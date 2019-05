Gran Canaria acoge el rodaje de la serie finlandesa 'The Peacemaker'

Una nueva serie de televisión finlandesa a estrenar en 2020, The peacemaker, ha comenzado a rodarse esta semana en Gran Canaria, donde se grabarán sus diez capítulos hasta agosto, según ha anunciado el Cabildo.



La isla será el plató principal de esta producción, al acoger 89 de un total de 100 días de rodaje que tienen programados sus responsables, lo que generará una inversión de 4,5 millones de euros y dará empleo a un equipo fijo de 60 personas, más unos 2.000 extras, destaca en un comunicado de la corporación.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que ha visitado esta mañana el rodaje, ha resaltado que "el 80 % de las personas que trabaja en la producción son canarios".



Y ha precisado que no se trata solo de figurantes, sino también profesionales de sonido, cámaras y otros técnicos, con lo cual "es todo industria local que genera actividad económica durante cuatro meses y medio".



Con localizaciones en playas como la de El Cabrón o Meloneras, oficinas y otros espacios repartidos por distintos municipios de la isla, "The peacemaker" es "una serie de drama político con pinceladas de suspense en la que el mundo de las negociaciones de paz, el comercio de armas y las relaciones entre los poderosos son los protagonistas", se avanza en la nota.



Ambientada en Turquía, Berlín y Nueva York, entre otros lugares del mundo, tiene como protagonista a Ann-Mari Koistinen, una negociadora de paz finlandesa interpretada por Irina Björklund que trabaja en Turquía por restablecer la paz permanente entre turcos y kurdos y cuya labor se complica al destaparse que una empresa estatal de Finlandia está implicada en el tráfico de armas, añade.



De su director, AJ Annila, apunta que es un cineasta finlandés conocido por su elección de temas originales y no convencionales y cuyos trabajos "Jade Warrior", sobre artes marciales, y "Sauna", una película de terror, han ganado distintos premios internacionales.