El Circo del Sol levanta su carpa en Maspalomas

La compañía canadiense del Circo del Sol ha comentado este viernes a levantar en Maspalomas (Gran Canaria) la gran carpa en la que este verano exhibirá su espectáculo itinerante Totem, un espacio con aforo para 2.600 personas cuyo montaje involucra a 120 trabajadores de 28 nacionalidades diferentes.

Poner a punto la carpa que albergará las funciones de Totem entre el 6 de julio y el 22 de septiembre requiere de unos diez días de trabajo, que comienza marcando en el suelo dónde va cada elemento, ha explicado el director de la gira, Franck Hanselman.





"Levantar esta gran carpa es un momento muy importante porque, desde ahora, se ve desde muchos sitios, incluso desde la autopista", ha señalado Hanselman.



"Ahora podemos empezar con el montaje del escenario, el equipamiento acrobático, las gradas y los asientos", de modo que "a partir de ahora todo el recinto va a tomar más forma, aunque aún falta la carpa de entrada", ha añadido.



El equipo del Circo del Sol está formado por unas 120 personas de 28 nacionalidades diferentes, en las que se incluye a los 48 artistas, a las que se suman unas cien personas de Gran Canaria que han sido contratadas para el montaje del recinto y casi otro centenar de isleños que durante toda la estancia que ayudarán con los servicios al público, el vestuario o la cocina.



El recinto estará preparado por completo el jueves 4 de julio para la primera sesión, que será el ensayo general de los artistas circenses y para la que no hay entradas a la venta, por lo que el público general que desee disfrutar del espectáculo podrá hacerlo a partir del sábado 6 de julio y hasta el 22 de septiembre.



Esta gran carpa, que ha recorrido todo el mundo, tiene capacidad para 2.600 personas y para "resistir hasta huracanes", ha dicho el director de la gira Totem, recordando que antes de desplazarse a Gran Canaria han estado en Ginebra, donde fueron alcanzados por una tormenta bastante fuerte y mucho viento.



Sin embargo, ante situaciones meteorológicas adversas, "el lugar más seguro es dentro de la carpa", ha asegurado Hanselman, quien también ha destacado la importancia de la seguridad en el recinto y el espectáculo.



"Hay inspecciones diarias porque siempre hay algo de riesgo. Si no lo hubiera, sería un espectáculo bastante aburrido, pero manejamos y controlamos el riesgo lo más posible", ha dicho.



El hecho de que este circo internacional esté en Gran Canaria es "el inicio de algo más, es una apuesta fundamental y una alternativa de ocio", ha destacado el director de congresos, grupos e incentivos del grupo turístico Lopesan, Zoilo Alemán.



"No solamente nos podemos basar en el sol y la playa, también necesitamos esa alternativa y ese punto de distinguirnos del resto de los destinos", ha señalado el directivo, quien ha celebrado que la isla sea uno de los destinos donde la compañía canadiense pasará más tiempo, unos tres meses.



Alemán ha anunciado que la próxima semana tendrá lugar una reunión para que estos artistas regresen el próximo año y puedan quedarse a ofrecer un nuevo espectáculo durante el doble de tiempo, seis meses.



Para este directivo de Lopesan, Gran Canaria "se la está jugando" porque tiene posibilidades de convertirse en el único sitio de Europa con sede fija de este circo internacional, que sí que tiene un espacio habitual establecido en América para ofrecer sus espectáculos.