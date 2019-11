Manolo Vieira regresa al Cuyás parar estrenar '¿Estamos todos?'

Manolo Vieira vuelve al Teatro Cuyás a las puertas de la Navidad, como ocurre desde hace siete años, para estrenar su nuevo espectáculo, titulado ¿Estamos todos?, en el que, con su humor característico, rinde un homenaje a las madres, "a las que solo se les hace caso cuando somos mayores".



Así lo ha adelantado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha recordado que su carrera como humorista comenzó hace 38 años y que su principal logro a lo largo de todos este tiempo, "su obra", ha sido hacer realidad la utopía que en su día fue la sala 'Chistera', que sigue llenando con público renovado y con otro fiel que acude aunque el paso del tiempo y algún que otro achaque les haya obligado a desplazarse en silla de ruedas.



Hay chicos a los que en la sala tiene que prohibir la entrada porque aún no han cumplido la mayoría de edad y, en cuanto tienen los 18 años, regresan a la taquilla con la prueba, su DNI, para adquirir sus ansiadas entradas, ha asegurado Vieira.



Entre el público de la 'Chistera' también figuran curas, coreanos e hindúes, debido a la numerosa colonia de ciudadanos de esos países que residen en Las Palmas de Gran Canaria desde hace décadas, dado el peso que ha tenido en el Puerto de La Luz la actividad que desarrollan.



En este nuevo espectáculo, el humorista grancanario también bromeará sobre el abuso de las tarjetas de crédito, tan habitual en esta época, y más en la temporada navideña que se avecina, y sobre los sucesivos eventos comerciales que ha ido adoptando la sociedad española, como el Black Friday o el Cyber Monday, que animan a consumir durante todo el año.



Las actuaciones que ofrecerá Manolo Vieira en el recinto cultural de Las Palmas de Gran Canaria los próximos 6 y 7 de diciembre serán grabadas por Televisión Canaria para su emisión en la programación especial de Nochevieja.

Sin querer "reventar" el contenido de su nuevo espectáculo, el humorista sí ha desvelado que otro de los asuntos que aborda en él es la creciente "apeninsularización" que detecta entre algunos jóvenes canarios quienes, pese a optar por una manera de hablar más propia del territorio continental español, luego dicen "endenante".

A su juicio, este fenómeno puede responder a un cierto "complejo" que permanece en las islas pese al paso del tiempo, una cuestión esta última sobre la que también reflexionará en sus funciones.

El humorista confía en "poder sorprender en algo" al público que acuda a verle al Cuyás y se ha mostrado muy agradecido por el "piropo enorme y el abrazo" que supone saber que entre esos espectadores habrán vecinos de La Aldea de San Nicolás que acudirán en guagua al teatro y también otros que llegarán procedentes de Tenerife.

Vieira ha asegurado que siempre tuvo límites a la hora de actuar o crear y ha recalcado que los sigue teniendo: los que pone él mismo y basa en el respeto. "El que hace humor sólo pretende hacer reír, no ofender, y el que se sienta dañado, ajos come. Yo no pienso cambiar", ha aseverado.

Manolo Vieira ha recordado que nunca ha hecho humor relacionado con la política, si bien ha considerado que en su discurso "se deja caer de qué palo es" y ha recalcado que él "no es de Vox ni loco". "Yo quiero hacer reír a todos los bandos, a ver si se relajan algunas partes porque hay un encono del carajo entre ellos", ha referido.