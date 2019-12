PEQUEÑAS JOYAS A DESCUBRIR EN EL SALÓN DEL CÓMIC Y LA ILUSTRACIÓN DE STA. CRUZ DE TENERIFE. UNOS MINUTOS CON PILAR HERNANDEZ

¿Cuándo y por qué empezaste a dibujar?

La verdad es que dibujar siempre ha sido algo que ha estado en mi vida. Mi abuelo, por parte de madre, tenía por afición pintar y recuerdo que mi hermana mayor y yo nos poníamos a dibujar a su lado mientras él pintaba.

Aún así, creo que no empecé a planteármelo con más seriedad hasta los 15 años, cuando me centré en buscar cosas para practicar y aprender.

Con respecto al por qué... Diría que me resulta más fácil comunicarme por medio de las imágenes y empezó siendo la forma que tenía más efectiva de hablar de lo que tenía en la cabeza, hasta que poco a poco fue evolucionando hasta encauzarlo a mi trabajo actual. Así mismo, ¡me encanta hablar de cosas que me gustan! Gestos, miradas o actitudes que me resultan entrañables es algo que es muy divertido de plasmar en mis dibujos.

¿Cuáles son tus influencias principales?

Tengo una mezcla de grandes influencias por parte del comic franco-belga y el comic asiático. Me apasionan ambos y me han enseñado muchas cosas sobre narración, mensaje y estilo. Crecí, sobre todo, con Tintín (Hergé); con Astérix y Obelix (René Goscinny y Albert Uderzo); con Detective Conan (Gosho Aoyama); y con Fullmetal Alchemist (Hiromu Arakawa), pero siempre fui de leer todo lo que caía en mis manos. Así mismo, estudiar el cine mudo me ha ayudado mucho. Actores tales como Buster Keaton han sido una gran influencia en cómo hacer las poses para personajes, ya que, sin palabras, todo el peso cae sobre el lenguaje corporal.

Hoy en día, en redes sociales tengo asociados bastantes artistas que admiro muchísimo y me enseñan todos los días cosas nuevas, tales como mi amiga Laura Iruela (duonombro, en redes); Sachin Teng; Glen Keane; Claire Wendling, es maravillosa... No acabaría nunca de citar.

Los Miserables: Eponine (2017)

¿En qué manera ayudó tu formación académica para desarrollar y definir tu actual estilo?

Siempre he sido más autodidacta. Hasta entrar en el Master tuve que buscarme un poco las castañas, porque había poca oferta de ilustración. La palabra "concept artist" creo que sonaba a algún tipo de maldición, porque no la escuché jamás en la carrera. Eso sí, Sergio García, mi profesor de ilustración y comic, me ayudó a ir encauzando y poniendo nombre a todo eso que yo quería hacer y, cuando hice el Master en Trazos de Ilustración Digital y Concept Art descubrí que me apasionaba la creación de personajes.

Estudiar la psicología, lenguaje corporal y los gestos utilizando un dibujo más fresco fue realmente un antes y un después. ¡Imagina! Salía de una carrera dónde tenía que hacer óleos, trabajo de músculos, acuarelas... Y de repente me decían que podía centrarme en el dibujo más natural. ¡Me subí al tren enseguida! Finalmente, estudiar en U-Tad junto a un grande como lo es Borja Montoro me enseñó muchísimo y me ayudó a ir puliendo cosas. Aún me queda mucho que aprender, pero tengo la suerte de tener unos compañeros y amigos que me hacen avanzar y dar lo mejor de mí cada día.

Has trabajado tanto el apartado de la ilustración y Concept Artist como en el diseño de personajes. ¿En qué área te encuentras más a gusto?

Sin dudarlo, Concept Artist, aunque tirando a la especialidad del diseño de personaje. Mi dibujo gestual es mucho más potente y me divierte más construir una personalidad a través de su estudio y sus gestos. Es una modalidad que se basa mucho más en la sugestión y en llevar al espectador a ser partícipe de la experiencia, descifrando o completando los trazos. Ver estos artbooks que hay ahora a nuestra disposición de desarrollo visual de películas de Disney o Pixar es una gozada. Dicho esto, sí que mi experiencia en el campo de la ilustración ha sido muy satisfactoria y muy enriquecedor.

¿Cuáles son tus temas preferidos?

Depende de la temporada. A veces un tema me motiva y me inspira tanto que no paro de hacer cosas sobre ello. Tengo un trabajo bastante extenso de Los Miserables, de Victor Hugo, porque me pareció tan potente y complejo que me sugería mil cosas. También me encanta dibujar animales, sobre todo felinos. Los tigres me parecen muy divertidos de dibujar, aunque también es muy recurrente en mi trabajo que retrate a alguno de mis agapornis.

Una vez decidido el tema, ¿cuánto tardas en terminar un proyecto?

También depende. Los proyectos personales los llevo bastante más despacio de lo que me gustaría ¡Es mucho trabajo! Uno de mis principales proyectos personales es un comic que llevo algunos años escribiendo y desarrollando. Todavía le queda bastante y la verdad es que no paro y ya apenas tengo tiempo para él. En tanto a proyectos de clientes, es algo que está bastante determinado por la complejidad. En animación, trabajamos por temporadas de series, por lo que podemos estar un año o año y medio para sacar los capítulos que compongan la temporada (alrededor de 45). La complejidad y la duración de los capítulos también pueden alargar o acortar el proceso. En ilustración, el ritmo es más rápido. Creo que mi trabajo para completar un libro lleva alrededor de dos meses o dos meses y medio. En ese tiempo desarrollamos las propuestas de ilustraciones, portada y detalles y luego tenemos el trabajo de sentarnos a pasar a limpio las propuestas elegidas.

