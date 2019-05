IRA, JINETE DE DRAGONES. ENTREVISTA CON XULIA VICENTE

Xulia Vicente ataviada con ropajes Skayr

¿Cómo te involucraste en el proyecto de la saga del “Sello del dragón”?

Pues no es nada glamuroso. Todo empezó con un mensaje vía Facebook de Manu, en el que me preguntaba mi disponibilidad y me comentaba la idea del cómic. Me parece que, entonces, acababa de terminar la carrera y estaba dibujando Duerme Pueblo, así que coincidió en un momento perfecto para subirme a un proyecto nuevo.

¿Qué fue lo que más te atrajo de la historia para aceptar formar del proyecto?

Me compró por el corte juvenil fantástico, ya que es un género que me encanta y no había tenido oportunidad de trabajar en proyectos anteriores como Anna Dédalus o Duerme Pueblo. El broche final, la dualidad de los protagonistas y el cambio de uno a otro en los dos primeros tomos. Son volúmenes cortos que no dan para explorar mucho a los personajes, pero poder al menos ver dos mundos desde perspectivas contrastadas. Me sedujo mucho.

Una vez que decidiste involucrarte, ¿cuáles fueron los problemas a los que debiste hacer frente?

Pensándolo ahora, después del trabajo que he hecho en Ira, Ari me parece un paseo. Otro dibujante había dejado hechos diseños fantásticos para algunos personajes y escenas, antes de dejar el proyecto, lo que facilitó bastante el punto de partida. La contrapartida de esto es que no hice tanto trabajo previo como debería y he ido adaptando todo el mundo gráfico de Nilak a mi mano, a medida que trabajaba. Los dragones han cambiado muchísimo desde entonces. Creo que hubo dos retos principales: adaptar una historia con tanta épica a tan pocas páginas en el storyboard y dibujarlo todo. Era la primera vez que dibujaba y coloreaba un proyecto largo yo sola.

Si tuvieras que citar tus principales influencias artísticas y estéticas, ¿cuáles serían?

Si me preguntaran esto todos los días respondería una cosa distinta cada vez. Ahí van unos cuantos nombres: Hayao Miyazaki, Juliette Brocal, Taiyo Matsumoto, Ken Niimura, Zao Dao, Emily Carroll y la lista sigue. Particularmente para Ari, consulté bastante el libro de arte de Monster Hunter y el de Cómo entrenar a tu dragón.

En las últimas páginas del segundo álbum citas al imperio mongol, al imperio chino y al imperio otomano como principales referentes para crear el modo de vida, los trajes y armas de los Mirkyr y los Skayr, respectivamente. ¿Cuánto tiempo te ocupó este proceso?

Muy difícil de determinar, porque la búsqueda de referencias es algo que me acompaña en casi todas las etapas. Sí que hay, al principio, una fase importante de investigación, y ahí Manu me ayuda bastante enviándome imágenes, especialmente para los espacios. Sin embargo, a pesar de dejar hechas al empezar carpetas de imágenes y la mayoría de los diseños, una vez los tengo que dibujar sobre la página necesito revisarlo todo para hacerlo encajar y que funcione en las viñetas, así que vuelvo a indagar un poco más.

¿Hasta dónde llega el guion de Manuel Gutiérrez y dónde empieza el trabajo de Xulia Vicente cuando hablamos del diseño de personajes?

Manu me pasa descripciones de actitudes, rangos y notas sobre el físico y arco de personaje. En mi cabeza empiezan a aparecer, sobre todo al leer el guion. Luego me pongo a abocetar hasta que me acerco a algunas conclusiones que me gustan y se las paso. Manu no suele discutirme mucho los diseños que le envío, lo cual es agradecido y me permite tirar por donde quiera, pero no sé si realmente es porque le gustan o por acelerar el proceso jajaja...

En tus álbumes, la maquetación de página es la correa de transmisión que logra que el guion de Manuel Gutiérrez fluya con la intensidad requerida. ¿Cuáles son tus influencias a la hora de maquetar los álbumes de esta saga?

Si con maquetación nos referimos a la composición de página, creo que mi mayor influencia es haber podido tener cómics en las manos desde pequeña. Absorbí la narrativa de tebeos como una esponja, gracias a empezar leyendo desde la difunta revista Golfiño, W.I.T.C.H., La Mazmorra o Azumanga Daioh. Del manga, que era lo que más leía en mi etapa formativa, he aprendido muchísimo. Me fijo bastante también en Mike Mignola y Emily Carroll.

