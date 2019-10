El Cabildo clausura una de las más glamurosas e innovadoras citas de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria

El Cabildo clausuró anoche una de las más glamurosas citas de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria, que consolida su trayectoria al alza en esta última edición en la que jóvenes diseñadores canarios y marcas consagradas han presentado sus creaciones, como Guillermina Baeza y Ághata Ruiz de la Prada, que han destacado por un alto nivel de exigencia tanto en la calidad como en el uso de técnicas innovadoras y materiales ecológicos y sostenibles.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, clausuraron este sábado en Expomeloneras esta cita estrella de emprendimiento y creatividad de Gran Canaria Moda Cálida, en la que participaron 39 diseñadores en 22 espectaculares desfiles, centenares de invitados y más de 7.000 asistentes estimados durante los tres días de celebración.

Morales destacó que esta pasarela y el programa de moda del Cabildo se ha consolidado y detalló que casi 300 empresas trabajan en esta propuesta de forma directa e indirecta. También resaltó el aumento de facturación de las empresas y el de los puntos de venta de las marcas en los últimos años.

Además, el presidente insular hizo hincapié en la extraordinaria proyección que ha tenido la marca Gran Canaria durante los tres días de desfiles, por lo que la apuesta por traspasar las fronteras que realizó la Institución a través de Ifema ha conseguido el objetivo: ser una de las propuestas de moda baño de referencia. Como muestra de ello, destacó que Ruiz de la Prada le trasladó que la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria es la tercera en importancia para ella de las más de setenta que hizo el año pasado y por ello diseñó una colección exclusiva para esta pasarela.

Por su parte, a modo de balance, la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, explicó que la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria ha mostrado el talento canario que se esfuerza y la creatividad compartida con otras firmas nacionales e internacionales a través de una plataforma que cada año da nuevos pasos hacia la internacionalización y hacia la integración en el mercado nacional.

Para ello, este año el Cabildo ha contado con el apoyo de Ifema para coorganizar la pasarela, lo que ha permitido contar con su experiencia como primer operador ferial español y uno de los más relevantes en todo el mundo. Gran Canaria ha estado, gracias a esta pasarela, en el punto de mira, ya que desde los días previos al comienzo y durante la celebración de los desfiles, la Isla fue punto de encuentro de diseñadores, modelos, medios de comunicación y profesionales del sector.

Por el photocall han pasado nuevos talentos y marcas emergentes, las firmas consagradas Ágatha Ruiz de la Prada y Guillermina Baeza, Arcadio Domínguez o Aurelia Gil, las prestigiosas All that She Loves, Cosas de Mon o Dolores Cortés, junto a modelos de prestigio como Juan Betancourt, Sandra Gago, Malena Costa y Lucía Rivera, además de Palito Dominguín, José Lamuño y Daniel Rodríguez.

Ha habido una actividad incesante alternada con la presencia de invitados socialité e influenciadores, como las cantantes Paula Cendejas y Eva Ruiz, que han seguido los desfiles en primera fila, compartiendo sus momentos favoritos con todos sus seguidores, al igual que Marta Lozano, Teresa Andrés, Aída Artiles, Macarena Gómez y María Cortés, que participaron en la difusión de esta pasarela en sus redes sociales.

Alejandro Palomo, director creativo de Palomo Spain, y el estilista Josie, tampoco faltaron a la cita con la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria.

Otro momento estrella fue la llegada a la pasarela de la embajadora internacional invitada a esta edición, Cindy Kimberly, modelo que ha logrado hacerse un hueco en la industria de la moda, muy vinculada a figuras relevantes del sector a nivel internacional y con 5,7 millones de seguidores en Instagram. La joven española, afincada en Los Ángeles, destacó que era un honor estar en la Semana de la Moda Baño y en Gran Canaria. Y explicó que su madre había estado en la isla hace un solo mes, por lo que quiere volver con ella para disfrutar con más tranquilidad de sus encantos y que, además, tomará buena nota de los diseños que ha visto en la pasarela.

Este amplio mural de participación ha dado a la edición una proyección mediática sin precedentes gracias a la incorporación del canal especializado Fashion TV, líder mundial en el sector de la moda, encargado de difundir desde Gran Canaria todas las colecciones en un especial swimwear.

El evento ha sido también retransmitido para Canarias y el resto de España por RTVE con el presentador Roberto Herrera, y seguido por cabeceras de moda, medios on line y generalistas, diseñadores y público interesado en la temática, además de blogueros e influenciadores que se hicieron eco del evento sumando resultados para un gran impacto social.

Premios al talento, la sostenibilidad y la trayectoria

A lo largo de tres días frenéticos de moda baño se han subido a la pasarela diseños punteros, cortes y patrones innovadores y estilos vanguardistas, que han merecido reconocimientos basados en el talento, trayectoria y sostenibilidad, demostrando estar listos para posicionarse con firmeza en el panorama internacional. La Semana de la Moda Baño de Gran Canaria 2019 otorgó el Premio Heineken Nuevo Talento a la diseñadora canaria Elena Morales, además del Premio a la Mejor Colección Sostenible, que recayó en All That She Loves, y por primera vez el Premio L’Oréal Paris a la Mejor Colección, escogido entre 30 diseñadores consagrados que desfilaron en esta edición, que recayó en la grancanaria Aurelia Gil.

Patrocinios y colaboraciones

La pasarela ha contado con el apoyo de ocho marcas patrocinadoras que duplicaron la contribución de la edición anterior, Expomeloneras del Grupo Lopesan y Audi Canarias, a través de la empresa Domingo Alonso, Heineken, que distribuye la empresa Insular Canarias de Bebidas, L´Oreal Professionnel, José Luis de las Heras, L´Oréal Paris y Fund Grube, además de la heladería Helamore e Iberia Express.