Gran Canaria da el pistoletazo de salida al Bienio Galdosiano

Gran Canaria ha dado este jueves "el pistoletazo de salida" a la celebración del Bienio Galdosiano, un programa de actividades de homenaje a Benito Pérez Galdós que se prolongará hasta el centenario de su muerte, en 2020, "para honrar a un canario universal y a un literato universal".



Teatro, ópera, cine, documentales y, por supuesto, literatura se combinan en el "amplio abanico de actos" preparado para la ocasión por el Cabildo de Gran Canaria, según ha destacado su presidente, Antonio Morales, tras poner en marcha las celebraciones inaugurando una lectura continuada de textos suyos preparada para un día en que se conmemora el 175 aniversario del nacimiento del llamado padre del Realismo español.



Morales, que ha leído un pasaje de La Fontana de Oro al comienzo de una iniciativa a la que se han sumado por igual consejeros de su grupo de gobierno y de la oposición, la ha calificado de "acto importante" por ser el primero de los previstos en el Bienio Galdosiano.



Este programa se ha puesto en marcha porque "el nacimiento y la muerte de Galdós son dos fechas que no pueden pasarse por alto en la literatura universal pero que, desde luego, no pueden pasarse por alto en la isla de Gran Canaria y en su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria", ha declarado.



Morales ha insistido en que en la isla se ha apostado por "honrar su figura", porque no cabía "permanecer ajenos" a la conmemoración de los aniversarios galdosianos en los que se enmarca el bienio.



Para la apertura del Bienio, el Cabildo ha querido llevar a cabo una lectura en la que también han participado varios escolares congregados a partir de mediodía en la Casa Museo de Benito Pérez Galdós.



Alumnos que, en unos casos, han emulado a los mayores, leyendo párrafos del escritor, pero incluso han ido más allá en otros, presentando al público textos de su propia autoría con los que han querido rendir homenaje al inmortal novelista.