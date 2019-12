PEQUEÑAS JOYAS A DESCUBRIR EN EL FESTIVAL DEL MANGA/ COMICCAN DE GRAN CANARIA: UNOS MINUTOS CON IRENE SANCHEZ.

¿Cuándo y por qué empezaste a dibujar?

Descubrí que a lo que me quería dedicar era al dibujo, con once años, cuando estaba con una amiga con la cual veía dibujos por la televisión. Un día vimos Pichi Pichi Pitch por el canal de Clan y dibujé a la protagonista. En ese momento sentí que podía plasmar en el papel todo lo que fluía por mí. Fue la sensación más maravillosa de mi vida.

¿Cuáles son tus influencias principales y de qué modo están presentes en tu actual estilo?

Mis principales influencias son las siguientes:

Io Sakisaka, una mangaka japonesa, que ha creado obras como “Strobe edge” y “Ao haru ride”.

Lo que más me gusta, aparte de su estilo de dibujo, es cómo crea las expresiones que les pone a sus personajes, transmitiendo los sentimientos que llegan al espectador de una forma muy directa, y sabe lo que siente el personaje en cada momento. También me gusta la técnica que emplea para colorear sus portadas e ilustraciones. Usa tintas de color, por lo que también crea una especie de efecto de acuarela.

Yuuki Obata, otra mangaka japonesa, creadora de la obra “Bokura ga ita”.

Al hablar de Yuuki Obata, solo puedo decir que fue quien me inspiró a crear historias de romance y drama. Ella me hizo ver que no todos los mangas de romance tienen al típico protagonista masculino que es muy bueno, amable y considerado. Es así como mi mentora en ese universo que creó. Me enseñó que las cosas que puedes mostrar son cosas que a cualquiera le puede pasar.

Kouji Seo, un mangaka japonés, quienl creó “Suzuka”, “Kimi no iru machi” y “Fuuka”.

Lo que admiro de Kouji Seo son las conexiones en sus historias. Todo se inicia en su obra “Suzuka” y es el mismo mundo que tienen las obras “Kimi no iru machi” y “Fuuka”. También se dedica al ecchi, y me encanta cómo hace los desnudos. De él he aprendido mucho, ya que conoce muy bien la anatomía humana.

Chihiro puntillismo © 2019 Studio Ghibli.

Una vez que te decides a abordar un tema, ¿cuánto tardas en terminar una ilustración?

Depende de si es una ilustración de un tema ya creado, o si lo tengo que crear desde cero, con sus personajes, composición, estilos, etc.

Cuando trabajo en una ilustración, me gusta hacer la investigación y la composición, por lo que suelo añadir uno o dos días más a la entrega definitiva, por si hay que añadir algo nuevo o surge algo de imprevisto.

¿Qué técnicas utilizas?

Mis técnicas favoritas y que más utilizo son el puntillismo, que me inicié en el 2017 y fue un gran descubrimiento; los copics y las acuarelas los suelo usar mucho juntos, como técnica mixta. Y siempre entinto con sakuras el contorno.

¿Prefieres la nueva tecnología a la hora de trabajar o eres más de la vieja escuela?

Prefiero trabajar en tradicional antes que en digital. Me gusta poder manipular el material con las manos y hacer las mezclas. Aunque también tengo algunos dibujos en digital que hice en este año, como Kurama, de “Naruto” y Luffy, de ”One piece”.

En el último evento en el que se puedo ver tu obra expuesta presentaste una ilustración de la protagonista del videojuego “The Last of Us”, Ellie. ¿Qué te llevo a escoger dicho personaje?

Yo, para esa exposición, quería llevar uno de The Walking Dead, pero me surgió un imprevisto personal. Y en ese momento pensé que mi retrato de Ellie era el que tenía que estar en esa exposición, ya que cuando lo dibujé puse una parte de mí. Es del retrato que más orgullosa estoy hasta la fecha. Y como le dijo Joel a Ellie en el videojuego, “tenía que encontrar algo por lo que luchar”. Para mí este videojuego es una obra de arte en cuanto a historia, gráficos y trama. Si a eso le sumamos mi pasión por las tramas de zombies e infectados, tenía el dibujo perfecto para la exposición.

The Last of Us. Ellie © 2019 Naughty Dog and Sony Computer Entertainment

¿Prefieres trabajar a color o blanco y negro?

Tengo preferencias para las ilustraciones a color y las páginas con viñetas hacerlo con tinta.

Además de los videojuegos, ¿cuáles son tus temas preferidos?

Empezaría por el manga, ya que desde muy pequeña siempre he tenido esas ganas de aprender y no parar de hacerlo ante la cultura nipona. Me nutro de las obras ya creadas desde mi infancia, de las primeras que lo hacía era de Pokémon y Digimon. También, desde hace unos años, tengo una fuerte admiración por The Walking Dead y su universo. La verdad, fue un gran descubrimiento en mi vida. Hoy, sigo la serie y colecciono los cómics, ya que el cómic es una obra maestra, y analizando las viñetas aprendes mucho de perspectivas, entintados, ambientaciones, etc. También te vienen los story-boards de las ilustraciones a color que tiene cada tomo del cómic, como son la portada y la contraportada.

¿Has dibujado alguna vez una historia gráfica entera?

Tengo tres proyectos personales en proceso. El primero es un manga que realicé en mi proyecto final de cómic, con intención de seguir con la historia. Mi segundo, es un libro ilustrado que comencé este verano. Ya tengo la historia, los personajes, y la composición de prácticamente todas las páginas. Es un libro corto, por lo que solo tendrá un tomo único. El tercero es la creación de ilustraciones de la mitología japonesa, de la cual expuse “El amanecer de amaterasu” en una exposición que se hizo en Telde, Gran Canaria, en marzo de este año.

Son Goku © 2019 Shueisha

¿Si alguien estuviera interesado en pedirte una ilustración, qué debería hacer?

Puede contactar a través de cualquier red social como son Instagram (@magacelestial14), Facebook (@MagaCelestial14) o enviarme un mensaje por gmail (maga.celestial@gmail.com).

¿Crees que las nuevas generaciones de artistas gráficos como tú deberían hacer más cosas para darle mayor difusión al trabajo que realizan?

Lo mejor es darnos a conocer en las redes sociales, ya que podemos contar con esa herramienta. El estar muy activos y subir con constancia tus trabajos hará que más personas lo vean. También en eventos puedes mostrar tu trabajo y enviar por correo tus ilustraciones y proyectos a editoriales.

