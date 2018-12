Paquito D'Rivera: un mito del jazz latino para cerrar el año en el Teatro Cuyás y celebrar el décimo aniversario de la Gran Canaria Big Band

Una de las leyendas vivas de la música latina, el músico cubano Paquito D'Rivera, con 14 premios Grammy en su currículum, ha defendido este jueves que "el jazz es el género más impuro que existe... y esa es su principal virtud". D'Rivera, de 70 años, se encuentra en Las Palmas para ofrecer este viernes y sábado dos conciertos en el Teatro Cuyás junto con la Gran Canaria Big Band, formación que celebra su décimo aniversario.

En rueda de prensa, el compositor, saxofonista, clarinetista y pianista de La Habana ha explicado que dos recitales estarán centrados en "rendir homenaje a la contribución de compositores al sur de la frontera, que ha sido muy grande".

Para ello, ha detallado, repasarán "las aportaciones de mucha gente que ha contribuido de forma tremenda a un país de inmigrantes y muy rico en música como es Cuba" y que son "el germen del jazz". En sus dos actuaciones en el teatro de la capital grancanaria, el Paquito D'Rivera realizará "un viaje de géneros musicales desde Cuba hasta Puerto Rico, Brasil y el tango argentino en aras del jazz".

De esta forma, los diez años de sobre los escenarios de la Gran Canaria Big Band se celebrarán con "un jazz inspirado en compositores latinoamericanos, con un repaso a los principales maestros y con gran parte de improvisación", que como ha expresado D'Rivera "es el factor sorpresa del jazz y el encanto de este estilo, donde siempre pasan cosas que no estaban programadas".

El miembro fundador del conjunto musical Irakere y de la United Nations Orquesta subirá al escenario con su acompañamiento habitual en formato quinteto. "Son músicos a los que he visto crecer y han estado conmigo por más de 20 años", ha señalado D'Rivera, que confiesa que sus compañeros le "hacen muy feliz" y le acompañan "en la vida".

En cuanto al formato "big band", ha confesado que es el género que más le "divierte" y, en especial, con la Gran Canaria Big Band, formada por músicos que "aman su trabajo y eso es contagioso". "Hay una afinidad tremenda y las ganas de armar algo", ha explicado, y aunque "es un formato que no es fácil, hay un entusiasmo por hacer el trabajo y eso es fantástico".

En esta ocasión, ha adelantado D'Rivera, "hemos estrenado arreglos y es una sonoridad única" que, aunque "es difícil de juntar, no hay nada que suene mejor que una big band". El ganador de 14 Grammys, en cambio, ha asegurado que no confía "mucho en los premios", aunque los agradece y "siempre hacen que suene más el teléfono", ya que "hay grandes que no recibieron nunca ni un Grammy ni ningún otro premio" y "hay algunos empresarios que solo entienden el lenguaje de los galardones".

"El premio que tiene que tener uno en cuenta es el trabajar y vivir de esta profesión hermosa que es la música", ha añadido. Por su parte, el también cubano y director de la Gran Canaria Big Band, Sebastián Gil, se ha confesado "muy feliz de ofrecer estos conciertos en los diez años de la banda" ya que "no hay mejor forma que celebrar una década con un maestros como Paquito D'Rivera".

"Para nosotros es un sueño poder tenerlo y que la Big Band esté a su servicio con un repertorio muy bonito", ha señalado Gil, que considera un "hecho histórico" para la formación compartir concierto con el músico de La Habana. En los dos conciertos, la Gran Canaria Big Band y Paquito D'Rivera actuarán junto al pianista también de origen cubano Pepe Rivero, bajo la dirección escénica de Mario Vega