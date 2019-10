Agenda cultural para este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

The Magic of Motown. La música intemporal de Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Martha Reeves, Jackson 5, Smokey Robinson y más, son recreados sensacionalmente por un elenco de cantantes y músicos de primera línea. Será en el Auditorio Alfredo Kraus a las 19.00 horas y a las 21.00 horas.