El patinador Javier Fernández vendrá en diciembre a Gran Canaria con su espectáculo 'Revolution on ice'

El Gran Canaria Arena acogerá el próximo 26 de diciembre el evento Revolution on ice, un espectáculo que funde la música en directo con el patinaje sobre hielo, que crea el deportista español Javier Fernández, dos veces campeón del mundo, seis de Europa y medallista olímpico.



Revolution on ice -revolución sobre hielo- recorrerá varias ciudades españolas este año -Pamplona (10 de noviembre), Málaga (17 de noviembre), Gran Canaria (26 de diciembre) y Madrid (29 de diciembre)-, y es la segunda edición de un proyecto vanguardista que nació en 2016 impulsado por el patinador madrileño.



Fernández ha dicho este jueves en el Cabildo de Gran Canaria, donde ha sido presentado el evento, que tendrá unas dos horas de duración y en el que, además de otros patinadores -entre ocho y diez-, también actuarán tres cantantes, aún por confirmar, que se fusionarán con los deportistas y acróbatas en un espectáculo "innovador".





El patinador madrileño ha manifestado que tanto él como su equipo de producción "no podían dejar escapar" la oportunidad de estar en Gran Canaria, una cita que afrontan "muy ilusionados", y promete novedades con respecto a la anterior edición, con notables mejoras en el rendimiento de imagen y luz, así como la posibilidad de convertir el escenario en una plataforma móvil sobre el hielo.



Fernández, de 27 años, no esconde que su futuro inmediato estará más encaminado a la celebración de este tipo de proyectos, y se alejará de forma paulatina de la competición de alto nivel, valorando una próxima retirada del deporte tras haber participado en diez Mundiales y once Campeonatos de Europa.



"Poco a poco miro el futuro de otra manera; tengo dos competiciones planeadas, entre septiembre y enero próximos, una en Japón y el Europeo, pero la edad máxima de un patinador para competir a alto nivel suele estar entre los 27 y 28 años como mucho", ha reconocido el deportista español, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang.



Por su parte, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, tras repasar el "extraordinario currículum" de Javier Fernández, ha destacado que este espectáculo audiovisual es "uno de los más importantes del mundo" en la especialidad, y tendrán " gran repercusión" para la promoción de la isla.



Ángel Víctor Torres, vicepresidente y consejero de Deportes del Cabildo, ha dicho que han tenido que cuadrar la fecha de Revolution on ice debido a la disputa de la Euroliga de baloncesto, y ha recordado que no será la primera vez que el Gran Canaria Arena se transforme en una pista de hielo, "aunque sí para un espectáculo así", lo que demuestra su "versatilidad y funcionalidad".



Además, el consejero ha recordado que por la fecha elegida para el espectáculo, el 26 de diciembre, el patinador madrileño tendrá que pasar la Navidad en Gran Canaria, donde estará "bien arropado".