Boceto tigre (2019)

¿Qué técnicas utilizas?

Soy de dibujo digital. Tengo un pequeño sketchbook y suelo dibujar con minas naranjas en él, pero es una porción muy pequeña de mi trabajo.

Realmente la técnica digital ha sido una ayuda para mí. Tengo dolor crónico en la mano y tener una herramienta que me permite no hacer tanta presión -y no tener que usar la goma- es muy útil.

También me es más fácil y cómodo de transportar. Entre acuarelas, minas, gomas, grafitos, óleos, pinceles, libretas, hojas de A2… Las mudanzas se hacen complejas…

¿Prefieres la nueva tecnología a la hora de trabajar o eres más de la vieja escuela?

Yo soy de la gente que opina que lo que prima es una imagen y un mensaje. Me da igual que tenga una técnica u otra. También creo que es interesante no cerrarse a ninguna técnica. ¡De todo se aprende! Y a veces una imagen que tienes en la cabeza te pide un material u otro. Pero soy más de tecnología, sobretodo en el ámbito laboral. Es más fácil para mandar al cliente, de tener un buen feedback y de reproducir.

¿Cómo se llega a trabajar con un personaje tan icónico como lo es Sherlock Holmes?...

¡Un golpe de suerte!

El equipo de mi editora, Rocío Molino (EdMolino, en Twitter), encontró mi trabajo de Los Miserables por medio de mis redes sociales y contactaron conmigo, porque les parecía un estilo apropiado para trabajar con Sherlock Holmes. Nada más que decirte que yo al principio pensaba que era una broma... Es un personaje con el que crecí y, además, ¡me encanta! No me lo podía creer.

Fue complicado compaginar el trabajo en el estudio de animación y el de ilustración, pero merece la pena ver el resultado, sobre todo porque el equipo de RBA es maravilloso y es un placer trabajar con ellas.

Portada del libro Sherlock Holmes 1 “Estudio en Escarlata” publicado por la editorial RBA Molino dentro de la colección Inolvidables (2019) y que cuenta con un dibujo de portada y con las ilustraciones interiores obra de la autora.

¿Cuáles han sido los principales retos a la hora de abordar el realizar las ilustraciones que acompañan a la obra “Estudio en Escarlata”?

Creo que el mayor, el tiempo. Sí es verdad que es un tema que me apasiona y no me importa dedicarle tiempo, pero termino notando el desgaste de tanto trabajo. Por suerte, las fechas de entrega son muy buenas y puedo descansar algunos días.

Otro reto es ¡Holmes! Es un personaje muy conocido y admirado que impone bastante. Lidiar con esa ansiedad quizá es algo que se me hace cuesta arriba, a veces, pero siempre puedo decir que en cada ilustración lo hago lo mejor que puedo y siempre apuntando a mejorar con la siguiente.

Ahora que el libro está ya en el mercado, ¿qué opinión tienes de tu trabajo y cómo piensas abordar las próximas entregas de la colección?

¡Buena pregunta! La verdad es que soy una persona muy perfeccionista y bastante exigente con mi trabajo... Veo todo lo que podría mejorar y me da un poco de rabia, sobre todo porque estoy notando una mejora en las nuevas ilustraciones y ahora daría marcha atrás para cambiar o repetir cosas. Aún así, el trabajo que han hecho de maquetación es impresionante y creo que hemos hecho un gran trabajo en equipo. Sólo queda seguir adelante y seguir dándolo todo. Es un honor aportar mi granito de arena -mi niña interior está emocionadísima, porque jamás hubiera soñado ver su nombre al lado del de Holmes. Sólo espero hacerle justicia y que nuevas generaciones aprendan de él.

¿Has dibujado alguna vez una historia gráfica entera?

Es una de las cosas que me gustaría hacer, pero a la vez me impone bastante respeto. Resulta un trabajo muy grande y, quizá es porque ahora estoy hasta arriba de trabajo, pero es un compromiso enorme a mi parecer. Los artistas de cómic realmente tienen mi más sincera admiración.

Proyecto personal para una historia gráfica (2016)

¿Si alguien estuviera interesado en pedirte un trabajo, qué debería hacer?

Pues tengo abiertas las redes sociales -dyinglikeicarus, en twitter y dyinglikeicarus13, en Instagram. Por ahí leo cualquier mensaje y además está mi dirección de correo electrónico, por si es más cómodo enviarme un email.

Si tienes alguna cosa más que añadir éste es el momento

Un mensaje para todos esos que están empezando y que les apasiona este mundillo: ¡Sois geniales! No os rindáis nunca, si es lo que amáis. Las redes sociales nos muestran gente muy buena que sube cosas prácticamente a diario y es difícil no compararse con ellos, y no sentirse pequeñito, pero todo es cuestión de tiempo y practicar y de coger todas las oportunidades que encontréis. Es una profesión que exige dedicación. El que cojáis un lápiz y lo intentéis una y otra vez dice mucho de lo fuerte que sois. ¡Mucho ánimo!

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

© Pilar Hernández Pizarro, Sta. Cruz de Tenerife, 2019

© RBA Molino, 2019