varias veces, pero, aún a día de hoy, sigo pensando que la imagen que mejor resume toda la historia es aquélla en la que Rick les dice a sus compañeros de viaje: “We are the walking dead”. Para mí, los “muertos” no son los que han vuelto a la vida, sino los humanos que aún pretenden seguir viviendo en aquella pesadilla que antes fue su mundo. 4

CA: Es verdad. No te tienen que gustar las películas de zombis, ni nada por el estilo para que te guste la serie. Robert (Kirkman) escribe una serie donde los sentimientos son lo más importante y, de vez en cuando, aparece un zombi. Por eso he conocido, a lo largo de los años, a tantas personas que, sin ser conocedoras de las películas de Romero, me hablaban de sus experiencias leyendo la serie gráfica y eso sí que es mérito del guionista, más que del dibujante (risas)

CPA : Imagino que también le pasará con los espectadores de la serie de televisión…

CA: La serie de televisión es otra cosa y ha pasado por varios momentos hasta entrar en una especie de bucle. Al principio me gustaba más, pero, con el tiempo, ha dejado de interesarme tanto.

CPA: Está claro que el interés de la cadena es distinto al de la serie gráfica original y de ahí los cambios en los Showrunner y los “abandonos” de algunos de sus personajes principales.

CA: Eso está claro. Robert (Kirkman) y yo tenemos el control de nuestro trabajo y no hay nadie que nos esté controlando, algo que sí sucede en la serie de televisión. La verdad es que yo no podía trabajar de esa forma y creo que todo esto se está notando en las últimas temporadas.

CPA: ¿Hasta cuando durará la serie gráfica?

CA: La verdad es que no lo sé, pero yo estoy muy contento por la estabilidad profesional que me ha dado y sé que Robert (Kirkman) todavía tiene argumentos para unos años. También sé que más pronto o más tarde todo terminará y, mientras tanto, disfruto con lo que hago y, cuando me queda tiempo libre, trato de desarrollar otros proyectos más personales y en los que puedo probar cosas nuevas. 5

CPA: Ahora que lo nombra, ¿se le han quedado proyectos pendientes por tener que hacer frente a las fechas de entrega de la serie The Walking Dead ?

CA: Aparte de las series que ya te he comentado sí que es cierto que he tenido que decir que no a varios proyectos, algunos más atractivos que otros, aunque la verdad es que no me arrepiento. Dibujar The Walking Dead ha sido un largo viaje. Desde mis primeros números, en los que debí hacer frente al reto de acostumbrar a los lectores a mi estilo, tras el primer arco argumental dibujado por Tony (Moore) hasta los últimos, donde muchos de los personajes principales han sido definidos por mí. Algunos me han quedado mejor y otros, admito que no, pero no siempre se tiene la misma inspiración (risas)

CPA: Mi opinión es que es prácticamente imposible desligar su trabajo de la imagen que un lector habitual de la serie tiene de ésta y de sus personajes.

CA: Después de tantos años, mi único deseo es ser mejor dibujante ahora que cuando empecé…

CPA: Creo que todo creador tiene la misma motivación…

CA: Si cada vez que un lector abre una nueva entrega de la serie, siente que el trabajo ha mejorado, por lo menos, en el apartado gráfico, yo me daré por satisfecho.

CPA: Y hablando de trabajo, quería felicitarle por la portada del Previews del mes de agosto, la cual sirve para conmemorar el quince aniversario de la serie gráfica.

CA: Mira, esta portada es una mezcla de un dibujo a lápiz y un fondo hecho digitalmente. Originalmente, se diseño para un banner que se utilizó, este verano, en el Comic Con de San Diego. Después se adaptó para la portada y para la caja que también puedes ver en la portada.

CPA: Pues el resultado está muy bien.

CA: Sí, la verdad es que sí, sobre todo, porque siempre es una responsabilidad dibujar la portada del catálogo Previews y eso que no es la primera vez que lo hago.

CPA: Espero que cuando la serie cumpla veinticinco años, nos volvamos a encontrar.

CA: ¡NO! Para entonces los dos estaremos muy viejos y seguro que ya no nos gustan los cómics (risas)

CPA: Bueno, de eso no estoy yo tan seguro… (risas) Muchas gracias por su tiempo.

CA: Y a ti por tus preguntas y por haberte leído casi todos los cómics que he dibujado.

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2018

NOTAS

1- La portada es obra de Miran Kim para la segunda entrega publicada por la editorial americana Topps Comics. The X-Files #2 Feb 1995. A Dismemberance of Things Past (1 of 2)

2- Book I: “Taking Liberties" (2000 AD #1387–1396, 2004); Book II: “Out of Order” (2000 AD #1450–1459, 2005) y Book III: “Double Yellow" (2000 AD #1526–1535, 2007)

3- MacGuffin es una expresión acuñada por Alfred Hitchcock, tal y como el director británico le cuenta al director francés François Truffaut en el libro El cine según Hitchcock: La palabra procede de esta historia: Van dos hombres en un tren y uno de ellos le dice al otro “¿Qué es ese paquete que hay en el maletero que tiene sobre su cabeza?”. El otro, entonces, contesta: “Ah, eso es un McGuffin”. El primero insiste: “¿Qué es un McGuffin?”, y su compañero de viaje le responde: “Un MacGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia”. “Pero si en Escocia no hay leones”, le espeta el primer hombre. “Entonces eso de ahí no es un MacGuffin”, le responde el otro.

Truffaut, F., Hitchcock, A., Scott, H., Gómez, R., Artola, R., Oliver, J., & Rubio, M. (2010). El cine según Hitchcock (1st ed., El libro de bolsillo). Madrid: Alianza Editorial. Directores de cine y cineastas

4- Kirkman, R., Adlard, C., Rathburn, C., & Moore, T. (2005). The Walking Dead [Cartoon]. In The Walking Dead (1st ed., Vol. 1, p. 32). Portland, Oregon 97210: Image Comics. Est. Sales: 18,545

5- En el año 2011, Charlie Adlard dibujó Le Souffle du Wendigo, una historia de 56 páginas escrita por Mathieu Missoffe, colorada por Aurore Folny y publicada por la editorial francesa Éditions Soleil.

Missoffe, M., Adlard, C., & Folny, A. (2011). Le souffle du Wendigo [Cartoon]. In Le souffle du Wendigo (1st ed., Vol. 1, Collection Fantastique, p. 56). París: Éditions Soleil.