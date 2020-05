Elio Quiroga reabre Gran Canaria Espacio Digital con un taller sobre cómo hacer cine en la era multipantalla

El escritor, director y guionista canario Elio Quiroga dirige entre el 17 y 19 de junio, en la sede de Gran Canaria Espacio Digital, el taller presencial Cómo hacer cine (y audiovisual) en la era multipantalla. Será la primera iniciativa cultural que se desarrollará en el citado espacio dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario tras los dos meses de cierre del mencionado equipamiento decretados por el estado de alarma que provocó la COVID-19.

Quiroga impartirá en horario de tarde (de 16:30 a 20:30 horas) este taller orientado a 14 personas, cuyo periodo de inscripción se mantiene abierto hasta el 1 de junio. Los interesados e interesadas podrán formular su inscripción online.

Durante tres días Elio Quiroga planteará este taller a modo de tres actos sometidos a planteamiento, conflicto y desenlace, recorriendo de forma secuencial los procesos que llevan a la creación de una película o una serie, explicando las formas de trabajo, los trucos menos conocidos y los consejos aplicados a cada etapa, hasta llegar al objetivo final, el público.

Además, Quiroga se referirá a la importancia de la planificación, la preproducción y postproducción, las fuentes de financiación nacionales e internacionales, la producción de guerrilla, los técnicos y profesionales que concurren en un proyecto, los actores y la dirección actoral, la promoción, publicidad y marketing, las distribuidoras y multiplataformas, la difusión y la propiedad intelectual, copyright y creative commons.

Gran Canaria Espacio Digital cumplirá para el desarrollo del curso con las medidas correspondientes dictadas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con las disposiciones que se articulen en las siguientes fases de la desescalada.

Elio Quiroga

Con formación en Ingeniería Técnica en Informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Elio Quiroga empezó en el mundo de la imagen como videoartista, ganando premios en diversos festivales canarios. Algunas de sus obras de videocreación son parte de la colección permanente del Centro de Arte Reina Sofía. Desarrolló en los colectivos DUE, Quaxar y en solitario una carrera dentro de la escena musical experimental española e internacional en los años 80 y 90.

Debutó en el cine en 1996 con la surrealista película Fotos, premio al Mejor Guion y Mención Especial del Jurado en el Festival de Sitges, y que despertó la admiración de otros cineastas como Quentin Tarantino.

Fue nominado al Goya al Mejor Corto Documental en 2004 por El Último Minutero, que participó asimismo en la Sección Oficial Competitiva en el Festival de Karlovy Vary, festival que también seleccionó a Competición dos años más tarde su siguiente cortometraje documental: Uwe, un ensayo sobre el pintor Uwe Grumann.

Quiroga ha escrito y dirigido otros largometrajes posteriormente: La Hora Fría (2007), película de ciencia-ficción y zombis protagonizada por Silke, y No-Do (2009), film de terror y casas encantadas protagonizado por Ana Torrent.

En total han sido adquiridos por 40 territorios, entre ellos USA, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Rusia, Brasil, Taiwán, Indonesia, Sudáfrica, Latinoamérica, Grecia, Rusia, Noruega, Suecia, etc. y han participado en las Secciones Oficiales de Festivales como Sitges, Fantasporto, Bruselas, Amsterdam, Austin, Pifan (Corea del Sur), Los Angeles Frightfest, Edinburgh Dead by Dawn, Toronto After Dark, Gerardmer International Fantasy Film Festival, etc.

No-Do se mantuvo varias semanas en el 4º puesto del Top Ten en México, con 7.000.000 de pesos de recaudación, 5º en el Top Ten de Polonia, y fue el segundo título más alquilado durante semanas de la colección Fangoria Frightfest en la cadena USA Blockbuster, así como en Netflix, iTunes y Amazon.

Su cuarto largometraje, el documental The Mystery of the King of Kinema (2014), Obtuvo una Mención Especial del Jurado en la Sección Oficial Competitiva en el Festival de Cine de Gijón. En 2019 estrena en salas su quinto largometraje, La estrategia del pequinés, que adapta la novela del mismo título de Alexis Ravelo.

Elio Quiroga ha dirigido también cortometrajes de animación, tales como Me llamo María (2010), que fue preseleccionado a la Lista Corta de los Oscar 2011 al Mejor Corto de Animación, o Home Delivery (2006), adaptación de un cuento de Stephen King con presentación de Guillermo del Toro y música de REM, que fue elegido para Selección Oficial Competitiva de un centenar de Festivales, como Los Angeles Short International Film Festival, Bermuda Film Festival, Foyle International Film Festival, Festival de Sitges, Semana de Terror de San Sebastián, Festival Internacional de Cine de Huesca, San Francisco International Film Festival, CineQuest San Jose International Film Festival, etc. y que fue ganador del Gran Premio al Mejor Cortometraje Fantástico en Fantasporto 2006 o el Best Animation Award, Silver Conch en el VI Mumbai International Film Festival. Como guionista, ha coescrito proyectos como Ausentes (2004), protagonizada por Ariadna Gil y Jordi Mollá, y dirigida por Daniel Calparsoro, escrita junto a Ray Loriga.

Fue cocreador y coguionista de la serie Centro Nacional de Desaparecidos junto a Sigfrid Monleón, Víctor García León y Nacho Gabasa, para Redacción7.

Ha trabajado en diversos proyectos con otros guionistas como David Muñoz, Antonio Trashorras, Peter David, Bridget Lawless, John-Paul Chapple, Albert Monteys, etc. E

n el campo literario, recibió en 1994 el premio Nuevas Escrituras Canarias por el poemario "Ática", y posteriormente escribió La Materia de los Sueños, una historia del cine por computadora, que obtuvo el Accésit del Premio de Ensayo Everis Consulting, y fue editado por Deusto, siendo publicado de nuevo en 2016 por Plan B (Dolmen) en edición actualizada, bajo el título Luz, cámara... bits.

Ha publicado las novelas El Despertar (Timun Mas, 2012; Amazon, 2018), Los códices el Apocalipsis (Tyrannosaurus Books, 2013; Amazon, 2018), e Idyll (Dolmen Editorial, 2014; Amazon, 2017). Su obra Los que sueñan recibió el Premio Minotauro de Novela 2015. En 2018 edita Entre los sueños, un thriller de misterio publicado por Ediciones B.