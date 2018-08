Nathy Peluso actuará este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La cantante Nathy Peluso, aclamada el mes pasado en la última edición del Festival Internacional de Benicàssim, ofrecerá un concierto este sábado en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la Paperpop Party, una iniciativa de The Paper Club, según han anunciado este miércoles sus responsables.



Acompañada de su banda, la cantante argentina afincada en Madrid ofrecerá un repertorio caracterizado por la variedad de ritmos y estilos que ha convertido en seña de identidad de su apuesta por ser vanguardia de la música latinoamericana como culminación de la Paperpop Party, que arrancará el viernes, se informa en un comunicado de dicha sala.



Destacando que Nathy Peluso es "una joven que no sigue las normas establecidas y que fluye de un estilo musical a otro de manera natural y perfectamente sinfónica", pues "pasa del blues al rap, de la salsa al jazz", argumenta, aunque precisando que, pese a ello, "sin lugar a dudas, su referente es el swing".



El concierto de Nathy Peluso, que se prolongará con una fiesta con dj's que se ha programado a continuación, estará precedido por otro espectáculo, en este caso de la Madonna Tribute Rock Band, que ofrecerá The Paper Club un día antes, el viernes, como apertura de su fiesta pop.



La cual ha querido poner en marcha con "un homenaje a la reina del pop", Madonna, que "acaba de cumplir 60 años y es considerada una de las figuras con más éxito e influyentes de la música contemporánea", expone.



Y anticipa que, tras ese concierto, que "hará un recorrido por la impresionante historia musical de la diva estadounidense con un despliegue de hits que hará vibrar al público", ha preparado una "fiesta retro" como complemento de la noche.