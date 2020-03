PEQUEÑAS JOYAS A DESCUBRIR EN EL SALÓN DEL CÓMIC DE VALENCIA.

¿Cuándo y por qué empezaste a dibujar?

Cuándo empecé a dibujar es algo que no recuerdo. Desde pequeña acompañaba a mis padres durante los ensayos (ambos son músicos) en los que yo pasaba los ratos pintando y dibujando todo lo que me pasaba por la cabeza. Desde entonces no he parado.

Título: Joven modernista (2017) Técnica: Acuarelas y rotuladores calibrados

¿Cuáles son tus influencias principales y de qué modo están presentes en tu actual estilo?

Hay tantas que no sabría escoger. Los grandes maestros de la pintura -pasando por el Renacimiento, el Barroco, el Impresionismo, etc.- son una gran influencia para mí. De ellos aprendí a trabajar el claroscuro, el color, la pincelada... Son detalles que intento plasmar en mis ilustraciones, aunque la temática poco tenga que ver. Pero por supuesto también me influyen dibujantes y concept artists actuales.

Una vez que te decides a abordar un tema, ¿cuánto tardas en terminar una ilustración?

Depende de la ilustración y de la técnica. Si es algo sencillo, en cuatro horas puedo tenerla terminada, pero si se complica la composición, o la técnica necesita tiempos de secado, puede llevarme hasta veinte horas o más.

Título: Constantine (2019) Técnica: Técnica digital, grisalla y veladuras.

¿Qué técnicas utilizas?

Las que más utilizo son las técnicas digitales, a las que doy un tratamiento parecido al que utilizo con los óleos.También trabajo con acuarelas, gouache, rotuladores de alcohol en ocasiones, y si tengo tiempo me gusta retomar el óleo. Por desgracia, esto último sucede muy poco.

¿Prefieres la nueva tecnología a la hora de trabajar o eres más de la vieja escuela?

Por comodidad trabajo más con nuevas tecnologías, pero como dije anteriormente, ambas me gustan. El tradicional es algo que no quiero dejar de lado, y siempre aprendo algo nuevo cuando lo retomo.

Título: Joven con collar (2018) Técnica: Óleo

¿Prefieres trabajar a color o blanco y negro?

Me gusta el blanco y negro, pero jugar con los colores es algo que me divierte muchísimo.

¿cuáles son tus temas preferidos?

Definitivamente la fantasía, el terror y la historia. Vamos, que me encanta verme transportada a otros mundos o épocas.

¿Has dibujado alguna vez una historia gráfica entera?

Entera, todavía no, pero estoy en ello. Me estoy esforzando mucho, porque de verdad espero que merezca la pena. Quiero estar a la altura del guión que me han propuesto.

¿Has pensado en desarrollar un personaje propio?

Muchísimas veces, y tengo algunos desarrollados, pero a la hora de escribir un guión completo siempre encuentro baches que todavía no sé cómo sortear.

¿Crees que las nuevas generaciones de artistas gráficos como tú deberían hacer más cosas para darle mayor difusión al trabajo que realizan?

Bueno, no sabría hablar por los demás, pero supongo que siempre se puede hacer algo más. Por mi parte siempre intento dar toda la difusión posible a lo que hago. Estoy en varias redes sociales en las que intento ser lo más activa posible. Desde instagram -donde muestro parte de mis obras o fotos de procesos - hasta Twitch, donde todas las semanas pinto/dibujo en directo e interactúo con el público. Además procuro ir a todas las ferias de cómic e ilustración que mi presupuesto me permite.

Título: Spidergwen (2016) Técnica: Técnica digital, línea y colores planos

¿Si alguien estuviera interesado en pedirte una ilustración, qué debería hacer?

Puede contactar conmigo a través de mis redes sociales. En todas ellas se me puede encontrar como “Bea/ Beatriz Galiano” o con mi pseudónimo “Dragonstrace”. Siempre contesto lo antes posible.

Si tienes alguna cosa más que añadir éste es el momento.

Soy consciente de que el camino que he escogido como modo de vida no es el más fácil, pero es lo que soy, y no me veo dedicándome a cualquier otras cosa. Necesito dibujar, plasmar y contar todo lo que pasa por mi cabeza. ¿Suena muy romántico? Puede ser, pero al fin y al cabo, la vida consiste en intentar ser feliz con lo que uno hace, ¿no es así?