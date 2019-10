El actor Fernando Tejero recibe la Guayarmina de Honor en Gáldar: “Soy un tío con mucha suerte”

El actor cordobés que dio el salto a la fama en España con su papel de Emilio en ‘Aquí no hay quien viva’, Fernando Tejero, ha dicho este sábado a Efe que se considera “un tío con mucha suerte” que da cada día “gracias a la vida por tener siempre los pies en la tierra”.



“Llevo veinte años sin parar de trabajar”, ha dicho Tejero tras recordar que su carrera en la televisión y en la industria cinematográfica españolas comenzó primero en el teatro y luego, en el 2003, con ‘Días de fútbol’, largometraje por el que recibió el Premio Goya de 2004 al mejor actor revelación.



Quien también da vida a Fermín el espetero en ‘La que se avecina’, está estos días en Gran Canaria con motivo del séptimo Festival Internacional de Cine (FIC) de Gáldar, donde recibe este sábado la Guayarmina de Honor, un galardón que reconoce su labor profesional como ejemplo de superación personal y de ‘Superhéroes: más allá de los poderes’, el lema de esta edición.



La vida de Tejero, quien empezó su carrera profesional compaginando estudios de teatro con trabajo en un negocio familiar, cambió cuando comenzó a ser un personaje reconocido en todos los rincones del país pero, según ha explicado, lo hizo “como puede cambiar también la vida de cualquiera”.



Este tipo de reconocimientos como la Guayarmina de Honor “son los que te hacen tomar conciencia de la suerte y el privilegio de poder dedicarse a lo que más te gusta en el mundo” que, para Fernando, es sin ninguna duda dar vida a personajes en el teatro y en el cine.



“Aunque hay cosas que no decides o que no esperas que pasen, como ser de repente alguien a quien todo el mundo conoce y sobre el que todo el mundo opina, tienes que asumir a lo que te dedicas porque es algo que tú has decidido”, ha sentenciado.



Sin embargo, también ha confesado que, ante el crecimiento de su popularidad, en su momento notó un cambio en la gente de su alrededor, a quienes tuvo que recordar que, pese a todo, “sigue siendo el mismo de siempre”.



Antes de aterrizar en ‘Días de fútbol’ y en ‘Aquí no hay quien viva’, Fernando dio vida a algunos personajes en otras series españolas como ‘Compañeros’ o ‘Policías’.



“Estando en la escuela de arte dramático Alberto San Juan se fijó en mí y me propuso trabajar para un grupo de teatro”, ha contado a Efe, un grupo donde poco después le descubre el director de casting que le dio la oportunidad de protagonizar a Emilio, el portero más conocido del país pese a los trece años que hace que la serie emitió su último capítulo, ‘Érase un adiós’ en 2006.



Desde entonces, Fernando Tejero lleva veinte años sin parar de trabajar, pero ha adelantado que aún le queda “un largo recorrido, mucho que aprender y personajes por hacer”, y si estos últimos no salen, asegura que “se los inventará” él mismo.



Fue cuando aterrizó este viernes en Gran Canaria cuando “tomó conciencia” de lo que supone recibir la Guayarmina de Honor en Gáldar como reconocimiento a su trayectoria profesional, ya que éste galardón le ha hecho “transportarse a sus comienzos, a los primeros años de ilusión e incertidumbre, de no saber lo que va a pasar”.



“Que alguien de repente decida que lo que has hecho hasta ahora se merezca un reconocimiento, que considere que lo que has hecho hasta ahora ha llegado a la gente, es precioso y te dice que sigues ahí, vivo y luchando por lo que más te gusta ”, ha celebrado el actor andaluz.



Fernando se considera “un actor de raza” y ha asegurado que, como tal, seguirá trabajando y luchando por el cine y el teatro español con el objetivo de avanzar hacia “un país rico en cultura” y con una gente “que se empape de ella”.



Para Tejero el sentido del humor es también muy importante porque “todo lo que llega con humor llega mucho mejor que un drama al corazón y a la cabeza de la gente” y eso es algo que él mismo ha demostrado con sus interpretaciones de Emilio en ‘Aquí no hay quien viva’ y Fermín en ‘La que se avecina’.



“El humor es muy difícil de hacer sin fastidiar a nadie, pero es muy necesario y hay que utilizarlo como disfrute”, ha añadido.



Fernando Tejero subirá con “muchas ganas e ilusión” la noche de este sábado a recoger su Guayarmina de Honor en el séptimo FIC de Gáldar, un premio que, a su juicio, lo convierten en “grande” las personas que lo entregan y la forma en la que lo hacen.