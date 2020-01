Maspalomas Costa Canaria Soul Festival se presenta en Fitur como la gran cita musical del verano en Canarias

La playa grancanaria de San Agustín acogerá por sexto año consecutivo un encuentro gratuito que presentará a los mejores artistas del soul a nivel internacional entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Un evento dirigido al público familar.

El cartel gráfico de esta sexta edición tiene como protagonista a una de las grandes voces del soul, el legendario Latimore que, desde 2017, forma parte del Blues Hall of Fame. El cartel se presentará este jueves 23 en el marco de Fitur.

Se mantiene el formato de anteriores convocatorias, con tres días de festival y dos noches de conciertos con las figuras más relevantes del soul internacional, talleres y sesiones de DJ

Presentación en Fitur

El cartel gráfico de la edición de 2020, que mantendrá su exitosa fórmula de dos noches de conciertos, talleres para la familia y sesiones de DJ, tiene como protagonista al veterano cantante norteamericano Benjamin Latimore, conocido como Latimore a secas, que será uno de los platos fuertes de esta sexta convocatoria. La imagen del festival se dará a conocer este jueves en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2020), donde una delegación institucional del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana presentará todas las actividades de promoción turística de la corporación, a la que se suma este proyecto liderado por la Concejalía de Cultura.

Este evento, declarado en 2017 de interés turístico local y surgido de la mano de DD&Company Producciones, en colaboración con Porretta Soul Festival y A.T.E.R., cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que organiza y patrocina. Este festival es el único de este tipo que se celebra en la actualidad en España.

Sobre Latimore

Benjamin Latimore (nacido el 7 de septiembre de 1939) conocido profesionalmente como Latimore, es un cantante, compositor y pianista estadounidense de blues y Rhythm and Blues. En 2017 fue incluido en el Blues Hall of Fame.

Nació en Charleston, Tennessee, y fue influenciado por la música country, por el coro de la iglesia bautista y por el blues. Su primera experiencia profesional fue como pianista para varios grupos con sede en Florida, incluido Steve Alaimo. Grabó por primera vez alrededor de 1965 para el sello discográfico Dade de Henry Stone en Miami, Florida. A principios de la década de 1970, se mudó al sello Glades, y tuvo su primer éxito importante en 1973 con una reelaboración jazzística del "Stormy Monday" de T-Bone Walker, que alcanzó el número 27 en la lista de R&B.

Su primer éxito nacional fue "If You Were My Woman", una versión modificada de género de "If I Were Your Woman" (escrita por Pam Sawyer y Gloria Jones y popularizada por Gladys Knight & the Pips), que alcanzó el número 70 en la lista de R&B. Su mayor éxito se produjo en 1974, con "Let's Straighten It Out", un éxito n. ° 1 de R&B que también alcanzó el n. ° 31 en la lista Billboard Hot 100 de EE. UU.

Lo siguió con más éxitos, incluyendo "Keep The Home Fire Burnin '" (No. 5 R&B, 1975) y "Somethin' Bout 'Cha" (No. 7 R&B, 1976). Los éxitos se disiparon a fines de la década de 1970.

Se mudó a Malaco Records en 1982, lanzando siete álbumes de música blues moderna con ese sello. Dejó brevemente el sello en 1994 y lanzó una canción para el sello J-Town, "Turning Up The Mood", antes de regresar a Malaco en 2000 con: "You're Welcome To Ride". A continuación, Latimore grabó un álbum con el sello de Mel Waiters, Brittney Records, llamado Latt Is Back

Más tarde, Latimore colaboró con Henry Stone en un nuevo sello discográfico llamado LatStone; que lanzó su primer álbum nuevo en seis años llamado: Back 'Atcha.

Ha seguido trabajando como pianista de sesión. Apareció recientemente en los álbumes de Joss Stone, The Soul Sessions (2003) y Mind Body & Soul (2004), junto con sus compañeros veteranos de la música de Miami Betty Wright, Timmy Thomas y Willie Hale, e hizo una aparición en mayo de 2014 en The Tonight Show Protagonizada por Jimmy Fallon.