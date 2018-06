Il Divo se ganó al público grancanario en su primer y único concierto en el Archipiélago

Las Palmas de Gran Canaria acogió por primera vez a los componente de Il Divo, que actuaron este sábado en la capital isleña para dar inicio a su gira europea y conquistar al público que acudió al Gran Canaria Arena con su abanico de registros vocales, de idiomas y de guiños para echarse al bolsillo a los miles de espectadores.



La gira mundial del grupo, titulada Timeless comenzó con seis conciertos en México y ha continuado en Gran Canaria donde su público pudo disfrutar de canciones como Hello y Right Here Waiting y el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.

Este es un año muy especial para Il Divo porque cumple quince años en el escenario y entre tema y tema, engarzaron una canción especial para cada uno, en el caso de Bühler, la que hizo que un niño que creció rodeado de música clásica cayera rendido ante la ópera gracias a los personajes de la Flauta Mágica de Mozart, y en el de Marín, la que imprime su debilidad por Granada, a la que cantó en una escenografía de fuego y pasión que encandiló al público junto al cuerpo de baile que los acompañó en su recorrido musical por el tiempo y el espacio, siempre ante imágenes de Roma, París o cualquier evocadora imagen para sus acordes.

También contaron las vivencias que les llevó a elegir su canción especial el estadounidense David Miller y el francés Sébastien Izambard y juntos homenajearon al séptimo arte con Moi et toi de Barbara Streisand en Tal como éramos o I will always love you de Withney Houston en el Guardaespaldas, y tampoco faltó Ghost porque como ellos mismos exclamaron, hay películas en las que no se puede pensar sin su banda sonora, y las ofrecieron adaptadas a su estilo único y con cambio de idioma para enriquecerla.

Il Divo estuvo en permanente diálogo con el público, que no salió defraudado del concierto, sobre todo con los temas que eligió para cerrar la noche: Somewere, Regresa a mí y My way, indica en un comunicado el Cabildo de Gran Canaria.