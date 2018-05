La 22 edición del Festival TEMUDAS de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá 16 espectáculos

La 22 edición del Festival de Teatro, Música y Danza TEMUDAS , que se celebrará del 5 de julio al 4 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria, presentará 16 espectáculos, con siete producciones de compañías canarias, tres montajes internacionales y seis actuaciones nacionales.



El festival comenzará con una producción valenciana de Xarxa, el 5 de julio en la Plaza de Santa Ana, el espectáculo Ara Pacis, un montaje que ahonda en el mensaje pacifista, ha indicado este viernes la directora del festival, Marisol García, durante una rueda de prensa.



Ese mismo día, la compañía valenciana La Tal presenta su espectáculo The incredible box, una apuesta cómica, en la Plaza del Pilar.



Los Vivanco, el 12 de julio, con su espectáculo Nacidos para bailar, será la siguiente compañía nacional que participa en el festival con un trabajo en el que se celebra la vida y la diversidad.



La programación nacional se completa con la música de Antonio Carmona, con el espectáculo Obras son amores, el 13 de julio, en la Plaza de Santa Ana; además de la compañía granadina Tresperté, que actuará en la Plaza del Pilar Nuevo con su montaje Oopart.



Igualmente, la compañía Insectròpics llega también de Barcelona con su espectáculo The Legend of Burning Man, el 24 de julio en la Plaza de Santa Ana, con un montaje que cuenta la historia de un hombre del que todos han oído hablar, pero del que nadie sabe su nombre.



Cinco propuestas canarias, seleccionadas a través del concurso público celebrado el pasado mes de abril con la intención de mostrar el trabajo que se realiza en las Islas, forman parte de la programación de esta edición.



Así, llega La Maleta, coproducida por las compañías Teatro Kdo y Fireworks, bajo la dirección de José Pedro Hernández, con Yanely Hernández como adjunta de dirección, guión de Enrique y Yeray Bazo, junto a la escenografía de Julio Nieto, que tiene como raíz el poema de Pedro Lezcano, el 6 y 7 de julio, en la Plaza de Santa Ana.



La compañía Vector de Ideas presenta el 25 de julio, en la Plaza del Pilar Nuevo, Kinglman, un espectáculo con bases electrónicas y la voz del dj Dave Watts.



Igualmente, se podrá apreciar Wonderful Word, de la Compañía Ashes, un espectáculo de circo contemporáneo, el 26 y el 27 de julio, en la Plaza de Santa Ana, creado tras la unión de tres artistas canarios.



Carmelo Fernández presenta el miércoles 1 y jueves 2 de agosto, en la Plaza de Santa Ana, el espectáculo de danza Bitópica, con un dispositivo escénico que enfrenta a espectadores e intérpretes ante un espejismo.



Por último, Aridane Martín Quartet muestra el 3 de agosto, en la Plaza del Pilar Nuevo, su espectáculo Aridane Martín Quartet meets CNFNS+, un proyecto único y singular donde confluyen la creatividad y el trabajo del grupo musical en formato noneto (acompañados por cuarteto de cuerda) junto a Felo Monzón y Tono Cruz (Cnfsn+) pintando un mural en vivo basado en la música de Tiébélé.



Asimismo, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ofrecerá un nuevo concierto el 14 de julio en el Muelle de la Luz, donde grúas y contenedores formarán una extraordinaria caja escénica.



La orquesta estará a cargo de Karel Mark Chichon, actual director artístico y titular de la OFGC, que presentará La magia del vals, un programa evocador de paisajes, sensaciones, colores y ritmos, con el vals como elemento unificador.



Igualmente, la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá el 28 de julio, en la Plaza de Santa Ana, la propuesta A quien le importa, un espectáculo con conocidas canciones de Antonio Flores, Alejandro Sanz, George Michael, Antonio Vega o Luz Casal, interpretados por las voces de los cantantes grancanarios Tania Gil y Samuel Guedes.



La programación internacional se estrena el 11 de julio, en la Plaza de Ana, con Gandini Jugging, procedente del Reino Unido, que presenta su espectáculo 4x4 Arquitectura efímera, en el que cuatro malabaristas y cuatro bailarines de ballet comparten escenario.



Asimismo, el proyecto europeo Power of Diversity - The Crossing Lines Project, en el que participan 40 jóvenes, seleccionados y formados por la compañía alemana Pan.Optikum, ofrecerá, el 21 de julio, en el Parque Santa Catalina, el resultado de su trabajo, realizado durante tres años.



Por último, el 4 de agosto, en la Plaza de Santa Ana, la compañía francesa Transe Express cerrará la 22ª edición del festival con Mù, cinemátique de fluidos, un espectáculo luminoso que mezcla música, imágenes y proezas corporales.