Lorca y Dalí contarán su historia de amor este sábado en Gran Canaria

El Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este sábado, 9 de junio, el estreno en la isla de la historia de amor no correspondido que existió entre el dramaturgo Federico García Lorca y el pintor Salvador Dalí, de la mano de Insularia Teatro.



Federico y Salvador. Las horas oscuras y doradas contará "la historia de ascenso y declive de una amistad erótica muy profunda", una relación de amistad que surgió en los años veinte en España entre Lorca y Dalí, cuando coincidieron en la Residencia Universitaria de Madrid, ha explicado este martes a los medios la directora general de Promoción Cultural del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno.



En la residencia, ambos artistas coinciden también con personajes importantes como Luis Buñuel, Pepín Bello o Rafael Alberti, entre otros.



El espectáculo "viene a dar cuenta de la amistad, del amor y el desamor entre estos artistas, una amistad que se conoce por medio de las cartas que durante años se escribieron y que son el testimonio exacto de una relación que se mantuvo durante muchos años", ha detallado el actor y filólogo César Yanes.



Un total de 47 cartas confirman esta historia de amor y amistad, de las cuáles cuarenta son de Dalí a Lorca y solo siete de este último al pintor.



Federico y Salvador estarán representados en la obra, que ha escrito Gerardo Barrios y dirigido Severiano García, por los actores César Yanes y Leandro González, respectivamente.



Por su parte, el director del teatro, Daniel Tapia, ha destacado la "forma artesanal" de trabajar de la compañía Insularia Teatro, que "ha humanizado las figuras históricas de Federico y de Dalí, que eran, también, personas con sus luces y sus sombras".



El estreno de esta obra en el Guiniguada, coincide con el 120 aniversario del nacimiento de García Lorca, una cita que se celebra este martes y que representa "no sólo un mito de la literatura dramática, sino también un ejemplo de lucha entre el arte y la sociedad terrible que le tocó vivir", ha añadido Yanes.



Asimismo, los actores han señalado que de la redacción de este texto, que pretende "vincular lo artístico con lo social", se encargó Gerardo Barrios, quien se inspiró en el libro Lorca-Dalí. El amor que no pudo ser del escritor Ian Gibson.



Moreno destacó también la calidad de esta obra producida en las Islas, animándola a salir a otros mercados utilizando los programas del Gobierno regional, como Canarias Crea y las becas de asistencia a las ferias internacionales.



La representación, que tendrá lugar a las 20.30 horas, es apta para todos los públicos, pero está recomendada de forma especial para mayores de 14 años.



Las entradas se pueden adquirir desde los doce euros en la taquilla del teatro o a través de la página www.entrees.es, destacan los promotores.