Lola Herrera y un homenaje a Michael Jackson para acabar 2019 en el Guimerá

Más de 30 funciones de teatro, cine, danza y música conforman la programación hasta fin de año del Teatro Guimerá, por el que desfilarán desde Nancho Novo y Lola Herrera hasta la música de la Motown y el único espectáculo mundial dedicado a Michael Jackson que avala la familia del rey del pop.



La programación del último trimestre del año en el Guimerá reúne propuestas "atractivas y arriesgadas", afirmó este viernes la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, en la rueda de prensa en la que detalló los espectáculos con los que confía atraer a unos 14.000 espectadores.



De hecho, recordó Matilde Zambudio, ya hay más de 18.500 personas que cuentan con el carné de "Amigos del Guimerá" y subrayó también que se ha buscado una programación cuyo objetivo es atraer a todo tipo de público.



La primera función que mencionó se celebrará justamente a partir de este viernes y mañana con Lehman Trilogy, una propuesta que mezcla humor, música y crítica respecto a la crisis financiera dirigida pro Sergio Peris-Mencheta y que ha recibido el premio Ercilla de Teatro 2018 al mejor espectáculo.



El teatro continuará este mes con Un poyo rojo y el monólogo Miguel Lago pone orden, que enlazará el 23 de octubre con una proyección cinematográfica dedicada a la fascinación de los océanos, "International ocean film tour".



La programación de octubre continuará además con el Festival Internacional Clownbare y finalizará el 31 con el musical La magia de Motown, un viaje por canciones como Ain't no mountain, Blame it on the boogie,My girl y My cherie amor, entre otras.



El 1 y 2 de noviembre Abubukaka representará La Cama, y el 8 y 9 llegará el turno de Último tren a Treblinka para continuar el 14 del mismo mes con el estreno de Platónica Teatro Antimateria.



Además habrá un concierto de la Orquesta de Cámara de canarias con el estreno de una obra de Emilio Coello, el 17 de noviembre, y cinco después se ha programado una versión libre sin texto de La casa de Bernarda Alba bajo la denominación de Genoma B.



Para acabar el mes se subirán al escenario del Guimerá Nancho Novo y Eva Isanta con la obra Trigo sucio, y la actividad teatral se reanudará el 6 y 7 de diciembre con El precio, bajo la dirección de Silvia Munt y con Tristán Ulloa como protagonista.



El 12 de diciembre llegará el turno de la danza con la "gala de ballet" del Centro Internacional de Danza de Tenerife con dirección y coreografía de Héctor Navarro, y el 20 y 21 del mismo mes Lola Herrera regresa con su emblemática representación de las Cinco horas con Mario.



Para concluir el año del 27 al 29 de diciembre se han programado varias funciones del musical Forever: The best show about the king of pop, el único espectáculo dedicado a Michael Jackson que ha contado con la colaboración de la familia del fallecido cantante estadounidense, en concreto de sus hermanos Germaine y LaToya.