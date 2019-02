Inma Chacón: "La voz dormida condensa las voces de mujeres que reclaman libertad"

La escritora Inma Chacón ha asegurado este viernes que la obra de teatro La voz dormida, adaptación de la novela homónima escrita por su hermana Dulce, fallecida en 2003, condensa en la voz de la protagonista todas las voces "atemporales" de las mujeres que reclaman libertad física y ética.



La obra de teatro, dirigida por Cayetana Cabezas y protagonizada por la actriz Laura Toledo, se representará este sábado en el Teatro Guimerá mañana y, según ha expresado Chacón, es "una obra maestra en todos los sentidos" y la intensidad en la interpretación es capaz de transportar al público a diferentes estados de ánimo "en una hora y pico".



Además, ha dicho que está orgullosa de la adaptación, de la producción, del texto y la escenografía, así como de la dirección y de la iluminación porque "es todo maravilloso", ha insistido.



Inma Chacón también ha hablado del personaje real de una de las protagonistas de la novela, Pepita Patiño, represaliada durante el franquismo, presa en la cárcel de Ventas, en Madrid, y a la que Dulce conoció.



"Estoy completamente convencida de que si Pepita y las mujeres que aparecen en 'La voz dormida vivieran tendrían que levantar la voz muy fuerte, mucho más que cuando Dulce escribió la novela", ha manifestado Chacón en referencia a la situación política "que se está viviendo en España".



Para Inma Chacón España está "en un momento peligrosísimo y delicado" en el que la mujer está reivindicando su espacio a pesar de que "determinadas fuerzas políticas" quieren desplazarlas a una cultura "patriarcal".



Sobre la obra ha expresado que su hermana Dulce escribió la novela después de hablar con muchas mujeres republicanas que habían padecido la persecución y represión franquista y que habían estado presas en la cárcel de Ventas.



A su juicio, hoy hace falta "otra vez" darle la voz a todas las mujeres, "no solo a las republicanas" porque "se necesita una revisión de lo que significan los derechos de las mujeres" y dejar claro, "aunque dé lástima tener que explicarlo", que "feminismo no es antónimo de machismo".



Asimismo, Chacón ha reivindicado una mayor presencia de las mujeres en el mundo de la cultura, especialmente con papeles relevantes e igualdad salarial.



"Todo lo que nos preocupa hoy ya les preocupaba a las mujeres de hace 80 años. Hemos avanzado muchísimo, sobre el papel, tenemos los mismos derechos, legalmente, no hay ninguna ley que nos discrimine, las leyes nos hacen iguales, pero el techo de cristal está intacto y hay que empujar y romperlo", ha expuesto Inma Chacón.



Ha añadido que cualquier género literario invita a hacerse preguntas y que muchas veces los escritores se las plantean aunque no tengan respuesta porque lo valioso es la reflexión profunda sobre las preguntas.



"La voz dormida", ha opinado, plantea "muchas preguntas sin respuesta", algunas de las cuales habrá que "volver a debatir" porque son una carrera de fondo, que no se ha terminado aún y que "requiere todavía muchas voces".



El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, ha expuesto que el Teatro Guimerá se ha propuesto trabajar "ciertos valores sociales" a lo largo de su programación, con producciones que fomentan la recuperación de la memoria, como es el caso de "La voz dormida".



Acha ha señalado que esta obra es "atemporal" igual que lo son "todas las historias de amor, de miedo, de devolver la palabra y la dignidad, especialmente a la mujer".