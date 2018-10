El Parlamento homenajea a Elsa López, la niña que aprendió a leer a través de los pájaros

El Parlamento de Canarias ha reconocido este lunes, en el Día de las Escritoras a la poeta e investigadora Elsa López , la creadora a quien su madre enseñó a leer "a través de los pájaros" y de los colores dibujados en las cajas de fósforos de su infancia africana.



El recuerdo de la niñez en Guinea vino este lunes a la memoria de Elsa López en los poemas que leyó en la sede de la Cámara regional, en un acto institucional celebrado para conmemorar el Día de las Escritoras, y con el que también se recuerda la aportación literaria de Santa Teresa de Jesús.



Elsa López , que es poeta, editora e investigadora en cuestiones antropológicas, señaló al respecto que es la primera vez que se siente "políticamente incluida" porque, bromeó, siempre ha tenido la satisfacción de ser políticamente incorrecta.



La autora se mostró hoy orgullosa de ser canaria, de representar a las escritoras isleñas, que son "muchas" y algunas, continuó, no se nombran porque "escriben en la soledad de sus casas, en sus cuadernos".



"No sé si se han dado cuenta pero quienes escriben un diario son las niñas, es muy raro que lo haga un niño, y hoy me siento que soy como todas ellas, ellas están en mí", confesó la homenajeada.



López , que de Guinea se trasladó a La Palma hasta 1955, subrayó que su madre le enseñó "el valor de la palabra", de enfrentarse a las cosas, de decir lo que piensa frente a todo y a todos y fue una mujer, continuó, que en un momento determinado levantó la bandera para defender la República.



Con 18 años estudió lenguas semíticas y luchó para que su hija aprendiera a leer, estando en África, y por ello le enseñaba cajas de fósforos en las que venían pintados pájaros "y repetía una y otra vez los nombres", hasta que un día la pequeña Elsa por la calle de repente pronunció el nombre de un ave en latín.



"Ella me enseñó a través de los pájaros y de los colores a leer y, después, a leer poesía", indicó la autora, que tras pasar su trayectoria como docente de Secundaria en Madrid, regresó a La Palma, en concreto a Garafía, que calificó como su último mundo, donde cree que morirá tranquilamente.



La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, afirmó en su intervención que Elsa López , también editora literaria, tiene un sitio en la literatura canaria por su sobresaliente producción, reflejo de una sensibilidad que acentúa su mensaje literario.



En Elsa López sobresale la constancia, su defensa de la libertad, el respeto y la tolerancia que no hubieran tenido éxito sin esa cualidad que propicia que las demás den fruto: la perseverancia, apostilló Carolina Darias.



Por ello ha estado "al lado de las mujeres y de su causa, que es la nuestra", para que se vieran reflejadas en su lucha y que pudieran superar situaciones de desigualdad e incluso de maltrato, continuó la presidenta de la Cámara autonómica, quien se refirió a los poemarios de López El viento y las adelfas y Mar abierto.



Todas estas actitudes y su lucha firme por conseguir un objetivo dan sentido a un comportamiento inconformista, prosiguió Darias, que rememoró en este aspecto a las mujeres que hace un siglo escribían con seudónimo porque estaba mal visto que las féminas escribieran.



Elsa López , Medalla de Oro de Canarias en 2016, es una luchadora infatigable y transgresora, dijo la presidenta del Parlamento canario, y esto es un santo y seña "que las mujeres deben llevar por bandera".



El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurelio González, aseveró que el acto de este lunes no es solamente de justicia, sino que es de justicia literaria al reconocer la trayectoria de Elsa López , una autora polifacética y "una enamorada de la palabra creadora".



En la persona de Elsa López se simboliza a todas las mujeres escritoras de Canarias que escriben en silencio, en una labor callada, sorda, eficaz y humilde que se debe reconocer porque contribuyen a enriquecer "la cultura de nuestra tierra", destacó el viceconsejero de Cultura.