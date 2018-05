Javier Sierra anuncia en Gran Canaria que está negociando llevar al cine su novela 'Fuego invisible'

El escritor Javier Sierra, ganador del Premio Planeta 2017 con su obra El fuego invisible ha desvelado este miércoles que está en negociaciones para llevar al cine su novela, de que la que ya se han vendido más de 350.000 ejemplares.



Con motivo de su asistencia a la XXX edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, en declaraciones a los periodistas Sierra ha considerado que su posible adaptación cinematográfica suponen "buenos augurios" para una novela que apenas vio la luz en noviembre y que le ha hecho recorrer 65.000 kilómetros.



Según el escritor turolense, "vivimos una especie de edad de oro, tanto de la literatura como de las adaptaciones cinematográficas hechas en España", por lo que no le sorprende el interés por hacer una película con su obra.



A su juicio, "hay mucho talento encapsulado en novelas y los cineastas y productores nacionales e internacionales se están acercando a la literatura española para explorar nuevos contenidos", lo cual es "una muy buena noticia para los lectores, los espectadores, la industria cinematográfica y, por supuesto, para el mundo de los libros".



Sierra ha adelantado también que próximamente "El fuego invisible" se publicará en italiano e inglés y que está cerrando su lanzamiento en Francia y Alemania.



Tras visitar cinco países y más de cuarenta ciudades "todas las noticias que genera son positivas", ha afirmado el escritor, que asegura que "lejos de agotarse", su recorrido por el mundo "le da muchas energías porque se conecta con sus lectores".



En cuanto a su éxito, considera que se debe a que apela a un tema del que se viene escribiendo insistentemente desde el siglo XII y que sigue "fascinando".



El grial es un símbolo que está "a mitad de camino entre el mundo tangible e intangible y puede servir de puente entre lo material e inmaterial" y "en un momento en que lo material es tan predominante el que haya una esperanza en lo trascendente hace que mucha gente se acerque".



No obstante, ha puntualizado que esta es su interpretación y "no necesariamente la correcta, porque cada lector lee una novela distinta y llega a sus conclusiones, que es la magia de escribir".



En cuanto al interés por la narrativa histórica, el escritor ha explicado que observa un resurgir de la curiosidad colectiva, que quizás hace unos años eso equivalía a reconocer que uno no sabe de algo, pero ese cliché ha desaparecido, pues ahora lo que sorprende y despierta interés "es un mérito y no un demérito".



Además, las nuevas generaciones se acercan a la literatura en busca de sensaciones, experiencias e invitaciones a viajar.



En cuanto al fenómeno que Youtube genera en la literatura, Sierra ha considerado que su impresión es que se está volviendo a sus orígenes, que se encuentran en la tradición oral y en los trovadores, ya que de alguna manera se está regresando a eso.



En su opinión, "vivimos un gran momento para las historias", pues también se está recuperando la radionovela.



"Hay medios de comunicación como la cadena SER y Radio Nacional de España que están recuperando esas viejas fórmulas", aunque también está llegando a otro sector, el audiolibro, un medio que, según Sierra, parecía ajeno al lector hispanoparlante pero que se está introduciendo con fuerza y crecerá mucho en los próximos años.



La industria editorial en español está trabajando en la adaptación de novelas a audiolibros que se podrán descargar en el teléfono móvil y el ordenador, lo que supone "un momento interesante para muchos autores que se atreverán a leer sus noveles", entre los que él se incluye, según ha afirmado.