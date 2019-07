Roger Hodgson: “La música me mantiene joven, es una gran medicina”

“Gracias for coming”, así con esta mezcla entre términos en castellano e inglés se presentó Roger Hodgson, fundador de Supertramp, en una concurrida rueda de prensa que el propio autor de temas inmortales como Breakfast in America o Dreamer catalagó como “la mejor bienvenida que he tenido en esta gira” con la que celebra el 40º aniversario de la publicación de su disco más vendido.

Este viernes 26 de julio esa gira, con lo mejor de su amplio y reconocido repertorio, llegará al Anexo del Estadio de Gran Canaria, a partir de las 21.30 horas, y el sábado 27 al Pabellón Santiago Martín de La Laguna (21.00 horas).

Afable, con ganas de charla y con una sonrisa permanente en la boca, el que fuera líder, compositor, cantante, teclista y guitarra de Supertramp habló de toda una vida, la que lleva subido a los escenarios. A Gran Canaria y Tenerife llega con la gira de celebración de los 40 años de la publicación de Breakfast in America, su disco más vendido.

Sobre ese disco señaló que lo volvería a escribir, “probablemente sí, cuando lo compuse tenía 19 años y muchos sueños. Y soñaba con las chicas de California, porque aún no conocía las chicas de España. No lo sé, es una canción que compuse en una hora y apunté la primera palabra que se me ocurrió y hoy en día la sigo cantando”.

Si hay algo que tiene claro después de más de 50 años de carrera es que “no cambiaría nada, me siento muy agradecido con la vida que he tenido. Cuando compuse estas canciones no sabía que iban a aguantar tanto y que iban a ser tan queridas”. De hecho, cuando se le pregunta por el paso del tiempo y cómo cree que han aguantado las canciones, responde: "¡dímelo tu!"

"Llevo 15 años de gira de manera ininterrumpida, y esto va creciendo año a año. Veo en mis canciones a mucha gente joven que descubren mis canciones, en mis conciertos hay público de todas las generaciones, niños incluso a los que les encantan temas como Dreamer, School, Give a Little Bit, It’s Raining Again”, subrayó.

Con 69 años cumplidos, asegura que no piensa en retirarse, “lo siento, pero no”, bromea. “La música me mantiene joven, en el escenario siempre digo que la música es una gran medicina, todos la necesitamos, y yo también, une a las personas. Vivimos tiempos difíciles, si tienes problemas en tu vida, en tu mente, durante las dos horas de mis conciertos, eso se olvida”.

Sobre su salida de Supertramp insistió en que “era muy difícil dejar a mi bebé que era Supertramp, pero mi corazón ya me decía que era la hora de dejarlo. No era fácil, pero mirando hacia atrás estoy convencido de que era la mejor decisión. Fueron 14 años con Supertramp, mucho tiempo para un matrimonio

Hodgson cree que la canción favorita de sus seguidores cambia dependiendo de cada país, “yo sé que les encanta cantar Breakfast in America, Dreamer, Its Raining Again, incluso los españoles que no saben inglés, pero la cantan conmigo, eso es increíble. Pero también hay otras canciones, como Fools Overture”. Justo en ese instante, el artista británico se dirigió a los presentes y les preguntó sobre su canción favorita, llevándose una sorpresa, ya que la más mencionada fue Hide in Your Shell, que no está en su repertorio: “Tendré que pensar en ello, es muy difícil de cantar, creí que me podría salir con la mía hasta hoy” dijo entre risas.

Sobre sus conciertos en España, afirmó que “aquí la gente siente con el corazón, les gustan mis canciones. Todas mis canciones brotaron de mi corazón, y como los españoles tienen el corazón tan grande, la conexión es de corazón a corazón”.

En cuanto a una posible reunión para una última gira con todos los miembros de Supertramp, fue contundente, “no es posible, no se dan las condiciones, además Rick Davies atraviesa por un momento delicado de salud y eso lo hace todavía más complicado”.

En varias ocasiones se refirió a los “momentos difíciles que vivimos” y se detuvo fundamentalmente en el medio ambiental, “estamos destrozando el planeta”, reflexionó, “da para mucho, para una larga conversación. En mi opinión, la humanidad como especie tiene que aprender a vivir de nuestros corazones y de la colaboración, y mientras no lo hagamos seguiremos con esta locura”.

