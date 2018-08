Cine +Food vuelve al parque Santa Catalina en su edición "más gastronómica"

Coco, La Llamada y Wonder serán algunas de las películas que podrán disfrutarse en el festival Cine +Food de Las Palmas de Gran Canaria, que celebrará entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre su edición "más gastronómica" al incluir nuevas propuestas culinarias.



El festival ofrecerá este año a los asistentes sabores de más de veinte países, cine para todos los públicos, estilos y edades, además de música y talleres, ha explicado el organizador, Javier Suárez.



En la jornada inaugural, que tendrá lugar el 30 de agosto, se proyectará un avance de los dos capítulos de la serie "El chef viajero" que tienen a Gran Canaria como protagonista y a lo largo del festival se estrenarán los primeros minutos de los capítulos grabados en el resto de las islas.



Entre las películas que se proyectarán al aire libre en el parque Santa Catalina destacan la española "Campeones" de Javier Fesser, "Dunkerque" de Christopher Nolan, "Los Vengadores" y "La forma del agua", galardonada con un Óscar.



El sábado 1 de agosto, los asistentes podrán disfrutar de la colorida historia de "Coco" y de la producción española "La llamada", cuyos directores, "Los Javis" (Javier Ambrossi y Javier Calvo), podrían formar parte de la presentación con una "gran sorpresa", ha indicado Suárez.



En la jornada de clausura, el domingo 2, tendrá lugar la proyección del musical "West Side Story" de Leonard Bernstein, después de un concierto de la Gran Canaria Big Band en el que interpretará obras del compositor norteamericano y, el mismo día y como broche final, se proyectará "Wonder", protagonizado por Julia Roberts y Owen Wilson.



Como novedad, Cine+Food incorporará más de veinte expositores de la feria Gran Canaria Me Gusta a su oferta gastronómica, donde estarán representados los mejores productos de la isla, "en especial los vinos y los quesos", ha dicho Suárez.



El objetivo es "tener más 'food' que nunca" y "que el visitante pueda probar y comprar los productos" que más le gusten en esta feria, que tendrá carácter "rotatorio" para que "haya diferentes productos en cada jornada", ha añadido.



Además, será un requisito indispensable que toda la propuesta gastronómica del festival esté cocinada con productos de Gran Canaria.



El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acogerá el ciclo "Plástico Cero en el mar", formado por cuatro documentales que advierten sobre el exceso de consumo de plástico y las consecuencias que esto tiene en el océano.



Asimismo, dos salas de Cinesa El Muelle ampliarán la oferta del Cine+Food con veinticuatro películas enmarcadas en cinco ciclos: Asia, Bergman, Mujeres, Venezuela y Arte.



El ciclo Asia lo conforman películas como "Totoro", "El viaje de Chihiro" y "Dragon Ball, la batalla de los dioses", mientras que el ciclo Bergman incluye los largometrajes "Persona" o "Gritos y susurros", entre otros.



En el ciclo dedicado a la mujer se proyectarán, por ejemplo, películas como "La Librería" de Isabel Coixet o "Requisitos para ser una persona normal", de Leticia Dolera.



En el cartel del ciclo sobre arte destacan "Frida", "Big Eyes", que relata el éxito de la pintora Margaret Keane y las dificultades con su marido, quien se adjudicaba la autoría de sus obras, o "Loving Vincent", que dará a conocer la vida y obra de Van Gogh.



Con respecto al cine latinoamericano, concretamente al de Venezuela, Cine+Food ha elegido los largometrajes como "El Amparo" o "Azul y no tan rosa".



Además, el edificio Miller acogerá un ciclo de cine para los más pequeños, donde mostrarán clásicos como "Peter Pan" y películas actuales como "Gru 3", "Mascotas" o "El Bebé jefazo".



Cine+Food "ha sido pionero en la ciudad en combinar cultura y gastronomía", ha destacado la concejala de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, quien considera que será la mejor forma de volver a la rutina y de "terminar estas vacaciones de verano".