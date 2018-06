Malena Alterio presenta en Gran Canaria 'Los universos paralelos', una obra que invita a reflexionar sobre la muerte

La actriz Manela Alterio se pone este fin de semana en el Teatro Cuyás en la piel de Patricia, la protagonista de Los universos paralelos, una obra que le sirve para reflexionar sobre los reparos de la sociedad a hablar sobre la muerte, cuando "uno debe pasar por ahí para seguir avanzado".



Adaptada y dirigida por David Serrano, esta obra de David Lindsay-Abaire es "un canto a la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a lo imposible", ha destacado hoy el director del Cuyás, Gonzalo Ubani.



Además, Ubani ha calificado esta cita como un "final de traca", ya que esta función será el penúltimo espectáculo de la temporada del teatro.



Malena Alterio interpreta a Patricia, una madre que intenta reconducir su vida junto al resto de su familia, después de perder a su hijo pequeño en un accidente.



"Socialmente hablar de la muerte no está bien, pero uno debe pasar por ahí para seguir avanzando", ha subrayado la actriz española, quien también ha recordado que "la muerte forma parte de la vida".



Por su parte, su compañera de reparto Carmen Balagué, quien interpreta a la madre de la protagonista, ha destacado que los personajes "son humanos" y que, para el espectador, "es como abrir un agujerito en una pared y observar a esa familia que se quiere muchísimo pero está pasando por un momento terrible".



Se trata de una obra "esperanzadora" cuya intención es hacer ver a la audiencia que "la vida sigue" y que "cada uno vive el dolor e intenta buscarle salida a su manera", ha apuntado Balagué.



"La historia es a priori un poco dramática, pero el autor, David Lindsay-Abaire, la ha escrito, expresado y plasmado de una manera tan certera y humana que es muy tentadora", ha destacado Alterio.



Pese a ser conocida en toda España por sus papeles cómicos en televisión, Malena Alterio ha asegurado que a la hora de trabajar intenta "ser humana, donde cabe todo, desde el drama hasta las risas".



Cuando le propusieron interpretar a Patricia, ha contado, "tenía mucho miedo por la envergadura de la historia, de no estar a la altura o de no ser lo suficientemente sólida".



Al final del texto original, según han detallado ambas actrices, Lindsay-Abaire dirige una carta a los futuros intérpretes, a quienes les recuerda que se trata de "una obra muy dramática y muy triste como para hacer hincapié en ese dolor", por lo que no deben pasar por encima de los chistes, "son fundamentales para hacer la digestión de esta historia".



Es el tercer año consecutivo que Malena Alterio aterriza en Gran Canaria, en concreto en el Teatro Cuyás, donde estuvo el año pasado con "Atchúusss!!!" y el anterior con "Emilia", mientras que Carmen Balagué actuó por última vez en la isla en 2017, también en una obra dirigida por David Serrano.



La versión adaptada de Los universos paralelos se estrenó en marzo de 2017 en Avilés (Asturias) y el texto original de Lindsay-Abaire recibió, en 2007, el Premio Pulitzer de Teatro.



Asimismo, ambas han querido destacar la labor de David Serrano, quien, según han explicado, es un director "proactores" que nunca ha pretendido "hacerles llevar un traje con el que no se sintieran cómodas".



El espectáculo se representa este viernes y el sábado en funciones que comienzan a las 20.30 horas.



Las entradas se pueden adquirir a partir de doce euros en la taquilla del teatro a través de su web, www.teatrocuyas.com.