Haydée Milanés, en Gran Canaria: “Subir al escenario siendo la hija de Pablo Milanés es una responsabilidad”

Haydée Milanés acompañó siendo una niña a su padre, Pablo Milanés, en los años 90 cuando ofreció un multitudinario concierto en Tenerife. Ahora, por vez primera, ella actúa en Canarias presentando su propuesta musical en la noche inaugural de la XXVIII edición del Encuentro de Música Teresa de Bolívar, que el 13 de septiembre, a las 21.00 horas, dará comienzo en Teror, organizado por el Cabildo de Gran Canaria.

La hija del celebrado cantautor, uno de los fundadores a finales de los 70 de la denominada trova tradicional cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, se presenta con su banda de tres músicos para interpretar un repertorio en el que no faltarán algunas de las míticas canciones de su progenitor como Canción y Ámame como soy, así como otras incluidas en su primer disco y último trabajo editado, Amor, Edición Deluxe, en el que se acompaña de autores como Joaquín Sabina, Silvia Pérez Cruz, Pancho Céspedes, Chico Buarque o Julieta Venegas, entre otros.

“Será una noche de música cubana”, señala Milanés, “en la que no faltarán sones y boleros, enjuagados con elementos jazzísticos. Desde muy pequeña en casa escuché a Coltrane, Chick Corea o Keith Jarret, entre otros grandes artistas universales y, más tarde, en el Conservatorio de Música de La Habana, se nos inculcó este género que ha influenciado tanto en mi carrera y con el que he mantenido un idilio hasta ahora", confiesa. "El halo del jazz y su espíritu de improvisación y libertad formal siempre ha estado presente en mi manera de entender la música”, afirma.

Subir al escenario y que el público la reconozca como la hija de Pablo Milanés supone para ella “una gran responsabilidad. Dedicarme a la música siendo hija de Pablo Milanés que es una figura tan importante dentro de la música cubana y mundial con una extensa obra que ha marcado tantas pautas, es un desafío que asumo con orgullo, aunque el público siempre me va a juzgar a partir del referente de mi padre. Eso me ayuda porque me autoexijo mucho porque no puedo defraudar a ese gran legado que el público aprecia y respeta”, agrega la cantante cubana que lleva dos décadas subiéndose a los escenarios para que el respetable la conozca como Haydée Milanés y no como la hija de Pablo Milanés.

“La tradición nunca se debe de perder”, añade. “Existen muchos valores en la música cubana que son patrimonio cultural y fuente inagotable para las generaciones de ahora. Eso no quiere decir que esté cerrada a las nuevas tendencias que surgen”, comenta Milanés, que suele escuchar propuestas que le despierten la emoción. “La música siempre ha estado presente en mi vida. De cualquier manera iba a ser cantante”, confiesa.

Se declara admiradora de la obra de las catalanas Silvia Pérez Cruz y Carmen Paris. “Me inspiro en experiencias personales a la hora de componer, aunque hace mucho tiempo que no lo hago. Ahora estoy cultivando la obra de grandes autores cubanos como Marta Valdés, Chucho Valdés u Omara Portuondo”, añade la artista que, tras su concierto en Gran Canaria, ofrecerá próximos recitales en Málaga, Madrid, Santiago de Compostela, Ferrol y Barcelona.