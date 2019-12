Gran Canaria Big Band y New York Voice unidos para un concierto navideño

El teatro Cuyás (Las Palmas de Gran Canaria) recibe el viernes y sábado a la Gran Canaria Big Band y a los New York Voices para el concierto “más navideño”, que traerá “alguna sorpresa”, como ha explicado el director de la banda, Sebastián Gil. Ambas formaciones protagonizan Christmas Time, que seguirá un tradicional repertorio navideño con temas icónicos como Have yourself a Merry Little Christmas, Oh Little Town of Bethlehem o Let it Snow entre otros.

Según ha indicado, la Gran Canaria Big Bang incluirá entre sus músicos “a todos sus artistas veteranos” con alguna “sorpresa en el directo”, ya que ha adelantado que New York Voices son “grandes seguidores del grupo Queen”. El repertorio será compartido en clave de jazz con los 17 músicos de la formación grancanaria, junto a los temas de los estadounidenses de su disco Let It Snow, uno de los últimos trabajos de New York Voices, con más de 30 años en la industria de la música.

Conocidos por sus “voces unidas y aterciopeladas”, como ha explicado Gil, los americanos llevarán a la sala del Cuyás “magníficos arreglos de gran musicalidad” con temas en formato big band y también a capella. Se trata de “uno de los cuartetos vocales más reclamados”, en el que será “uno de los conciertos más navideños de la Gran Canaria Big Band” en un espectáculo de varias formas, donde “la banda isleña tocará sola en momentos puntuales”, y también dejará espacios “a capella para escuchar al grupo sin añadidos”. El concierto cubrirá “un repertorio muy grande” con artistas “con una gran variedad de material”, ha detallado.

Por su parte, el director artístico del teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, ha celebrado esta propuesta, que está “convencido” que llenará el aforo de la sala, ya que “actualmente va muy bien de venta”. Las entradas tienen precios que oscilan entre los 15 y 30 euros para cada una de las dos sesiones a las 20.30 horas, que ya están a la venta en las taquillas del teatro y en la web oficial del recinto.