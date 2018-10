EL ORIGEN DEL SIMBIONTE

El frustrado periodista, resentido con el vecino arácnido por haberle dejado en evidencia -al desvelar, éste, su error en su empeño por conocer la identidad de quien se escondía tras la máscara de El come-pecados 1, el sociópata que asesinó a la capitana Jean DeWolff- unirá su odio visceral con las cualidades que posee el simbionte que Peter Parker se trajo desde un planeta, muy, muy lejano, para tratar de acabar con la existencia del héroe arácnido. 2

Amazing Spider-man# 300. Michelinie/ McFarlane (mayo 1988) © 2018 Marvel Entertainment, LLC

La idea del villano, surgida en la cabeza del guionista David Michelinie, justo cuando los modos y las maneras de la industria estaban a punto de cambiar y empezaba a primar el derroche visual frente a una coherencia argumental que muchos consideraban superflua, encontró en un joven dibujante y entintador llamado Todd McFarlane el intérprete definitivo para hacer tambalear las bases de la veterana colección. Para el recién llegado a la sacrosanta cabecera era la hora de las tortas… Perdón, era la hora de cambiar las tornas y convertir al vecino arácnido en una exagerada y sobresaliente criatura gráfica, capaz de adoptar las posturas más impensables y pugnar, viñeta a viñeta, por romper los límites con la que ésta constriñe al dibujo. Ni siquiera sus telas de araña, apartado, éste, que debe compartir con su compañero de fuga, Erik Larsen, son las mismas de siempre.

Amazing Spider-man# 299. Michelinie/ McFarlane/ McLeod (abril 1988) © 2018 Marvel Entertainment, LLC

Con estos mimbres, tan extremos, pero igualmente atractivos para el lector, no es de extrañar que su diseño del demoledor e implacable Veneno -un cazador que persigue a su presa por puro placer, a imagen y semejanza de los Yautja alienígenas- rompa con los cánones establecidos por la misma editorial y nos presente a un ser sacado de las más oscuras pesadillas de Todd McFarlane quien, años después, nos presentó a su criatura demoniaca por excelencia, Spawn. El rostro aterrorizado de Mary Jane tras la visita del villano en las dos últimas páginas del número anterior -imagen con la que el dibujante empieza el número trescientos de la serie Amazing Spider-man- son una buena muestra de lo que estamos a punto de ver, a partir de entonces. Eddie Brock es un sociópata, marcado por un fanatismo religioso que impregna su existencia y que, llegado el momento, le servirá para aceptar su fusión, el simbionte, como si dicha unión estuviera santificada por el mismísimo altísimo. El simbionte es, a la postre, la excusa que necesitaba el ser humano para mostrarse tal y como es y dejar atrás cualquiera de los frenos éticos y morales que imperan en nuestra maltrecha sociedad.

Amazing Spider-man# 300. Michelinie/ McFarlane (mayo 1988) © 2018 Marvel Entertainment, LLC

Por añadidura, el villano posee elementos que trastornan la cordura mental del vecino arácnido de una forma inaudita hasta ese momento; es decir, no sólo no despierta su sentido arácnido, algo que ya quedó demostrado la primera vez que se encontraron -en la cabecera Web of Spider-man- sino que conoce la identidad secreta del héroe 3 tal cual sucedía con el Duende Verde original, una circunstancia que no sólo pondrá en jaque la vida del héroe, sino la de todos los que le rodean.

