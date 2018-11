El CAAM se mete en la casa de la artista visual Lorena Morin con una muestra de imágenes de su vida familiar

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta la exposición Je reste avec vous (Me quedo con ustedes) dedicada a la obra de la artista visual Lorena Morin, un proyecto producido por el CAAM, con la colaboración de JTI, que se podrá visitar del 8 de noviembre al 27 de enero de 2019, en la sala San Antonio Abad de este centro de arte contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria.

Comisariada por Fernando Castro Flórez, filósofo, crítico de arte, comisario de exposiciones y profesor de Estética y Teoría de las Artes en la UAM, esta muestra está integrada por una selección de un centenar de imágenes captadas en la intimidad de su domicilio y protagonizada por ella misma y por su familia.

Lorena Morin (Las Palmas de Gran Canaria, 1973) ha desarrollado durante años una obra fotográfica coherente y de una intensidad especial. Sus obras reflejan su vida cotidiana y se centran en su universo personal y familiar, en sus seres queridos. Morin fotografía a su familia y a sí misma en espacios comunes de su vivienda, como habitaciones, baño, pasillos o la cocina.

Una reflexión sobre el amor

La muestra, explica Morin, “es un homenaje a mi familia, una manifestación del amor que siento por ella. Desde hace 11 años no he cesado de fotografiar lo que más me importa; mi familia es mi universo. Este proyecto, que no se ha detenido, hace una reflexión sobre el amor y los vínculos y las condiciones que creamos las personas al unirnos, muestra una forma de ser madre y padre, habla de la magia de los niños, del crecimiento de mis hijos, está repleta de afectos, muestra dificultades, el cansancio, la vida y lo que se va”.

Je reste avec vous , subraya la fotógrafa, “no es una historia de amor romántico, tampoco pretende mostrar a una familia perfecta. Es mi agradecimiento a la posibilidad que me han dado Ary [su pareja], mis hijos Yuri, Jorge, Juno, Freya y Nina, y mi abuela Carmen, para enseñarme a mantener mis pies en la tierra y de saber que estoy aquí de verdad”.

Como es habitual en sus creaciones, Lorena Morín no emplea herramientas digitales y trabaja con cámaras tradicionales de gran formato, medio formato y polaroid. Se trata de imágenes íntimas, en las que aparecen su pareja, ella misma y sus cinco hijos a través de un relato construido a modo de diario fotográfico elaborado a lo largo de la última década.

Fernando Castro Flórez observa que “las fotografías en blanco y negro y las polaroids de esta creadora son tanto un diario en el que, ciertamente, sobra lo anecdótico, cuando una suerte de ensoñación en el seno de lo cotidiano. Lorena Morín, literalmente, desnuda su imaginario, contempla con amor a sus hijos y a su pareja, pero también retrata a su abuela en un poético entrelazamiento de vida y muerte, de pasiones amorosas y sombras inquietantes”.

Más allá de la melancolía, Lorena Morín convierte los espacios expositivos en estancias, lugares para el recuerdo, donde lo personal ingresa en la condición de extimidad. Una vez más la potencia aurática de la fotografía reside en la ocasión (el kairos) que hace que una mirada encuentre otra a quedarse a estar en un nosotros atópico”.

La exposición se presenta bajo el rótulo Je reste avec vous en alusión a una frase del poeta Jean Cocteau que marca un territorio y una condición: estar presente, quedarse y, acaso, resistir. La propia artista ha señalado que con esas palabras hace referencia a la condición de permanecer “bien físicamente, como en el recuerdo, en mis autorretratos, o en esas imágenes que más que inquietudes a veces parecen irreales… el miedo al olvido”.

Publicación

La exposición de Lorena Morin va acompañada de un catálogo editado por el CAAM, que recogerá variadas colaboraciones desde donde poder abordar los aspectos de esta creadora tan singular. El libro incluye textos de Orlando Britto Jinorio, Fernando Castro Flórez, Elena Castro Córdoba y Valerie Massadian. Una vez editada, la publicación bilingüe estará a disposición del público en la Biblioteca y Centro de Documentación del centro de arte y en La Tienda CAAM.