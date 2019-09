Moda Cálida celebra su edición más internacional y duplica su presupuesto

La Semana de la Moda Baño de Gran Canaria celebra su edición más internacional, sostenible e innovadora con 39 diseñadores y un presupuesto de 280.000 euros, duplicando la edición anterior.

El Cabildo de Gran Canaria e Ifema, que organiza por primera vez esta pasarela, presentaron este viernes las novedades de este acto único en Europa, especializado en prendas para la playa y la piscina, que acoge Expomeloneras del 3 al 5 de octubre.

Respecto al año pasado, esta edición viene marcada por un conjunto de novedades, como el cambio de fecha de junio a octubre y el aumento de patrocinadores públicos y privados, que harán crecer su financiación de los 55.000 euros del pasado año a los 280.000 euros, un 55% más.



En el acto participarán 39 diseñadores y marcas -9 nacionales, 7 internacionales y 23 canarias- seleccionadas por un comité de moda formado por profesionales del ámbito nacional.



Firmas como Ágatha Ruiz de la Prada y Gillermina Baeza serán parte de los 21 desfiles programados, junto a las marcas All that she loves, Cosas de Mon y Dolores Cortés, esta última con un desfile individual.



Del mismo modo, se celebrarán cuatro desfiles dobles y uno triple para presentar las colecciones de 11 marcas emergentes.



Los diseñadores nacionales e internacionales que desfilarán en Expomeloneras serán Gottex, Ory, Livia, All she loves, Guillermina Baeza, Holas Beachwear, Énfasis, Dolores Cortés, Miss Bikini, Banana Moon y Ágatha Ruiz de la Prada.



Las firmas de moda de baño infantil presentes en esta cita serán DC Kids by Dolores Cortés, Oh! Soleil, Banana Moon, B con B y Cosas de Mon.



Las marcas canarias han sido agrupadas según su facturación, con Román Peralta, Ola Olita, Pomeline, Sirella Swim, Suhárz, Vevas, Chaxi Canarias, Elena Morales, Gonzales y Como la Trucha al Trucho en categoría A; y en las categorías B y C las firmas Diazar, Laut Apparel, Palmas, Carlos Sanjuan, Maldito Sweet, Lucas Balboa, Chela Clo, Nuria González, Arcadio Domínguez y Aurelia Gil. En infantil figuran Kokú Kids, Ladybug's Cris e It Child.



Desfilarán por la pasarela de la Semana de Moda Baño de Gran Canaria 2019 modelos canarios y otros reconocidos internacionalmente, como Juan Betancourt, Sandra Gago, Malena Costa, Lucía Rivera, Palito Dominguín, José Lamuño y Daniel Rodríguez.



Entre los premios de esta edición destaca el galardón a la "Mejor colección de joven diseñador", que financiará el viaje a la feria de tejidos Premier Visión de París, el premio a "Mejor colección de diseñador consagrado", con un reportaje para la marca ganadora en una de las principales cabeceras de moda, y a la "Mejor colección sostenible", con un premio que implica la colaboración del fabricante de nylon líder en sostenibilidad Nylstar para la colección 2020.



Entre las apuestas de esta edición destaca la presencia de influentes y personajes públicos y reconocidos a nivel digital, como es el caso de Cindy Kimberly, que cuenta con más de 5 millones de seguidores en la red social Instagram y será embajadora internacional invitada del evento.



También participarán en Moda Cálida las influentes Marta Lozano, Teresa Andrés, Aída Artiles, María Cortés, Paula Cendejas, y Eva Ruiz, además de Alejandro Gómez Palomo, el estilista Josie y la actriz Macarena Gómez.



En cuanto a las novedades de promoción y tecnología, destaca la apuesta por la internacionalización de la mano del canal de televisión especializado en moda Fashion Tv, la presencia de profesionales de medios de comunicación nacionales e internacionales y la retransmisión local y nacional por Televisión Española.



También habrá retransmisión en streaming de las pasarelas, una aplicación móvil específica para el evento, códigos QR para las entradas y eventos simultáneos, como el Audi Fashion Night y el área "Kissing Room", patrocinado por Heineken.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado el crecimiento de la industria y el sector de la moda de baño en Gran Canaria, donde ha aumentado en un 46,6 %, con más de 300 empresas vinculadas, 170 puntos de venta, el incremento en un 46 % de los puntos de venta por Internet y un aumento en la facturación del 61,7 % entre 2016 y 2018.



Además, ha recordado la apuesta económica por la integración de la moda hecha en Gran Canaria en el mercado internacional con subvenciones que han aumentado de los 30.000 euros en 2015 a los 100.000 actuales.



El director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, ha destacado el "fiel compromiso y la ilusión" por convertir el evento en "un salto hacia delante" en el que tanto el Cabildo grancanario como Ifema "comparten objetivos".



La consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, ha resaltado que el retorno de la inversión de Moda Cálida es "muy positivo, con un incremento de 2,5 millones de euros a 5,4".