Otra cosa que comentas sobre el proceso de creación del segundo álbum de la saga “Ira, jinete de dragones” es que hay varias escenas “espejo” de Ari, cazador de dragones (primer álbum de la saga) que suponían un reto muy especial. ¿Este recurso estaba planteado así desde el principio, o fue una herramienta visual y narrativa que llegó durante el proceso de creación del primer álbum de la saga?

Estaba plasmado así en el guion. Creo que era la decisión lógica partiendo de la idea del segundo tomo. Además, esto permite leer ambos libros en cualquier orden.

Lápiz, tinta, color… ¿Con qué herramienta de trabajo te sientes más a gusto?

El lápiz es lo que uso cuando estoy dibujando, a mi “rollo”, por diversión, pero paradójicamente cuando estoy haciendo un cómic es la fase que más odio. Cuando mejor me lo paso es en el entintado, aunque puedo pasar rápidamente a la frustración más derrotista, si hago una “pifia” por pequeña que sea jaja… Estoy consiguiendo cada vez darle menos importancia.

Visto con la perspectiva que da el tiempo, ¿crees que el color es el adecuado para esta saga?

A ver… Yo voy creciendo y aprendiendo como artista, y creo que, si comparas Ari e Ira, esto se ve. Se nota que la forma de dar color ha cambiado. Todavía siento que debería cambiar más de cara al tercero, pues creo que mi método es algo irregular y me castiga un poco, pero de los comentarios que me han llegado desde Ari, siempre se ha alabado el color de las páginas. Algo debí de hacer bien en ese apartado…

¿Te gustaban los dragones antes de trabajar en este proyecto?

¡Pues claro!

¿Crees que el lector, independientemente del sexo, se puede sentir identificado con los personajes de Ari e Ira?

Creo que sus viajes como personajes, aparte de ser clásicos en el género fantástico, apelan a valores humanos universales; es decir, la búsqueda de la identidad o de pertenencia, el sentimiento de no encajar, la rabia, la necesidad de aprobación… Así que, en esencia, sí, por supuesto. Otra cosa es que, en tomos tan frenéticos como estos, Manu y yo hayamos conseguido que esto se transmita con eficacia.

¿Qué opinión tienes del mundo de Nilak?

¡Que en Ari estaba demasiado desdibujado jajaja! Creo que en Ira hemos podido mostrar bastantes más cosas y vemos su riqueza algo mejor, a pesar de ser un páramo helado en su mayoría. Es en esta trilogía donde estoy aprendiendo realmente la importancia de los escenarios y ambientación y cómo configurarlos. Siento que tengo mucho que mejorar todavía, pero cuanto más profundizo en ello más disfruto. Estoy relativamente orgullosa de cómo ha quedado Ira en ese aspecto, pero en nuestras cabezas hay bastante más Nilak del que se ve.

¿Te sientes identificada con alguno de sus personajes?

Me encanta Kalim, la maestra de Ira, que siempre está harta de cuidar de críos. Es un arquetipo de personaje basado en la lealtad en el que no necesariamente me veo reflejada, pero que siempre me atrae mucho. También estaría Egan, de la tropa de Ari. Es ese amigo al que invitan a la fiesta y está todo el rato gruñendo, pero en realidad no se lo está pasando tan mal (y además tiene un “crush”). Ojalá pudiera desarrollarlos a todos más, habría tanta chicha...

¿Piensas que la saga “Sello del dragón” aporta nuevos elementos dentro de un mercado que parece querer usar y/o abusar de este tipo de propuestas?

Creo que, en el mercado francés, sería uno entre miles de propuestas similares, porque el juvenil fantástico allí sí que es masivo y hay una tremenda demanda por parte de niños lectores en una cultura de tebeos. En España, sin embargo, creo que no hay tanto de esto y, desde luego, no patrio. Lo que se hacía aquí para niños en el auge del cómic infantil eran los tebeos de Bruguera, de corte de humor, con personajes populares. Con esto no digo que Sello de dragón sea más interesante, ni necesario, ni nada de eso, y dudo que plantee elementos nuevos para la escena general, pero sí creo que se dirige a un sector no tan trabajado en España. Creo que es un punto a favor.

