Cristina Ramos vuelve a casa con 'Rock Talent' tras arrasar en el concurso televisivo 'La Voz' de México

La cantante grancanaria Cristina Ramos, que acaba de ganar el concurso televisivo 'La Voz' en México, estrena este viernes en el Auditorio Alfredo Kraus 'Rock Talent', un espectáculo con 20 temas que incluye versiones adaptadas y tres canciones propias de la artista. Con más de un 80 % de las localidades vendidas, el espectáculo de la también ganadora de 'Got Talent España' 2016 llega a la isla por primera vez tras ser presentado en Pamplona, con una mezcla de estilos a través de la versatilidad de su registro y con el eje central del rock, con temas de ópera, funky, boleros e incluso el 'The show must go on' que la hizo ganadora en la edición mexicana del concurso de talento.

El recital incluye piezas de diferentes épocas y clásicos de la música, además de tres temas propios de la grancanaria que no han sido presentados hasta el momento. La cantante de la localidad de Gáldar estará acompañada en el escenario por cuatro músicos: el batería Pino Rovereto, el bajista Enzo Apicella, el guitarrista Iván Prada y el teclista Guito Maletá, bajo la dirección de Prada y Maletá.

La escenografía se completará con un gran despliegue audiovisual y puesta en escena, que ha sido adaptada a diferentes formatos según el espacio y que en el Auditorio Alfredo Kraus adoptará el más grande de ellos, coordinado por Mingo Ruano. Cristina Ramos es la única española en participar en el especial 'America´s Got Talent The Champions', que emitirá la NBC entre enero y febrero. Este programa del popular concurso americano reúne a 50 ganadores de las ediciones de todo el mundo del concurso.

"Es un momento muy dulce y muy feliz el que estoy viviendo", ha señalado Ramos, que quiere compartirlo "con la gente de la isla que tanto me ha apoyado y animado este tiempo". Con 'Rock Talent', ha añadido, "se abre un año lleno de retos, que empieza en casa haciendo algo emocionante", ya que este espectáculo "muy personal". "Se dan cita en el show canciones que significan algo para mí en mi carrera o en mi recorrido profesional y personal para dar un paso a una Cristina más Cristina", ha apuntado..

Cristina Ramos espera que llegue este viernes "como si fuera el día de Reyes", porque presentaré tres de sus temas propios y algunas versiones adaptadas a la versatilidad de su voz y la energía del rock.

Además, su idea es "ir rodando" este espectáculo "por España, Europa y si es posible por el mundo”, además de "presentar los singles para ver cómo funcionan y poder incluirlos en un futuro trabajo discográfico".

Del mismo modo, la artista se ha mostrado agradecida de compartir platea con los músicos que la acompañan en este montaje, que son "unos grandes profesionales" y no ha descartado que en su debut en Gran Canaria "haya alguna isa o alguna folía". "¿Por qué no?, en Pamplona canté una jota", ha añadido.

Por su parte, el director artístico de "Rock Talent", Mingo Ruano, ha explicado que "no es un concierto al uso", ya que "dado el perfil vocal y artístico que tiene Cristina se puede llevar a cabo una actuación de gran versatilidad vocal y ponerla en valor con su energía y capacidad".

De esta forma, ha adelantado que "en la puesta en escena ella es elemento principal e inspiración bajo la esencia del rock" y ha celebrado "tener a una diva internacional en casa".

El director del Auditorio Alfredo Kraus, Tilman Kuttenkeuler, también ha aplaudido "el regreso a casa" de la artista, con un espectáculo que ha definido de "mágico" y al que augura éxitos, recordando los pasos de la cantante en el Auditorio y "su carrera de muchos años despuntando en la música".

En la misma línea, el consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, ha puesto en valor que Cristina Ramos "es una consolidada voz internacional", que es "un placer poder disfrutarla aquí".

Las entradas de 'Rock Talent' están a la venta en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós y tienen un precio que oscila entre los 22 y los 35 euros.