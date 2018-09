Dewolff, Laurence Jones y Los Deltonos, protagonistas del ciclo ‘Back To Rock’ de The Paper Club

Dewolff, una de las mejores bandas emergentes del hard rock europeo, abrirá el 19 de octubre el ciclo de conciertos Back To Rock (22.30 horas apertura de puertas), un concierto que contará también con la participación del grupo local Mujercitas como banda invitada. El ciclo continuará con el británico Laurence Jones (24 de noviembre), que en 2016 ganó el galardón al mejor guitarrista europeo del año en los European Blues Awards y entró en el Hall of Fame de los British Blues Award al hacerse con su tercer galardón consecutivo; y finalizará con el veterano grupo cántabro Los Deltonos (7 de diciembre). Back to Rock pretende ser un muestrario de bandas nacionales e internacionales, actuales, influenciadas por las grandes leyendas del rock de los 60 y los 70. Sonidos vintage interpretados por proyectos emergentes y/o consolidados, con una trayectoria intachable en sus países de origen, fieles a una corriente que mantiene un gran número de seguidores en Canarias.

Para empezar, nada menos que DeWolff, un monstruo de tres cabezas que llega desde Holanda. Siendo apenas adolescentes, los hermanos Pablo (cantante/guitarista) y Luka van de Poel (batería) -en 2007 contaban con 13 y 15 años respectivamente- formaron la banda sobre una dieta musical consistente en Jimi Hendrix, The Doors, Leon Russel, Allman Brothers y Led Zeppelin. Se les unió el teclista Robin Piso al Hammond y comenzaron a desarrollar su mezcla de nueva psicodelia que les valió su primer contrato discográfico un año más tarde. Su incansable energía en directo, su virtuosismo musical y su contagioso entusiasmo han hecho de ellos una fuerza de la naturaleza en directo. En su país natal ya son capaces de convocar masas en sus conciertos, y sus shows por Europa y en importantes festivales se cuentan por sold outs. Han teloneado a Black Keys, Deep Purple y Ten Years After, y cosechado grandes elogios de compañeros de profesión, prensa y público.

La banda ha dado vida a su último artefacto sonoro entre junio y agosto de 2017 en sus propios estudios de Utrecht, los Electrosaurus Southern Sound, donde han gestado ‘ THRUST’, su sexto álbum y el primero para el sello Mascot, casa de nombres como Joe Bonamassa, Beth Hart o Eric Gales entre otros. Probablemente su disco más ambicioso y contemporáneo hasta la fecha, que representa el sonido del rock n’ roll en 2018, con dosis de rabia, frustración y emoción por igual, con un sonido más pesado y moderno, y una gloriosa épica instrumental. En este primer concierto también actuará la banda local Mujercitas, banda formada por David Sierra (guitarra solista), Francisco Salazar (batería), Carlos Bravo (bajo) y Jose Moma (voz y guitarra), rodada en los locales del circuito local y recientemente participante en el LPA Beer Fest, abriendo la noche en la que Rosendo se despedía del público grancanario.

Con tan solo 26 años, Laurence Jones es presentado a menudo bajo la etiqueta de “el futuro del blues”. En su casa luce ya varios premios y reconocimientos importantes, ha vendido más de 50.000 discos de los cinco que ha grabado, ha compartido escenario con grupos como Status Quo, Gary Clark Jr., Kenny Wayne Shepherd, James Bay, Van Morrison, Buddy Guy, Robert Cray, Joe Bonamassa, Eric Burdon... Aclamado como uno de los mejores guitarristas del blues por todos los rincones de la industria de la música, incluidos los agentes de prensa, conciertos y reservas de festivales, entusiastas del blues y varios músicos, en los últimos cinco años Laurence ha logrado consolidar su proyecto y, con su nuevo álbum The Truth, ha comenzado también a desarrollar su propia piel creativa al escribir y interpretar canciones que son distintivas de su sonido e identidad únicos.

De su última gira por España, en la primavera de este año 2018, en concreto de su concierto en la madrileña Sala Clamores, escribió Fernando Neyra en El País que “el calambrazo de alto voltaje que representa no dejó impasible a nadie en una sala bastante llena y del todo volcada (...) Lo mejor de Laurence es la aparente sencillez con la que aporta un cancionero de hechuras canónicas pero ardorosas y endiabladas. Hay furia, pellizco, pegada, velocidad, vértigo, y todo lo asume el chaval como quien echara el rato con un dulce divertimento (...) Cuando nuestro hombre se pone más serio, como en la iniciática Thunder in the sky, es imposible no acordarse de Gary Moore y dedicarle un párrafo aparte. Quizá la interpretación rozase anoche los 10 minutos, pero los solos resultaron tan sencillamente fastuosos como para que la adrenalina aniquilara el cronómetro. Fue el momento cumbre, recibido con aullidos de pura excitación. El éxtasis para un muchacho de virtuosismo casi inalcanzable que se comporta como el que cose (y canta). No es extraño que Walter Trout le apadrinase o que hasta Eric Clapton se nos venga a la cabeza. Laurence, hoy, lo tiene todo”.

Nacido el 13 de febrero de 1992 en Liverpool, se trasladó con su familia a la edad de ocho años a Shipston-on-Stour, Warwickshire, la villa del mismísimo William Shakespeare. Aprendió guitarra clásica desde los siete años, aunque se inspiró en el blues al escuchar la colección de vinilos de su padre. En su adolescencia presentó su propia banda de covers, Free Beer, y a los 17 formó su propio trío de blues y se matriculó en la Universidad de Birmingham, pero cuando se presentaron sus exámenes finales, Jones eligió ir de gira con Johnny Winter y Walter Trout.

Los Deltonos nacieron en 1986 de la mano de Juanjo Velasco (batería), Chewis Herrero (bajo) y Hendrik Roever (guitarra y voz), pero sus comienzos se remontan a años atrás con varios proyectos musicales y varios cambios de nombre de la formación como Adrenalina Blues Band, Los Sextones, Los Impostores… Su concurso en varios festivales y algunos directos de grandísima calidad les otorgaron una fama dentro del circuito musical nacional que les permitiría grabar su primer disco que llevaría por nombre Tres hombres enfermos (1990).

Su inconfundible estilo rhythm & blues, unido a sus grandes letras, les hicieron vender un notable número de copias a pesar de tener una escasa promoción por parte de su discográfica. Tras algún parón por problemas con su primera discográfica y tras algunos cambios de compañías y en su formación, Los Deltonos son un pilar sólido del rock nacional que mantiene su pulso rítmico y también declinan ahora parte de su sonido hacia el rock americano en la línea de artistas como los primeros Jayhawks o los primeros Wilco, Steve Earle, consiguiendo un sonido sorprendente por su personalidad dentro del rock con carácter clásico, apoyado en unos textos conscientes en castellano. Los Deltonos está compuesto por Hendrik Roever (guitarra y voz), Javi Arias (batería), Pablo Zeta (bajo) y Fernando Macaya (guitarra y coros).