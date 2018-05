Raúl García y Rocío Ayuso darán una clase magistral en Animayo 2018

La pareja formada por Raúl García, el primer animador europeo en entrar en Disney, y Rocío Ayuso impartirá unas clases magistrales en el XIII Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames Animayo, de Las Palmas de Gran Canaria.



Este certamen, que se celebra en el CICCA, teatro Guiniguada y Alameda de Colón entre este miércoles y sábado bajo el especial Parejas, tándem y equipos, cuenta con el animador, entre otros muchos personajes mundialmente conocidos, de Aladdin, La Bella y la Bestia, el Rey León, Hércules y Pocahontas.



García, miembro de la Academia de los Óscar, impartirá una clase basada en la historia de la animación en los últimos 30 años, que recorrerá la biografía de su propia filmografía, a las 18.30 horas del 4 de mayo en la sala del Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (CICCA).



Antes, a las 10.00 horas de este miércoles y en el CICCA, Ayuso abrirá el festival internacional Animayo con una clase magistral que se titula "Rocío Ayuso entrevistando a Hollywood".



La periodista y productora de cine ha trabajado durante más de 30 años como corresponsal extranjera en Londres y Los Ángeles para agencias de noticias como EFE, periódicos como El País o conglomerados de medios como Canal Plus, publicaciones de Hearst o Grupo Prisa.



En la actualidad, Ayuso colabora con El País desde Los Ángeles, donde cubre toda la información relacionada con el arte y la industria del cine, y es miembro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que organiza los Premios Globos de Oro.



Por su parte, Raúl es el genio de Aladdin, el Rey León, El Jorobado de Notre Dame, Hércules y Pocahontas, y ha trabajado también como animador en largometrajes como Astérix y la sorpresa del César, La vuelta al mundo de Alvin y las Ardillas y En busca del valle encantado.



Después de Fantasia 2000, Raúl comenzó su etapa como director de secuencia para los estudios Paramount en películas como The Rugrats in Paris, The Wild Thornberries Movie y Jimmy Neutrón, el niño inventor, nominado para un Óscar a la mejor película de animación.



En el año 2002 se unió a Kandor Graphics como director creativo, con el galardonado cortometraje The Tell Tale Heart y, poco después, como coguionista y director con su compañero Manuel Sicilia, en el largometraje El Lince Perdido, ganador del premio Goya a la mejor animación de 2009.



Con Kandor Moon, una empresa conjunta con la productora de Antonio Banderas, produjo el cortometraje nominado al Premio Óscar de la Academia, La dama y la muerte.



En el 2015 realizó su segundo largometraje como director y coproductor con Extraordinary Tales, basada en las historias de Edgar Allan Poe, un film nominado a dos premios Annie en Hollywood, incluyendo mejor director de largometraje.



Una de las piezas cortas de la película, La caída de la casa de Usher, narrada por Christopher Lee, fue preseleccionada en el Premio de la Academia 2012 al mejor cortometraje de animación.



Ahora desarrolla la película animada Bitten, basada en el famoso libro infantil de Cornelia Funke, 'Little werewolf'.



Raúl ha publicado dos libros sobre técnicas de animación y enseña este arte en LaSalle College of the Arts en Singapur, U-TAD en Madrid (España) y UTADEO en Bogotá (Colombia), entre otras instituciones.



De manera permanente, durante todo el festival, Animayo abrirá una exposición primicia mundial sobre la obra de Raúl García, '40 años detrás de un lápiz', de Los Picapiedra a Extraodinary Tales pasando por Roger Rabbit, El Rey León y el genio de Aladdin.



Animayo Gran Canaria y R&R Comunicación, con la colaboración del centro comercial y de ocio 7 Palmas, inauguran así "Fragmentos de un genio animado" y, a través de la exposición, se indagará en la historia más profunda de la Animación 2D de la mano de Raúl García.



Además, ambos ponentes estrella ofrecerán un taller de "Acting para Animación" que, previsto para el jueves a las 10.00 horas, analizará los principios de la animación aplicados a crear personalidad, y añadir sutilezas a la animación para hacer personajes memorables y actuaciones creíbles.



De forma paralela, el 4 de mayo y en el teatro Guiniguada se proyectará la versión de Raúl García de su obra Extraordinary Tales, un largometraje de 73 minutos dividido en varias historias basadas en cinco obras del maestro Edgar Allan Poe.



Animayo regresa así nuevamente a la capital grancanaria gracias al apoyo de su patrocinador principal, el Cabildo, y de los copatrocinadores Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y CICCA.