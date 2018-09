La Borondón Big Band se estrena en un concierto de repertorio clásico en el Teatro Guiniguada

Este sábado 22 de septiembre, a las 20:30 horas, el Teatro Guiniguada será el escenario de la gran puesta de largo de la Borondón Big Band creada este mismo año como proyecto conjunto de Fábrica La Isleta y de la Escuela de Música Alba Serrano. La presentación tendrá lugar en el marco del festival multidisciplinar F4BRICAFEST 2018 – Islas Canarias.

Compuesta por dieciocho músicos, la banda está dirigida por el clarinetista, saxofonista y compositor venezolano Wilfredo Angulo que se embarca en esta nueva aventura tras ejercer casi tres décadas como músico de la Sinfónica de Aragua y como docente del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Los arreglos de todo el repertorio son del maestro Errol Woiski; de nacionalidad holandesa, nacido en Surinam y afincado en España desde 1985, este músico, arreglista y cantante de trayectoria internacional además de profesor de canto de jazz desde hace más de veinte años en escuelas referentes de música moderna de Cataluña y ahora en Fábrica La Isleta, es, también, la voz masculina de la Borondón Big Band.

Junto a Errol Woiski, dando voz a un repertorio no por clásico menos sorprendente en sus arreglos y voces, - “I get a kick out of you", “Big boss man”, “Smile”, “Just in time”, “Georgia on my mind”… -, la destacada cantante y profesora Alba Serrano. Formada en primera instancia en el canto lírico, -es Grado Profesional de Canto Lírico por el Conservatorio Profesional de Música de Badalona-, a los dieciséis años descubre el jazz, el soul, la bossa y el blues, lo que le llevó a estudiar Canto Jazz y Música Moderna en el Taller de Músics de Barcelona así como Comedia Musical en la Escuela Coco Comín. Su trayectoria artística refiere grandes actuaciones y escenarios por buena parte del territorio nacional.