Antonia San Juan presenta en el Alfredo Kraus un nuevo espectáculo "disparatado" y "divertido"

La actriz Antonia San Juan ha abogado por promover un teatro que "haga pensar" y "no solo un show", al opinar que el público no solo debe encontrar entretenimiento en ese arte sino que en él, "por lo menos, tiene que haber una reflexión" también.



"No hay que olvidarse de la parte de espectáculo, pero sí es cierto que también tienen que llevarse algo de lo que tanto el autor como los actores han leído, algo para reflexionar", ha afirmado al presentar en rueda de prensa su próximo espectáculo, Cuentos en la noche de San Juan, que estrenará el día 29 en Las Palmas de Gran Canaria.



Un espectáculo del que ha anticipado que, aunque es una comedia que los miembros del reparto califican de "divertida" y "disparatada", sigue esa filosofía de buscar que el espectador, una vez bajado el telón y terminadas las risas, se diga: "Lo que he visto me ha hecho pensar".



Y pensar, en este caso concreto, sobre "las diferentes formas de amar" y cómo en la sociedad se mantienen elementos culturales, como los cuentos infantiles clásicos, que apuntalan estereotipos machistas y excluyentes que contribuyen a que siga habiendo gente que solo ve aceptables las uniones tradicionales entre hombre y mujer.



Cuando "debería ser una cosa inherente al ser humano que pudiera decidir a quién amar" sin tener que apelar a "la tolerancia de la gente hacia tu forma de amar", ya que "el amor nunca atenta contra lo social", ha subrayado Antonia San Juan.



Ese discurso por el respeto a los demás se estructura en su nuevo montaje en torno a la historia de una adolescente, Alicia, interpretada por la también canaria Thania Gil, que, en la mágica noche de San Juan y al hilo de los ritos relacionados con el fuego habituales de esas fechas, arroja a la hoguera su libro de cuentos infantiles liberando, por encanto, a conocidos personajes de historias como "Blancanieves", "Aladino" o "Pinocho".



Transmutados en personajes nocturnos, esos clásicos le relatarán versiones diferentes a las ya sabidas de sus propias historias, y que han sido creadas desde el propósito de analizar "la idea del amor en formas no convencionales", según ha explicado el autor del texto y director de la obra, Ramón Rodríguez.



Rodríguez ha recalcado que en este espectáculo "los cuentos se hacen realidad pero en la medida en que nuestra realidad lo permita", puesto que quiere plantear "una reflexión sobre las limitaciones que nos ponen los cuentos", por ejemplo, al consagrar patrones como "la idea de encontrar un príncipe azul o de acabar en una boda mágica".



Ramón Rodríguez ha subrayado, además, la importancia que ha tenido para este proyecto la participación de Antonia San Juan, hasta el punto de asegurar que "todo esto no hubiera surgido, obviamente, sin ella".



De hecho, el espectáculo se gestó en conversaciones mantenidas entre director y actriz a raíz de la colaboración que tuvieron en el anterior montaje que esta protagonizó, "El cielo según San Juan", ha rememorado.



El producto de esas conversaciones ha sido alabado y reivindicado como algo propio, en cualquier caso, por todos los demás actores que compartirán escenario con Antonia San Juan: Jabicombé, Thania Hill, Adián Rosales y Zebensuí Felipe.



Un reparto que, tras el estreno de la obra, que tendrá lugar el 29 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, donde se repetirá función al día siguiente, ya tiene programadas actuaciones en el tinerfeño teatro Guimerá (26 y 27 de octubre), en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (23 de noviembre), y en el teatro El Salinero de Lanzarote (8 de febrero).



Preguntados por si planean llevar el espectáculo por otros escenarios del resto de España, Ramón Rodríguez ha dicho que, por ahora, estrenar con éxito es su "principal objetivo, y luego ya se verá", aunque Antonia San Juan se ha mostrado más animada ante la posibilidad de representarlo en la península, afirmando: "¡si funciona fuera, para allá voy!"