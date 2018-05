La banda de rock canaria i-Land presenta en concierto su primer trabajo

La banda de rock canaria i-Land presentará este viernes su primer trabajo en la sala The Paper Club. El concierto será con entrada libre hasta completar aforo el próximo viernes 11 de mayo a las 23:45 horas. A la presentación se unirán Mondo Diávolo, Said Muti y Hackers como artistas invitados.

El grupo, formamado por Fasur (voz), Leo Zanello (guitarra), Juanka Trujillo (bajo) y Jacinto Ojeda (batería), se caracteriza por combinar bases contundentes y melodías suaves. Su música recuerda a algunas de las grandes bandas americanas y enganchan al público con estribillos pegadizos y mensajes profundos.

Cuenta de ello fue su primer single Will I Remember, número 1 en Los 40 Principales (Canarias) y que fue grabado en colaboración con el productor Miguel Gutiérrez, conocido por su trabajo con artistas de la talla de Alicia Keys, The Police o Paco de Lucía, en estudios como Abbey Road (Londres) o Avatar (Nueva York).

El rock de i-Land pasa por una cuidada puesta en escena, un variado repertorio que busca la interacción con el público, temas con garra, emotivas baladas y un pequeño set acústico que garantiza el disfrute del público.

En palabras del crítico musical Jason Cenador para la revista La Heavy, de MariskalRock (Madrid), los componentes de i-Land “saben muy bien lo que hacen y rozan la excelencia en ello, sin aparcar la brillantez interpretativa (…). Si no me crees, escucha la irresistible Angel. Este disco embriaga, fascina y demuestra una eficacia inapelable. J ust an Illusion es de matrícula de honor (…). Un disco como el que los canarios emplean como carta de presentación es la receta perfecta para sonreír, creer y volar.”

La banda canaria estará en octubre estará de gira en Japón con ocho conciertos. Tiene un amplio recorrido por los escenarios canarios y el resto de España ya que ha participado en LPA Beer & Music Festival (2017), Fábrica Fest (2017) o el Festival Internacional DD Fest II (2017), Madrid. También fueron finalistas en el concurso regional Capital Sonora (2017), grabaron un concierto en vídeo para Hipermusic Sessions (2016).

El grupo agradece la colaboración desinteresada para este concierto de Calimbre (radio oficial de este concierto), Muslands Music Shop, Mr. Kale Las Palmas y Fábrica La Isleta.