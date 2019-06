REGRESO AL FUTURO 2. ENIGMAS ESPACIOTEMPORALES

Si estás perdido ante esta introducción es que no tienes ni idea de que estoy hablando de una de las trilogías de cine más famosas del pasado siglo. Ésta es, ni más ni menos, que Regreso al Futuro, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

Portada de la edición española basada en el número original publicado por la editorial IDW (junio 2016) para la entrega

Back to the Future 9: Continuum Conundrum Part 4

Ferreira/ Rodriguez

© 2019 Idea and Design Works LLC (IDW Publishing)

Ahora, para alegría y alborozo de todos los aficionados, IDW y Norma Editorial en nuestro país, nos presenta una historia que sucede meses después de la penúltima escena de la trilogía; es decir antes de que aparezca el majestuoso tren del tiempo.

Marty, tal y como decíamos, está aburrido con su normalidad. Sigue yendo al instituto junto con su novia, Jennifer; su padre es un escritor de ciencia ficción de éxito; y Biff Tannen sigue ayudando a la familia, pero los días se le hacen eternos...

Esto es así hasta que un mensajero aparece en clase con un paquete para él... ¡Se trata de una carta de Clara, pidiéndole que la ayude!

De repente volvemos a ver la vitalidad y el desparpajo de Marty en acción. Jennifer y él acuden hasta el laboratorio secreto de Doc en los años 1980 y allí encuentran a Doc, embutido en una escafandra y traje de buceo, sin saber quién es o qué hace allí...

A partir de ahí empieza una gran aventura en la que viajamos, por supuesto, de regreso al futuro -esta vez al año 2035- donde las personas tienen implantes en su cuerpo que les permiten no solo hablar por "teléfono", sino pedir y pagar por cosas; los monopatines deslizadores se han convertido en motos y coches voladores; y, aunque nos suene imposible, Biff Tannen es un agente de policía.

Entre medias podemos apreciar instantes de la vida de Doc con Clara en el siglo XIX; los esfuerzos de Jennifer por mantenerse en el mismo momento temporal mientras el pesado y odioso Needles la persigue; o que Pepsi, en 2035, tiene más de diez variedades de éxito diferentes.

Back to the Future #10: Continuum Conundrum Part 5

Ferreira/ Rodriguez

© 2019 Idea and Design Works LLC (I.D.W. Publishing)

Escritos por Bob Gale y John Barber, estos seis números recopilados en un solo tomo, con dibujo de Marcelo Ferreira, componen el segundo volumen de la colección de Regreso al Futuro que publica la editorial norteamericana IDW y, en España, Norma Editorial. Ya lo único que queda por añadir es ¿cuándo se hará la adaptación de este volumen a película? Yo, desde luego, no veo el momento de que se anuncie esa gran noticia, pero, mientras tanto, ahí están los cómics de IDW y Norma Editorial, dependiendo de la edición que quiera uno leer, para ayudar a calmar la ansiedad...

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019.

Back to the future © 2019 Universal Studios Licensing, LLC. Back to the future is a trademark and copyright of Universal Studios and U-Drive, Joint Venture Licensed by Universal Studios Licensing, LLC. All Rights Reserved

Edición original © 2019 Idea and Design Works LLC (I.D.W. Publishing)

Edición española © Norma Editorial, 2019

Para más información sobre cualquiera de las dos ediciones que se citan en este artículo, por favor consulte el siguiente link: www.leprechaun.es/