Los conciertos que ofrecerá en Canarias, “van a ser buenísimos, tengo una banda fantástica, la gente va a salir con una sonrisa en la boca, se lo aseguro. Es muy difícil describirlo, pero en cada concierto le pregunto a la gente cuantos me han visto antes, y siempre más de la mitad levanta la mano. Así que habrán sentido algo que quieren que se repita. Creo que la música tiene el espíritu de hacer feliz a la gente”, aseguró.

Una carrera que empezó a labrarse con 12 años

Roger nació en Portsmouth (Inglaterra) y pasó la mayor parte de su infancia en una residencia de estudiantes, donde la guitarra se convirtió en su mejor amiga. A la edad de 12 años empezó a escribir canciones, y poco a poco fue aprendiendo a tocar el piano, el bajo, la batería e incluso el violonchelo. Poco después de abandonar el instituto, Roger grabó su primer disco, un single llamado Mr. Boyd, con una banda de sesiones bautizada como Argosy de la que formaba parte el pianista Reg Dwight, quien más tarde sería famoso bajo el seudónimo de Elton John. En aquella época Roger conoció a Rick Davies y entre ambos formaron el núcleo de Supertramp. Sus primeras composiciones llamaron la atención de A&M Records y en 1969 publicaron su primer disco, también llamado Supertramp. Roger tenía entonces 19 años.

Poco después de su segundo álbum, Roger y Rick comenzaron a componer por separado, aunque igual que habían hecho antes John Lennon y Paul McCartney seguirían firmando las canciones de forma conjunta. En 1973 el grupo publicó Crime of the Century, cuya canción Dreamer, escrita por Roger, se convirtió en un éxito mundial e impulsó al disco hasta lo más alto de las listas. Supertramp había emergido.

A lo largo de los ocho años siguientes, conocidos por los fans como “la época dorada”, Supertramp publicó cuatro discos de estudio que le llevó a recorrer varias veces el planeta en otras tantas extensas giras mundiales. El punto culminante de la carrera del grupo tuvo lugar con el éxito mundial del álbum Breakfast in America, que vendió 18 millones de copias. Las composiciones y la producción de Roger dieron sus frutos en tres famosos singles extraídos del disco: The logical song, Take the long way home y Breakfast in America.

Roger dejó Supertramp en 1983, después de la gigantesca gira promocional del disco Famous last words, para vivir en la naturaleza junto a su nueva familia y seguir adelante con su búsqueda espiritual. Se construyó un estudio en su casa con el fin de poder seguir trabajando mientras se dedicaba a criar a sus dos hijos pequeños. Su primer disco en solitario, In the eye of the storm, fue publicado en 1984 y se convirtió en un éxito internacional, llegando a vender más de 2 millones de copias, aunque Roger prefirió quedarse en casa con su familia en vez de salir de gira. En 1987, la misma semana que se publicaba su segundo disco (Hai hai), Roger tuvo un accidente casero y se rompió las dos muñecas. Los médicos le dijeron que no podría volver a tocar jamás, pero después de un largo período de recuperación y terapia, él les demostró que estaban equivocados.

Diez años después publicó su primer disco en directo, Rites of passage, al que siguió en 2000 un nuevo álbum de estudio, Open the door. Retrospectacle - The Supertramp Anthology, publicado en 2005, es un disco doble que contiene muchos clásicos grabados por Supertramp entre 1969 y 2005. Este recopilatorio recoge gran parte del legado de Roger, ya que compuso y cantó 14 de las 32 canciones que comprende, además de haber aportado su toque creativo a todas las demás excepto a una.

Roger ha seguido componiendo música hasta nuestros días y tiene más de 60 canciones pendientes de ser publicadas. En la actualidad actúa a veces él solo y otras acompañado de orquestas, interpretando un amplio repertorio de sus grandes éxitos con Supertramp y de su etapa en solitario. Treinta y cinco años después de componer Give a little bit, Roger fue galardonado por dicha canción, una de las más interpretadas a lo largo del año 2005 en el repertorio de la ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores). En 2007 volvió a recibir un nuevo premio de la ASCAP a raíz del gran éxito obtenido por una nueva versión de Breakfast in America.

En 2006 Roger publicó su primer DVD, grabado en directo durante una de sus actuaciones en Quebec. Take the long way home - Live in Montreal alcanzó la categoría de disco de platino en solo 7 semanas y llegó al número 1 de todas las listas de Canadá, donde ya es disco de multi-platino. El DVD fue publicado a escala mundial en septiembre de 2007, permitiendo así que esas canciones que han marcado nuestras vidas lleguen hasta todos los corazones y todos los hogares.