El Big Bang Festival reúne a bandas y solistas de rock y rockabilly vintage

La tercera edición del International Big Bang Gran Canaria Festival, que se celebrará del 12 al 14 de julio en el parque San Telmo de la capital grancanaria, contará con el concurso de nueve bandas y solistas de la música vintage de los años treinta al sesenta.



Entre integrantes del cartel destaca el primer músico europeo en recibir el premio al Mejor Solista Rockabilly Mundial en los Ameripolitan Music Awards 2108, Al Dual.



A esta banda se suman los británicos The Stargazers, que presentarán su último álbum, 'Carry on Jiving' en el Festival grancanario, al igual que los también ingleses The Jets, con un estilo que abarcará desde rockabilly y doowoop a capella.



El programa del evento también subirá al escenario a los británicos The Picadilly Bulfrogs, al cubano-canario Totó y su Bogaloo, percusionista de Mestisay, con el sonido del mambo de los años cincuenta, además de bandas de la escena del rock canario como The Buccanan, Los Contratiempos, Brave Missy and the Cavaliers y The Bar Riders.



Del mismo modo, entre las propuestas isleñas estarán presentes Los Pinchadiscos del Pantano (La Palma) y Beboop DJ (Gran Canaria) y las mezclas del riojano Oscar Stell'o.



Esta edición tendrá como maestro de ceremonias al vocalista de la banda catalana Teddy Boy Double Six, Rubén Olivares, quien aprovechará la cita con el rockabilly en Las Palmas de Gran Canaria para presentar su nueva obra, 'El Rock and Roll Británico' (1956-1964).