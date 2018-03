Novedades Carminha, La Habitación Roja y Nancys Rubia se suman al Sum Festival de la capital grancanaria

Referentes del indie español como La Habitación Roja, Sidonie y Elefantes se reunirán en septiembre en el Gran Canaria Sum Festival, proyecto con que la isla buscará entrar en el calendario nacional de citas musicales del verano aprovechando "una cierta alegría" del sector tras la crisis.



Izal, Rozalén, Funambulista, Novedades Carminha y Nancys Rubias son otras de las bandas incorporadas ya al cartel de este nuevo festival, que irán engrosando otros grupos más a lo largo del tiempo que resta para el día de su celebración, el sábado 29 de septiembre, según ha avanzado este martes al presentarlo en rueda de prensa su promotor, Juan Fran Senabre, director de la productora MoonWorld.



Senabre ha afirmado que la iniciativa nace con el propósito de convertirse en "una de las propuestas más importantes del país" en el ámbito de los festivales de verano y el objetivo de que "ocurra no solo en Canarias, sino trascienda" a toda España, atrayendo a público de la Península que viaje para ver sus conciertos.



No obstante, ha matizado que, a diferencia de otros que existen por todo el territorio nacional, este festival "no va a ser masivo, sino de calidad".



Lo que se pretende, de hecho, es ofrecer "un festival completamente distinto a los que se hacen habitualmente", donde "la gente tenga todas las comodidades", ha subrayado Senabre, que ha apostillado que, además, se quiere que sea, "sobre todo, para todo tipo de público".



Esa es la razón de que, junto a Elefantes, La Habitación Roja y Sidonie, figuren en su programa artistas como Rozalén o el conjunto Nancys Rubias, ha explicado.



Como veterano promotor de conciertos, Juan Fran Senabre ha dicho que acometer esta apuesta por innovar en un segmento del mundo del espectáculo no asequible para cualquiera por sus dimensiones ha sido posible en estos momentos gracias a que ha mejorado la situación del mundo de la cultura respecto a las peores épocas de la crisis económica.



Ya que "es evidente que la alegría que hay ahora no tiene nada que ver con lo que pasaba hace cinco o siete años", cuando algunos teatros o auditorios programaban para todo un trimestre menos de diez espectáculos, "que son los que ofrecen ahora en solo una semana", ha sentenciado.



Y ha considerado que la combinación de esa coyuntura favorable con el formato singular que se desea que tenga este proyecto, concebido desde el propósito de que sea un festival "donde la gente se sienta como en casa" y note "el cariño" de sus promotores, que tienen previsto instalar zonas de descanso y de relax en torno a dos grandes escenarios, permiten augurar que la idea tendrá éxito.



Su parecer ha sido compartido por el vocalista de Elefantes, Juan Manuel Álvarez Shuarma, y el guitarrista de La Habitación Roja, Pau Roca, que le han acompañado este martes y han alabado la propuesta.



Tanto porque es algo "hecho desde el corazón" y con "un nivel de calidad buenísimo", como confirma el "cartelazo" de artistas que se prepara para la ocasión, según Shuarma, como porque conjuga elementos que lo hacen "muy atractivo", en palabras de Pau Roca.



Guitarrista que se ha declarado "seguro de que va a funcionar", pues será "un remember del verano, con buena música y en Gran Canaria", lo cual "es como para ponerse contento". Por ello, "creo que vamos a vernos muchos más años por aquí", ha vaticinado el músico.