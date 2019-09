Novedades Carminha encabeza la programación nacional de WOMAD Las Palmas de Gran Canaria 2019

La verbena pop de Novedades Carminha protagoniza la propuesta musical nacional en el cartel de WOMAD Las Palmas de Gran Canaria 2019 que se celebrará entre el jueves 7 y el domingo 10 de noviembre. La participación española la completarán The Limboos y Lorena Álvarez. Los tres artistas traen al festival canario sus mezclas tradicionales y contemporáneas, sus experimentos con el rhythm and blues, el funk o la rumba.

The Limboos

El jueves 7 llega al escenario de Santa Catalina (21.15h) The Limboos con Baía, su nuevo disco (Penniman Records, 2019), el tercer álbum grabado en cinco años. Banda de rythm and blues, The Limboos proceden de Galicia y nació de los componentes de The Phantom Keys; tras algún cambio al trío inicial Roi Fontoira (voz y guitarra), Daniela Kennedy (batería y coros) y Sergio Alarcón (órgano, maracas y percusión), se unieron Santiago Sacristán al contrabajo y bajo y el saxo de Daniel Niño.

Afincados en Madrid, a las pocas semanas de su formación ya recorrían las carreteras de concierto en concierto paseando su rhythm & blues exótico dentro y fuera de España. Tras su primer disco, Space Mambo (2014), Limbootica! (2017) ahondó en el ritmo de r&b con influencias latinas, un decantado de gospel y swing, y soul. Ahora, con las once canciones de Baia, que presenta en WOMAD LPGC 2019, el quinteto renueva su vinculación emocional con la música de Nueva Orleáns.

Novedades Carminha

También gallegos, de Santiago de Compostela, los cuatro componentes de Novedades Carminha, con diez años de trayectoria, presentan el viernes en WOMAD Las Palmas 2019 (escenario Santa Catalina, 00.00h) su pop desprejuiciado y bailable con el sonido reciente de su último álbum, Ultraligero.

Ultraligero sucede a Campeones del mundo, un álbum con el pudieron acceder al circuito mainstream, lo que les condujo a espacios de gran aforo y a festivales, presentándose en América Latina. En su nuevo disco circulan por el dub, la rumba, el funk-soul, la cumbia, la música disco, el chiptune, el hip-hop o el dancehall, ritmos matizados por las voces de colaboradores en cuatro de los once temas: las de Dellafuente, Esteban & Manuel, Erik Urano o la modelo y actriz Alba Galocha.

Lorena Álvarez

La participación española en WOMAD Las Palmas 2019 la cierra el sábado, en el escenario del Boulevard (21.00 horas) la cantante asturiana Lorena Álvarez, cuyo trabajo más reciente es Colección de canciones sencillas, un puñado de temas que, ajustándose a su título, cuentan historias sencillas y próximas: su familia, sus amores, sus amigos, sus vecinas, sus penas, sus fatigas, sus preguntas y sus alegrías componen la materia en la que se inspira esta compositora.

El disco llega después de La cinta (2011), su primer LP, Anónimo (2012), y el EP Dinamita (2014). A lo largo de su carrera, la asturiana, que vive en Granada, ha colaborado y acompañado a artistas de la talla de Josephine Foster, Soleá Morente o Alonso Carmona (Napoleón Solo). El tesón musical de Lorena Álvarez, ha logrado hacerle traspasar los límites habituales de la música tradicional y conducirla a un espacio en el que lo contemporáneo y lo tradición van de la mano.

A las propuestas musicales de estos artistas españoles, se sumarán la de un amplio cartel de grupos y músicos locales e internacionales que se dará a conocer en los próximos días y que promete convertir un año más a Las Palmas de Gran Canaria en el epicentro de las músicas del mundo del otoño.