Y puede que Eddie Brock no posea el intelecto científico de Norman Osborn, pero el otrora reportero lo suple con una fuerza bruta capaz de competir con el imparable Cain Marko, más conocido como Juggernaut. Sea como fuere, tras un primer encuentro que se salda con una pírrica victoria del héroe y con el regreso al traje convencional por todos conocidos, el villano volverá un año después más sanguinario, salvaje y demoniaco que en su primera aparición y con una única idea en su maltrecha sesera: acabar con la vida de Peter Parker, sea como sea. 4

Sobra decir quién gana el envite, pero, también, sobra recalcar que con Veneno algo cambió en la forma de presentar a los villanos dentro del universo de la Casa de las Ideas. Unos años después, en 1992, los antecedentes de Veneno pasaron a conformar el fundamento argumental de muchas de las series gráficas con la que se presentó la editorial Image, sello formado por Todd McFarlane, Erik Larsen -ambos relacionados con el vecino arácnido- y otros cinco autores que, durante los años en los que trabajaron juntos, elevaron el nivel de aceptación, especulación y locura del mercado editorial, y de la Casa de las Ideas, más allá del espacio conocido por los lectores.

No obstante, la historia del simbionte en cuestión y cómo aterrizó en el mundo gráfico permanece en un segundo plano, merced al tiempo transcurrido desde su debut en las páginas de la octava entrega de la serie limitada Secret Wars ( Marvel Super Heroes Secret Wars Vol 1 #8, diciembre 1984) y su ciertamente fallida aparición en la tercera película de la primera trilogía cinematográfica, dedicada al vecino arácnido, en un ya lejano año 2007, que tergiversaba sus verdaderos orígenes.

Para hacerlo con propiedad, debemos retroceder hasta el anteriormente mencionado 1984, año en el que, tras la marcha del guionista Roger Stern y del dibujante John Romita Jr. de la cabecera Amazing Spider-man, llegan Tom DeFalco y Ron Frenz para hacerse cargo de una de las series capitales dentro del organigrama editorial de la Casa de las Ideas. Ambos, conocedores del personaje, continúan allí donde sus antecesores lo habían dejado y, además, se preparan para lo que Julian M. Clemente llama en su libro Spider-man: Bajo la máscara 5 “La operación sastre”. Por un lado, se trataba de presentar una serie limitada, de doce números, que ayudara a cuadrar las cuentas de la editorial liderada, en aquellos momentos, por el controvertido y excesivo Jim Shooter y, por otro, de sorprender a la parroquia arácnida con un nuevo traje que alterara, por lo menos, visualmente, el “status quo” del personaje estrella de la editorial.

Marvel Super Heroes Secret Wars Vol 1# 8. Shooter/ Zeck/ Beatty/ Abel/ Esposito (diciembre 1984) © 2018 Marvel Entertainment, LLC

Marvel Super Heroes Secret Wars no pasará a la historia del noveno arte por su guión, ni tan siquiera por su dibujo, pero sí que sirvió para que el diseño de un joven Rick Leonardi, según los bocetos de Mike Zeck, revolucionara el mundo gráfico ocupado por Peter Parker. El nuevo traje, más propio de un ninja japonés o del vigilante de Hell´s Kitchen que de un héroe, se basa en una masa de negro, alterada por dos enormes arañas de color blanco. Bien se pudiera decir que el ocurrente Spider-man se ha apuntado a la moda minimalista de Francis Castiglione, más conocido como The Punisher y, la verdad es que sí que es cierto que el héroe se termina pareciendo un poco al sociópata vigilante que extermina a todo criminal que se cruza en su camino, aunque, en el caso del segundo, su enajenación estará bastante justificada dados los hechos que la provocan. 6

El debut del nuevo traje llegará en la página de la octava entrega de la serie limitada, con una portada de Mike Zeck y John Beatty que sirve de cartel anunciador de la revolución estilística a la que se someterá la personalidad heroica de Peter Parker. Tras el shock inicial, y una vez que los héroes de la serie limitada regresan a su planeta y/o universo de origen, el traje vuelve a ocupar la portada, esta vez, de la serie regular del personaje, Amazing Spider-man, en su entrega 252 (mayo 1984) y es allí donde empezamos a conocer la propiedades del “traje”, el cual NO es un traje, sino una entidad extraterrestre, para sorpresa de quien pensó que solamente había cambiado de aspecto.

