El Cabildo de Gran Canaria asume la custodia del valioso archivo fotográfico de Francisco Rojas ‘Fachico’

El Cabildo de Gran Canaria ha asumido la conservación del archivo fotográfico de Francisco Rojas Fariña "Fachico", compuesto por cerca de 249.000 registros de un gran valor patrimonial, por el testimonio que ofrece de la vida social en la isla en la segunda mitad del siglo XX.



En un comunicado, el Cabildo da a conocer que su consejera de Artesanía, Minerva Alonso, ha firmado un acuerdo de colaboración con los hijos del fotógrafo fallecido en 2007 para asegurar no solo la custodia y la conservación química de sus imágenes, sino también su digitalización, documentación archivística y difusión.



La ingente obra de "Fachico", que ahora se incorpora al Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, permite "documentar el latido y el pulso de la sociedad en la segunda mitad del siglo XX, porque no hubo aspecto de la vida social de la época que no fuese capturado por el objetivo de su cámara", destaca la corporación.



Ana y Enrique Rojas, hijos del fotógrafo, ha reconocido que este cuerdo les da "la tranquilidad" de que la colección de su padre estará "a buen recaudo y podrá conservarse".



"Desde el fallecimiento de Francisco Rojas, su archivo ha sido custodiado en precario por sus hijos Francisco, Enrique y Ana, con la inestimable colaboración de la asociación cultural ‘Axioma, laboratorio de intermediación cultural’. Gracias a ellos no se ha perdido este importante patrimonio histórico y ahora será el Cabildo quien recoja el testigo para garantizar su preservación y puesta en valor cultural", señala la corporación insular.



El archivo de "Fachico" está considerado como "un fondo documental único que incluye un completo recorrido visual por la vida e historia económica, social, política y cultural de Canarias, particularmente de Gran Canaria, donde el fotógrafo desarrolló principalmente su actividad desde mediado la década de los cincuenta del siglo XX hasta los primeros años del XXI".

El archivo está compuesto de 249.000 registros emulsionados en distintos soportes fotográficos, como fotos, negativos y contactos, y abarca una temática variada, agrupada en diversidad de series: arquitectura popular y moderna, etnografía, oficios, fotoperiodismo, publicidad y turismo, entre otros.



La información icónica contenida en su obra refleja, por ejemplo, la arquitectura, ya que como colaborador del arquitecto Manuel de la Peña (director del concurso Maspalomas Costa Canaria, 1961), fotografió desde la puesta en marcha del concurso hasta las edificaciones turísticas resultantes.



"De este modo, documentó el cambio paisajístico que experimentó el sur de la isla desde los años sesenta", resalta el Cabildo.



"Fachico" participó también en diversos reportajes publicitarios turísticos, aunque sin dejar de lado la identidad canaria.



En el proceso de construcción de esa identidad destacó a las personas y su relación con el medio (tipos, oficios, paisajes y paisanajes), con primeros planos y juegos de luces y sombras que indican algunas características de su obra fotográfica.



El archivo también recoge retratos, porque Francisco Rojas buscaba reflejar la personalidad y la psicología de las personas que retrataba. En ellos, hay una destacada presencia de artistas, literatos, políticos, empresarios y personajes de la cultura canaria.



En su archivo están presentes no sólo retratos sino también reportajes fotográficos de las actividades artísticas y culturales de César Manrique, Pepe Dámaso, Manolo Millares, Elvireta Escobio y del propio Francisco Rojas Fariña y Luisa Hernández, como nexo fotográfico entre estos artistas y otros como Martín Chirino, arquitectos como Manuel de la Peña, Fernando Higueras, Eleuterio Población Knape o Juan Ruiz de la Prada.



A ellos se suman Pablo Serrano, Juan Hidalgo, Felo Monzón, Fernando de Vela, Lola Massieu, Pedro Lezcano y Pinito del Oro, entre otros.