Documentales musicales y conciertos en la quinta edición del Monopol Music Festival

El Monopol Music Festival (MMF) encara su quinta edición el próximo viernes 6 de abril, con veinte documentales musicales, ocho conciertos y showcase musicales en el Multicines Monopol, teatro CICCA, The Paper Club y la plaza Santa Ana.



La filosofía del festival, enmarcado por tercera vez dentro del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, es la de conjugar música y cine con una programación vanguardista nacional e internacional, un objetivo para el que ha contado con 56.900 euros, un presupuesto algo superior que en la edición pasada, han indicado los organizadores.



Entre los documentales musicales programados se encuentran títulos como Chasing Trane de John Coltrane; Alive Inside; Eric Clapton: A life in 12 bars; Joy Division; The Swell Season; Michel Petrucciani; Crosby Still Nash Young Deja Vu; A life in Waves; Chavela y Geometría del esplendor.



Asimismo, Heartworn Highways Revisited; Jason Becker: Not dead yet; Mi vida entre las hormigas: el documental de los ilegales; Rumbles: The Indios Who Rocked The World; Tony Conrad: Completly in the present; When Gid Sleeps; Suárez DC; When the road ends; y Camarón, con su estreno nacional en el festival capitalino.



Además, habrá un único pase de Searching for the sugar man documental sobre el cantante Rodríguez que regresa al festival tras tres años.



Como novedad de esta edición, la proyección de documentales irá acompañada de un breve espectáculo musical asociado con el trabajo cinematográfico, con la actuación del trío formado por Takeo Takahashi, Tanausú Quintana y José Vera Bello, además del artista Nashville Andrew Combs y un breve show versando al maestro del blues slow hand.



En lo relativo al festival musical, el MMF contará con Andrew Combs, con la presentación de su trabajo Canyons of my mind el 11 de abril como única cita en España de su gira mundial; Guadalupe Plata y Cintia Lund.



El cierre del festival musical será en la plaza Santa Ana el 14 de abril con Rufus T. Firefly, Joana Serrat & The Great Canyoners y Nimañana, además de la banda canaria Luz Futuro en el Shack.



Destaca de la programación de cierre en la plaza Santa Ana la participación de Digital 21, productor, dj y multinstrumentista que hará bailar los edificios con un Mapping 3D.



El MMF estará complementado con la conferencia denominada Videoarte: la máxima expresión de la libertad audiovisual por Miguel Digital 21 el viernes 13 en el Palacete rodríguez Quegles.



Tal y como ha destacado el director de la muestra, Víctor Ordoñez, en esta edición "contamos con una programación muy rica y condensada" con documentales "de nueva temporada y clásicos del cine musical" con la intención de "crear vanguardia al unir cine y música con espectáculos relacionados con las proyecciones".



Según ha adelantado, la programación es "en un 60% de documentales de nuevo cuño y en un 40% de trabajos importantes por su valor artístico que sirva para el reenganche del público con el género".



Ordoñez ha recordado que la edición pasada "tuvo más público de todas las ediciones anteriores" cumpliendo con "el reto de llenar Santa Ana o el teatro Pérez Galdós", con alrededor de "1.800 personas en las proyecciones de cine".



Por su parte, el director del Festival Internacional de Cine de la capital, Luis Miranda, ha explicado que "siempre hemos creído en esta fórmula" optimizando los recursos para "crear un modelo con estabilidad, innovador y combinado" que aunque "no deja de ser una fórmula inusual" ha logrado combinar "un festival en el que confiamos desde un primer momento".



El representante de los Multicines Monopol, Junior Melo, ha compartido la misma idea, y se ha confesado "convencido en que está quinta edición cumple con lo que la gente espera del festival", cada vez "más consolidado" en la ciudad.