Amazing Spider-man# 252. Frenz/ Janson (mayo 1984) © 2018 Marvel Entertainment, LLC

En un principio, el nuevo traje posee muchas ventajas -entre ellas, no tener que preocuparse de dónde esconderlo debajo de la ropa- aunque al simbionte haya que lavarlo de vez en cuando ( Amazing Spider-man# 255) o tener cuidado por las noches, cuando al simbionte le da por dar un paseo mientras duermes...

Sin embargo, el “traje” tienes efectos secundarios y éstos serán más que visibles durante la investigación que rodea el asesinato de la capitana Jean DeWolff, una de las pocas amigas del héroe, fallecida por la locura de El come-pecados. La historia que tiene lugar en los números de la serie The Spectacular Spider-Man #107–110 (octubre 1985-enero 1986) terminará con una página, publicada en la cuarta entrega (SS# 110) en donde el héroe a punto está de cruzar la línea que The Punisher traspasó nada más recuperarse de las heridas sufridas tras el asesinato de su familia.

Spectacular Spider-man# 110. Davis/ Buckler/Hands (enero 1986) © 2018 Marvel Entertainment, LLC

Al final, al héroe no le quedará más remedio que recurrir a instancias superiores, en este caso, al talento del doctor Reed Richard, quien le explicará qué fue lo que se trajo el héroe después de su aventura con el Todopoderoso.

Todo esto sucede en las páginas del Amazing Spider-man# 258 (noviembre 1984) y será el mismo Richard quien le explique a Peter Parker a lo que se enfrenta, según la prosa de Tom DeFalco y el dibujo de Ron Frenz You are wearing a highly evolved symbiote -a sentient being which has attached itself to you both mentally and physically! 7

Amazing Spider-man# 258. DeFalco/ Frenz/ Rubinstein (noviembre 1984) © 2018 Marvel Entertainment, LLC

Tras la impresión inicial y luego de librarse de la compañía no deseada, el héroe vivirá uno de esos ridículos momentos los cuales también han caracterizado su ya larga carrera, verbigracia de las ocurrencias de Johnny Richard y su peculiar forma de ocultar la identidad secreta del vecino arácnido, una vez que el simbionte está a buen recaudo. 7

No obstante, el simbionte siempre estará ligado a una de esas confesiones que los lectores siempre querían leer, pero que los guionistas se resistían a escribir. Me refiero a las palabras de Mary Jane Watson, al final del Amazing Spider-man# 257 (octubre 1984). Todo sucede tras el encuentro del héroe con el Puma -Thomas Fireheart- un despiadado asesino contratado para acabar con el vecino arácnido, sea cual sea la identidad que muestre al mundo exterior, suceso por el que Peter Parker no dudará en demostrarle a su pareja que él no es un ser humano normal y corriente. En la última viñeta, escrita por Tom DeFalco y dibujada por Ron Frenz, Mary Jane sentencia I can´t! I just can´t cope with the fact that Peter Parker is secretly Spider-man!

Amazing Spider-man# 257. DeFalco/ Frenz/ Rubinstein (octubre 1984) © 2018 Marvel Entertainment, LLC

Todo aquello, sumado a la posterior revelación de la “verdadera identidad” de su nuevo traje, terminarán por decidir al héroe de que es hora de volver al pasado, con lo bueno y con lo malo que éste pudiera tener. Y siendo cierto que el uniforme negro perduró unos cuantos números más, ya sin la amenaza del simbionte y gracias a las mañas de Felicia Hardy, su impronta siempre estará ligada al ser extraterrestre que el vecino arácnido se trajo desde las Guerras Secretas orquestadas por el Todopoderoso y que, llegado el momento, catapultó la carrera y querencias de Todd McFarlane hasta que Albert Francis “Al” Simmons se encargó de sustituir, en el imaginario del dibujante, al colgado de Eddie Brock.

